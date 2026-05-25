Successo per l’omaggio Kacieślowski Si prosegue con il workshop di Frammartino

A trent’anni dalla sua scomparsa, Napoli ha reso omaggio a uno dei più grandi maestri del cinema: Krzysztof Kieślowski. Dal 19 al 26 maggio il programma Krzysztof Kieślowski: segni di vita, rassegna promossa e finanziata dal Comune di Napoli nell’ambito del Maggio dei Monumenti 2026 – “Ebbra di luce, folle di colori” in collaborazione con l’Istituto Polacco di Roma e WFDiF (Documentary and Feature Film Studios), ha portato in quattro sale cittadine una selezione di venti titoli del regista polacco.

Dalla Trilogia dei colori al Decalogo (proiettato in forma integrale a Sala Assoli), passando per i documentari brevi degli esordi, la rassegna, curata da Armando Andria, Gina Annunziata e Salvatore Iervolino per Ladoc, ha riscontrato un grande successo di pubblico registrando il tutto esaurito ad ogni proiezione.

Grande attesa, dunque, per la giornata finale di martedì 26 maggio che vedrà una doppia proiezione in Sala Assoli.

Si parte alle ore 18:30 con Tre Colori – Film Rosso, ultimo capitolo della trilogia dei colori e ultimo film girato da Kieślowski, che vede protagonista una straordinaria Irène Jacob. La proiezione vedrà l’intervento della traduttrice e saggista Ilaria Floreano.

A seguire, alle ore 21:00, La doppia vita di Veronica, lungometraggio del 1991 che inaugurò il periodo francese del regista.

Due opere che che restituiscono l’incessante scavo delle emozioni compiuto da Kieślowski in quasi trent’anni di attività.

Durante la serata interverrà Michelangelo Frammartino, tra i registi più originali del panorama europeo contemporaneo.

E proprio Frammartino sarà protagonista della seconda iniziativa cinematografica inserita nell’ambito del Maggio dei Monumenti 2026 – “Ebbra di luce, folle di colori”.

Dopo i workshop con Béla Tarr nel 2024 e con Mohsen Makhmalbaf nel 2025, la società di produzione Ladoc presenta, infatti, un nuovo progetto di formazione audiovisiva, promosso e finanziato dal Comune di Napoli.

Protagonista dell’iniziativa, curata in collaborazione con Museo Madre, Riot Studio, l’Asilo e con il sostegno di Fermento, è il regista Michelangelo Frammartino, che per sei giorni, dal 25 al 30 maggio, guiderà un gruppo di giovani filmmaker in un laboratorio intensivo.

Frammartino è tra gli autori più originali del panorama europeo contemporaneo, citato da Paul Schrader come uno dei nomi di riferimento dello “Slow Cinema”.

“In occasione del Maggio dei Monumenti – dichiara Ferdinando Tozzi, delegato del sindaco di Napoli per l’industria musicale e l’audiovisivo – portare il know-how di un regista come Michelangelo Frammartino a disposizione dei ragazzi, professionisti del domani, significa nutrire il tessuto culturale della nostra città con linfa sempre nuova, trasformando l’esperienza del singolo in un patrimonio collettivo”.

Il workshop, totalmente gratuito, è rivolto a dieci filmmaker under 35 (tra i quali, quattro residenti a Napoli) scelti tra le oltre 100 candidature giunte tra fine aprile e inizio maggio.

Nel corso delle giornate di laboratorio, in programma nell’Asilo e nel Riot Studio, le registe e i registi partecipanti avranno l’opportunità di lavorare a stretto contatto con Frammartino per approfondire con lui le chiavi di lettura utili lo sviluppo dei propri progetti.

Al workshop si affiancano due momenti aperti al pubblico.

Venerdì 29 maggio (ore 21:30), Frammartino interverrà al Multicinema Modernissimo in occasione della proiezione di Le quattro volte, il suo secondo lavoro cinematografico: presentato nel 2010 alla Quinzaine des Réalisateurs del Festival di Cannes, il film è ambientato nella Calabria ancestrale e ha imposto Frammartino all’attenzione internazionale come uno degli autori più interessanti legati al cinema del reale contemporaneo.

Sabato 30 maggio (ore 18:00) il Museo Madre ospiterà il talk Ogni film è un albero: a dialogare con il regista, la direttrice del Madre e storica dell’arte Eva Fabbris. Un’occasione per conoscere il percorso professionale di Frammartino: dagli studi in architettura al Politecnico di Milano all’incontro con lo Studio Azzurro, passando per le influenze della videoarte, fino ad approdare al cinema. Un percorso radicale, costruito in oltre vent’anni di carriera e caratterizzato da un linguaggio dell’immagine sempre coerente. Uno slow cinema capace di entrare in contatto con la poesia della realtà, abitando e attraversando gli spazi in prima persona: dalla comunità di Caulonia di Il dono (2003) ai riti di Satriano di Alberi (2013) fino all’Abisso del Bifurto di Il buco (2021).

Ladoc, società attiva dal 2011, ha prodotto oltre venti film documentari di vario genere e durata, tra i quali nel 2025 Oltre il confine. Le immagini di Mimmo e Francesco Jodice e nel 2024 Vittoria, suo primo film di finzione alla Mostra del Cinema di Venezia e candidato ai David di Donatello come migliore produzione. È inoltre impegnata nel lavoro di diffusione e promozione del cinema sul territorio napoletano, attraverso rassegne, eventi e workshop di formazione. Esemplare in tal senso, è l’esperienza di Pickpocket, rassegna andata in scena nell’estate del 2025 nel Cortile del Maschio Angioino che ha portato a Napoli grandi registi e registe del cinema contemporaneo.