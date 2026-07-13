Summer Concert: a Capua parte il ciclo “Luglio al Museo”

Mentre volge alla conclusione il ciclo Mozart & C., la rassegna Summer Concert prosegue con il Luglio al Museo Campano di Capua, proponendo dal 14 al 26 luglio sei appuntamenti affidati ad organici vari e con repertori che spaziano dal barocco rivisitato ed adattato per organici eclettici, quali il trio Choré e l’Orpheus Accordion Quartet, alle classiche formazioni cameristiche del Trio d’archi e del Piano Trio.

Il Luglio al Museo prenderà il via martedì 14 luglio alle ore 20.00 con un programma articolato in due sezioni: nella prima parte il fisarmonicista Luigi Gordano, vincitore del Concorso Internazionale di Vilnius, nonché reduce da concerti in contesti di rilievo come la Carnegie Hall di New York, proporrà brani noti trascritti dallo stesso solista per fisarmonica quali il Valzer Triste di Jean Sibelius, il Preludio e Fuga numero 4 di Dimitrij Shostakovich e il Corale numero 2 di Cesar Franck.

Nella seconda parte, il Trio Choré, formazione composta dallo stesso Luigi Gordano alla fisarmonica, da Alessandro Acri al violino e da Marina Notaro al sassofono, proporrà un programma frutto di una specifica ricerca sonora incentrata sulla rielaborazione di musiche colte e popolari per la danza quali la Danza russa da Petruska di Igor Stravinsky, la Danza con mandolino da Romeo e Giulietta di Sergei Prokofiev, la Suite da Gayane di Aram Il’ich Khachaturian, le Danze popolari rumene di Béla Bartók, la Danza delle fate e la Danza russa dallo Schiaccianoci di Pyotr Ilich Tchaikowsky, il Danzón numero 2 di Arturo Márquez Navarro e un brano di Rodolfo Saraco in prima esecuzione assoluta.

Mercoledì 15 luglio alle ore 20.00 sarà di scena l’Orpheus Accordion Quartet, ensemble costituito dai fisarmonicisti Eugenio De Rose, Luigi Gordano, Fausto Credidio e Giuseppe Bozzo, proponendo un repertorio che unisce la letteratura originale per lo strumento, la musica contemporanea, il jazz e le tradizioni popolari: Stars di Janusz Wojtarowicz, del Concerto Brandeburghese numero 3 di Johann Sebastian Bach, di Ballet Tango di Astor Piazzolla, del Rondò capriccioso di Vladislav Zolotaryov e dell’Overture dall’opera Russlan e Ludmilla di Michail Ivanovič Glinka.

La rassegna proseguirà sabato 18 luglio alle ore 20.00 con il Trio David, composto da Gloria Santarelli al violino, Chiara Mazzocchi alla viola e Tommaso Castellano al violoncello, che proporrà il Trio per archi opera 9 numero 2 di Ludwig van Beethoven e il Trio per archi in do minore senza numero d’opera di Ermanno Wolf-Ferrari. Il Trio David tornerà ad esibirsi anche domenica 19 luglio alle ore 11.15, proponendo il Trio opera 147 di Mario Castelnuovo-Tedesco, il Trio D 471 di Franz Schubert e il Trio opera 6 di Leó Weiner.

Sabato 25 luglio alle ore 20.00 sarà la volta dell’inglese Trio Penumbra, costituito da Ren Jian al violino, Joseph Butler al violoncello e Hannah Elizabeth Teoh al pianoforte; in programma il Trio opera 101 numero 6 di Antonín Reicha e il Trio opera 8 di Fryderick Chopin, mentre

domenica 26 luglio alle ore 11.15 i medesimi componenti del Trio Penumbra si esibiranno in diverse combinazioni. Nella prima parte, il violinista Ren Jian e la pianista Hannah Elizabeth Teoh eseguiranno la Sonata W.76/H.512 di Carl Philipp Emanuel Bach e la Suite opera 99 di Philipp Scharwenka, mente, nella seconda parte, il violoncellista Joseph Butler con Hannah Elizabeth Teoh proporranno la Suite di Domenico Gabrielli e le Variazioni su un tema slovacco H.378 di Bohuslav Martinů, concludendo così il Luglio al Museo Campano di Capua.

Info: info@autunnomusicale.com

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Concerti a Capua / Museo Campano

BIGLIETTI & INFO

Biglietto intero

10,00 euro per singolo concerto

8,00 euro a concerto per l’acquisto di voucher di due biglietti (due concerti a scelta)

6,00 euro a concerto per l’acquisto di voucher di quattro biglietti (quattro concerti a scelta)

4,00 euro a concerto per l’acquisto di voucher per tutti i concerti

Biglietto Ridotto (per giovani fino a 25 anni)

5,00 euro per singolo concerto

4,00 euro a concerto per l’acquisto di voucher di due biglietti (due concerti a scelta)

3,00 euro a concerto per l’acquisto di voucher di quattro biglietti (quattro concerti a scelta

2,00 euro a concerto per l’acquisto di voucher per tutti i concerti

Il Voucher va esibito all’ingresso per ritirare il relativo biglietto

PREVENDITA

Museo Campano

La biglietteria apre un’ora prima dell’inizio del concerto.

PRENOTAZIONE

Scrivendo all’indirizzo e-mail info@autunnomusicale.com si potranno prenotare i biglietti e i voucher che potranno essere ritirati presso il Museo Campano di Capua a partire da un’ora prima dell’inizio del concerto.