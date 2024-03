8 marzo, SYNLAB SDN celebra la Donna con un Open Day sulla prevenzione a Napoli. Presso il centro SYNLAB LEI di via Guantai Nuovi, 13, 15,17 consulti ad accesso libero con ostetriche

Proseguono le campagne di informazione, sensibilizzazione e prevenzione promosse da SYNLAB SDN. Venerdì 8 marzo, in occasione della Festa della Donna, presso SYNLAB Lei, il Centro dedicato al benessere e alla salute della donna di via Guantai Nuovi 13/15/17 a Napoli, si terrà un OPEN DAY incentrato sulla prevenzione e la cura delle patologie del pavimento pelvico, con consulti ad accesso libero individuali e personalizzati effettuati dalle ostetriche di SYNLAB LEI.

Il pavimento pelvico è una regione muscolare chiave per il parto e per l’attività sessuale e svolge quindi una funzione essenziale per il benessere e la salute femminile. Eventuali infiammazioni e disfunzioni possono causare dolore vaginale ricorrente, incontinenza, cistiti e altri disturbi. Ad essere maggiormente colpite da tali problematiche sono le donne con alle spalle uno o più parti, per lo più nella fascia d’età a partire dai 60 anni, ma vi sono anche diversi casi di donne più giovani, con trascorsi di tosse cronica, attività lavorative pesanti, eccessivo e drastico dimagrimento, casi di menopausa precoce o aggressiva e attività sportive non eseguite in maniera corretta.

Fondamentale, quindi, è il supporto di una guida medica specialistica che sappia indirizzare la paziente verso trattamenti efficaci e innovativi, come il metodo terapeutico non invasivo Revigen, che interviene in modo sicuro e confortevole per la maggior parte dei disturbi delle patologie vulvo-vaginali.

Nell’ambito della campagna di prevenzione, presso SYNLAB LEI, sarà disponibile dall’8 al 15 marzo il tampone Check-Up IST1 a tariffa agevolata, utile per l’individuazione delle malattie sessualmente trasmissibili.

Per partecipare all’evento di prevenzione basterà seguire le indicazioni presenti sul sito sdn.synlab.it oppure inviare una richiesta via mail a guantai.pp@synlab.it. FINO AD ESAURIMENTO POSTI.