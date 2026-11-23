Venti modelle in passerella, DJ set locali e ingresso su VIP List

per l’inaugurazione ufficiale del punto vendita di Marcianise

Conto alla rovescia per il debutto di Tally Weijl al Centro Commerciale Campania: il prossimo 26 novembre il brand svizzero, celebre per la sua estetica ribelle e fuori dagli schemi, taglia il nastro del nuovo store con un Opening Party aperto alla città.

Per celebrare questo traguardo, il marchio ha organizzato un appuntamento pensato per offrire al pubblico un’esperienza immersiva tra musica, stile e divertimento senza filtri.

Moda, musica e attitude: il format dell’evento

Protagonista della giornata sarà una sfilata evento aperta al pubblico, durante la quale verranno presentati in anteprima i capi della nuova collezione. A portare in passerella l’estetica del brand saranno 20 modelle, pronte a interpretare i trend più audaci e contemporanei della stagione.

Ad accompagnare la sfilata e l’inaugurazione ci sarà una selezione musicale curata dai migliori DJ locali, affiancata da un open bar dedicato a tutti gli ospiti per brindare alla nuova apertura.

Come accedere alla VIP List

La sfilata è aperta a tutto il pubblico, mentre per chi desidera vivere l’inaugurazione con un trattamento dedicato è prevista la VIP List. I posti sono limitati e la ricerca dell’invito è già aperta: per assicurarsi l’accesso esclusivo al party è necessario muoversi per tempo e trovare il proprio “gancio”.

Con l’apertura al Centro Campania, TALLY WEIJL rinnova il proprio impegno nel sostenere le giovani donne nell’esprimere la propria personalità senza compromessi, in linea con il motto: Stay Unstoppable.

Dettagli dell’Evento

Evento: TALLY WEIJL Grand Opening Party & Fashion Show

TALLY WEIJL Grand Opening Party & Fashion Show Data e ora: 26 novembre 2026, ore 19:00

26 novembre 2026, ore 19:00 Luogo: Centro Commerciale Campania – S.S. 87, Località Aurno, Marcianise (CE)

Centro Commerciale Campania – S.S. 87, Località Aurno, Marcianise (CE) Accesso: Sfilata aperta al pubblico; accesso VIP List riservato agli ospiti accreditati

Per aggiornamenti sugli eventi e dettagli: www.campania.com

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