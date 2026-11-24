A Napoli il film di Maurizio Forestieri tra fantasia, tradizione e storia della pizza

Prosegue il viaggio della XXI edizione del Tam Tam Digifest attraverso le molteplici rappresentazioni di Napoli nel cinema d’animazione. Il prossimo appuntamento venerdì 27 novembre, ore 19.00 nella sala Ecce Home, in Largo Ecce Homo 14 a Napoli, propone Totò Sapore e la magica storia della pizza, il film diretto da Maurizio Forestieri, che porta sullo schermo una Napoli settecentesca popolata di personaggi fantastici, pentole magiche e avventure legate alla tradizione gastronomica partenopea.

Al centro del racconto c’è Totò Sapore, un giovane cantastorie che sogna di diventare cuoco e che ama intrattenere il pubblico narrando le meraviglie della tavola. La sua esistenza prende una piega inaspettata quando entra in possesso di quattro misteriose pentole capaci di trasformare anche gli ingredienti più improbabili in piatti prelibati. Un dono straordinario che gli apre le porte della corte del re di Napoli e lo conduce all’incontro con la bella Confiance. Ma il potere delle pentole nasconde anche un pericolo: la strega Vesuvia, che ne rivendica la proprietà, è pronta a tutto pur di riaverle.

Con i suoi personaggi colorati, le atmosfere fiabesche e gli oggetti magici animati, il film costruisce un universo fantastico che attinge all’immaginario napoletano e alla sua inesauribile tradizione culinaria. Un’opera che offre anche l’occasione per riflettere sulle potenzialità dell’animazione italiana, sul modo in cui il cinema racconta le identità locali e sulla capacità di coniugare tradizione e fantasia in un linguaggio rivolto alle nuove generazioni.

La serata si inserisce nel più ampio programma del Tam Tam Digifest, iniziativa ideata e diretta da Giulio Gargia, promossa e co-finanziata dal Comune di Napoli nell’ambito della programmazione culturale 2026 e organizzata dalla Cooperativa Tam Tam.

Per informazioni: tamtamcoop@libero.it – 366 3188501 – sito web: www.tamtamdigifest.it

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