Teatro: Al Teatro dei Piccoli di Napoli, weekend tra orsetti ecologisti e musiche “a tempo di bimbo”

L’Orsetto Giole: nella foto l’attore e autore Giovanni Ferma

Teatro e musica con “L’orsetto Gioele” della compagnia Fratelli di Taglia (sabato 24) e con “A tempo di bimbo” del Progetto Sonora (domenica 25) al Teatro dei Piccoli nella Mostra d’Oltremare di Napoli. Due spettacoli per bambini e famiglie programmati per la stagione di teatro e musica ideata e organizzata da Le Nuvole/Casa del Contemporaneo, I Teatrini e Progetto Sonora, in collaborazione con il Comune di Napoli e la direzione della Mostra d’Oltremare.

Si comincia sabato 24 gennaio (alle ore 11) con “L’orsetto Gioele” uno spettacolo di teatro d’attore con pupazzi e video proiezioni nato da un’idea di Daniele Dainelli e Giovanni Ferma che ne sono, rispettivamente, anche regista e protagonista. Adatto ai piccoli spettatori dai 3 anni in su, lo spettacolo ha per protagonista il signor Gioacchino (l’autore e attore Giovanni Ferma) in fuga dalla città che scopre che la sua baita nel bosco è adesso abitata da Gioele, un orsetto iper-tecnologico in contatto con tantissimi animali attivi in tutto il mondo che ne ha fatto sede principale della sua “Cellula Ecologista”. Un’avventura fantastica che intende sensibilizzare e coinvolgere il giovane pubblico su temi cruciali come l’inquinamento e il riscaldamento globale, utilizzando una drammaturgia ironica, ritmata che include momenti di interazione e gioco con gli spettatori in platea. L’allestimento fonde realtà e finzione grazie a un linguaggio multimediale che integra attori e pupazzi nell’uso della tecnologia, tra proiezioni e video-call in diretta con animali impegnati nella salvaguardia del pianeta. Costumi e Scenografie di Marina e Patrizia Signorini, oggetti di scena di Mirco Zavoli, pupazzi realizzati da Carolina Velasco, musiche di Andrea Bracconi.

La programmazione prosegue domenica 25 gennaio (ore 11) con “A tempo di bimbo” una produzione di Progetto Sonora inserita nel ciclo “Concerti per l’infanzia” e specificamente pensata per i più piccoli (dai 3 anni) e le loro famiglie. Il concerto incentrato sui ritmi e sul tempo musicale propone un approccio didattico e interattivo alternando ascolti musicali dal vivo a momenti guidati di attività motoria. Un esperto in didattica musicale per l’infanzia coinvolgerà attivamente il pubblico attraverso l’uso dello strumentario a percussione Orff.

Biglietto unico: euro 9. Card a 5/10 ingressi a prezzo agevolato con preacquisto. Ingresso al Teatro da Viale Usodimare (pedonale) o da Via Terracina (consigliato nei festivi, Quick Parking convenzionato). Prenotazioni allo 08118903126 e 3270795871 (entrambi anche whatsapp) o per email a info@teatrodeipiccoli.it. Info: FB/ teatrodeipiccolinapoli o www.teatrodeipiccoli.it