TEATRO AUGUSTEO | BENTORNATA PIEDIGROTTA – VI EDIZIONE

Da venerdì 25 a domenica 27 settembre, al teatro Augusteo di Napoli, in Piazzetta duca d’Aosta 263, sarà in scena la VI Edizione di “Bentornata Piedigrotta”, una fantasia musicale tra storia, miti e canzoni, ideata e diretta da Leonardo Ippolito con organizzazione generale di Carmine Ippolito.

“Bentornata Piedigrotta” non è un semplice concerto, ma un rito collettivo che celebra l’anima più autentica di Napoli attraverso la sua Festa per eccellenza. Lo spettacolo è un vibrante viaggio nel tempo, che ferma l’orologio per restituire l’emozione, i colori e i suoni delle storiche kermesse canore che per decenni hanno rappresentato un punto di riferimento culturale e artistico per la città, contribuendo a rendere Napoli la capitale mondiale della melodia.

Con la direzione musicale del M° Giuseppe Schirone, l’opera si snoda come una fantasia musicale ininterrotta, interamente sorretta da un’orchestra dal vivo. Un viaggio poetico e ritmico diviso in grandi quadri tematici che abbracciano Napoli, le Serenate, l’amore, la tradizione popolare, le tammurriate, il cibo e la canzone macchiettistica.

Il palcoscenico si accende grazie alle coreografie di Margherita Veneruso, che guidano l’energia del corpo di ballo Partenopea attraverso un percorso scenico che unisce musica, danza e narrazione. Costumi di Adele Zaira Zigarelli. Allestimento scenico con le luminarie di LuminArt.

Il potente cast di voci soliste è composto da Adriano Di Domenico, Salvatore Meola, Enzo Esposito, Alessia Cacace, Teresa Rocco, Barbara Pipolo, Nunzia Masullo e Flavio Massimo, supportati dalle tammorre di Romeo Barbaro. A Natalia Cretella sono invece affidati i momenti di rottura comica, di ironia e le transizioni più brillanti dello show, incarnando lo spirito della sciantosa e della canzone macchiettistica, anch’essa un caposaldo della tradizione musicale napoletana.

Lo spettacolo si propone come un evento culturale per tutte le generazioni, capace di coniugare memoria, intrattenimento e valorizzazione del patrimonio musicale della città, un’esplosione di gioia e memoria che porta il cuore di Napoli al centro del teatro.

Si segnala che “Bentornata Piedigrotta” è in omaggio per gli abbonati del teatro Augusteo e in vendita per i non abbonati: Poltrona Euro 25, Galleria Euro 15. Biglietti al botteghino e online su Bigliettoveloce: https:// bigliettoveloce.it/spettacolo? id=8438

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