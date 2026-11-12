TEATRO AUGUSTEO | LA VALIGIA SUL LETTO festeggia i 18 anni in scena

Da venerdì 20 a domenica 29 novembre, al teatro Augusteo di Napoli in Piazzetta duca d’Aosta 263, sarà in scena “La valigia sul letto” con Eduardo Tartaglia, anche autore e regista, e Veronica Mazza.

Lo spettacolo, un classico della comicità napoletana nato dalla fantasia drammaturgica di Eduardo Tartaglia, torna sul palco a diciotto anni dalla sua nascita, dopo aver conquistato grande consenso di pubblico e critica in tutti i teatri d’Italia, e al cinema con l’omonimo film, diventando una delle commedie di successo del repertorio teatrale contemporaneo.

Con l’inossidabile coppia d’arte Eduardo Tartaglia e Veronica Mazza, in scena anche Giovanni Allocca, Enzo Attanasio, Marco Mario De Notaris, Nuvoletta Lucarelli, Domenico Palmiero.

“La valigia sul letto” porta in scena la storia di Achille e Brigida, in fuga da una crisi economica e sentimentale, ma soprattutto perché sottoposti al programma di protezione per i familiari dei pentiti, che prevede un immediato trasferimento in altra realtà geografica con una nuova identità, nuova casa, nuovo lavoro, praticamente un nuovo decoro per una rinnovata armonia, una magica e casuale soluzione a tutti i problemi, ma talmente magica che viene quasi il sospetto che non sia casuale…

E’ una produzione Teatro Augusteo srl, con la scenografia di Martina Gallo, i costumi di Annalisa Ciaramella, le musiche di Floriano Bocchino. Assistente alla regia Domenico Palmiero, realizzazione scene a cura di Imparato & Figli, impianto audio/luci di Gelato Equipment, grafica di Max Laezza.

Settori e prezzi: poltrona Euro 35 / galleria Euro 25. Biglietti al botteghino, online su Bigliettoveloce e Ticketone

https://bigliettoveloce.it/spettacolo?id=8484

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