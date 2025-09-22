TEATRO AUGUSTEO || NAPOLI CANTA, omaggio alla canzone classica napoletana

Debutta al Politeama di Napoli, in Via Monte di Dio 80, in scena da venerdì 3 a domenica 5 ottobre 2025, “Napoli Canta”, il nuovo spettacolo di Leonardo Ippolito. Ideato per celebrare e valorizzare l’immenso patrimonio della canzone classica napoletana, espressione artistica e culturale tra le più significative e riconosciute a livello internazionale, lo spettacolo è in omaggio per gli abbonati alla stagione 2025//26 del teatro Augusteo.

Sul palco Adriano Di Domenico, Enzo Esposito, Salvatore Meola, Teresa Rocco, Alessia Cacace, Vittorio Brandi, Flavio Massimo, Barbara Pipolo, Nunzia Masullo, Elisabetta Romano, e con la partecipazione di Natalia Cretella. In scena anche il corpo di ballo “Partenopea” con il ballerino ospite Guglielmo Schettino.

Regia, testi e coreografia di Margherita Veneruso. Costumi di Adele Zaira Zingarelli. Arrangiamenti e direzione musicale di Gennaro Carbone. Allestimento tecnico di Ciro Rubinacci. Luci e fonica di Enzo Esposito.

Collaborazione ai testi e organizzazione generale di Carmine Ippolito.

Un’attenta selezione dei brani più celebri della tradizione partenopea, da classici senza tempo come “‘O sole mio”, “Funiculì Funiculà” a “Tu vuò fa l’americano”, fino a composizioni più recenti che ne rinnovano lo spirito, rendono lo spettacolo un omaggio raffinato alla canzone classica napoletana, tracciando un percorso che racconta l’anima, la storia e le molteplici sfumature di una città straordinaria. L’esecuzione dei brani è arricchita da interventi poetici e narrativi, oltre che da momenti di leggerezza e ironia che contribuiscono a restituire il clima festoso e autentico della cultura partenopea. Una regia sobria ed elegante accompagna lo spettatore in un percorso emozionante, in equilibrio tra memoria e bellezza, per custodire e promuovere la vitalità di un patrimonio unico al mondo alle nuove generazioni.

Settori e prezzi: Poltrona e Palco 1° Liv: Euro 25. Palco 2° e 3° Liv: Euro 20. Biglietti disponibili al botteghino del teatro Augusteo, e al Politeama da un’ora prima dell’inizio spettacolo, salvo disponibilità.

Online su Bigliettoveloce: https://bigliettoveloce.it/spettacolo?id=7641