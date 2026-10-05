TEATRO COMUNALE MERCATO SAN SEVERINO | Stagione teatrale 2026/2027, un ‘Teatro in movimento’

La Città di Mercato San Severino, nella persona del Sindaco Antonio Somma; Giuseppe Caccavale e Roberta Starace Caccavale, dal 2018 direttori artistici e gestori del cinema teatro Comunale con la società Teatro Più srl, sono lieti di annunciare la nuova stagione teatrale del Cinema Teatro Comunale di Mercato San Severino, un cartellone che prevede un abbonamento con 5 spettacoli in sede (a partire da Euro 120) e quelli a scelta tra le trasferte della formula “Teatro in movimento” presso i teatri Augusteo e Politeama di Napoli, un’iniziativa che da 5 anni riscontra un enorme successo e che include anche il costo del bus.

La stagione parte ‘in trasferta’ al teatro Augusteo di Napoli il 14 novembre 2026 con “Aggiungi un posto a tavola” con Giovanni Scifoni e la special guest Lorella Cuccarini. Una famosissima commedia musicale di Garinei e Giovannini: in scena Don Silvestro riceve una telefonata inaspettata da Dio, che gli annuncia un imminente secondo diluvio universale e gli affida la missione di costruire una nuova arca per salvare tutti i paesani e gli animali, un compito pieno di sorprese e ostacoli.

Il 10 dicembre 2026, Biagio Izzo sarà protagonista di “Finché giudice non ci separi”, una riflessione divertente sugli splendori e le miserie della vita di coppia, soprattutto quando la coppia ‘scoppia’.

Per “C’era una volta… Scugnizzi”, il musical di straordinario successo di Claudio Mattone, nuova trasferta al teatro Augusteo di Napoli il 22 dicembre 2026. In scena la storia di Don Saverio, prete di strada, e un gruppo di scugnizzi napoletani che emozioneranno il pubblico con le loro voci.

Ancora a Napoli, per il Teatro in Movimento, il 12 gennaio 2027 al Politeama gli abbonati assisteranno a “Lo Schiaccianoci” del Russian Classical Ballet, celebre balletto su musiche di Čajkovskij che narra il sogno di Clara: i suoi giocattoli prendono vita e uno Schiaccianoci guida l’esercito contro il Re dei Topi. Una volta sconfitto, lo Schiaccianoci si trasforma in un bellissimo Principe e inizia la festa, ma poi il sogno finisce e Clara si risveglia con il suo amato Schiaccianoci di legno tra le braccia.

Il 4 febbraio 2027 in scena I Ditelo voi con “Dirotta sul nulla”: storia di Mimmo, Lello e Francesco che diventano amici durante una degenza ospedaliera e che una volta dimessi festeggiano la nuova vita con un viaggio esotico. L’avventura però poi prende una piega inaspettata.

Francesco Procopio e il suo “Nemici come prima” sarà sul palco del Comunale il 25 febbraio 2027. Una commedia brillante che affronta con ironia e cinismo le dinamiche familiari e l’avidità che emerge nei momenti più delicati della vita, alternando momenti di comicità graffiante a spunti di riflessione sul comportamento umano di fronte alla morte e all’eredità.

Il 4 marzo 2027, ultima trasferta al teatro Augusteo di Napoli per il nuovo spettacolo di Serena Autieri. La talentosa attrice e interprete partenopea coinvolgerà ed emozionerà il pubblico con la sua inesauribile energia ed eleganza.

L’8 aprile 2027 la “Serenata napulitana” di Leonardo Ippolito, fantasia musicale vibrante e coinvolgente che celebra la straordinaria eredità della canzone classica napoletana, portandola in scena con una veste tradizionale, raffinata e divertente, con band dal vivo e corpo di ballo.

Per la chiusura di stagione, 6 maggio 2027, “L’esorcismo di Don Tonino” di e con Carlo Buccirosso, che cura anche la regia. Un’esilarante commedia che unisce comicità e umanità, esplorando anche tematiche profonde.

Questo il commento del Sindaco Antonio Somma: “In questi anni abbiamo posto molta attenzione al nostro Teatro comunale, punto di riferimento per la valle dell’Irno, l’alta valle del Sarno ma anche dell’Università degli studi di Salerno. In tempi di digitale e rarefazione dei contatti umani il teatro resta presidio di cultura e socialità. Grazie alla società Teatro Più anche quest’anno presentiamo un cartellone di interesse e di attrazione capace di coinvolgere tutti.”

E dei direttori artistici Roberta e Giuseppe Caccavale: “Abbiamo pensato a un cartellone capace di parlare a un pubblico ampio e diverso, spaziando tra musica, commedia, commedia musicale e danza, con l’obiettivo di offrire occasioni diverse di incontro, divertimento ed emozione. Anche quest’anno proponiamo il Teatro in movimento accompagnando il pubblico a Napoli, all’Augusteo e al Politeama, per offrire l’occasione di assistere a spettacoli con grandi allestimenti. Siamo sicuri che anche questa proposta sarà accolta favorevolmente.”

Tutti gli spettacoli iniziano alle ore 21. I vecchi abbonati potranno confermare il proprio posto da venerdì 9 ottobre, vendita libera ai nuovi abbonati dal 23 ottobre.

Indirizzo: Via Trieste 48 – Mercato San Severino (Sa).

Info: 0892027144.

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