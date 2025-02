TEATRO INSTABILE NAPOLI 28 FEBBRAIO HH – HEINRICH HIMMLER I SEMI DELLO STERMINIO di ANTONIO MASULLO CON GIANNI SALLUSTRO REGIA GIANNI SALLUSTRO

HH – Heinrich Himmler i semi dello sterminio è la pièce teatrale tratta dalla “Trilogia del Male” di Antonio Masullo (Argento Vivo Edizioni) che va in scena il 28 febbraio alle 20.00 al Tin-Teatro Instabile Napoli.

Lo spettacolo, interpretato e diretto da Gianni Sallustro, racchiude i tre testi dell’autore sull’Olocausto e l’esoterismo nazista: “Shoah-La cintura del Male”, “Mafalda di Savoia-La perla di Buchenwald – I sette giorni” e “Maria Orsic – L’ultima verità del Male – Diario di una medium nazista”.

Nello spettacolo Sallustro interpreta tre personaggi storici chiave: Adolf Hitler, il colonnello Claus Schenk von Stauffenberg ed Heinrich Himmler, Ministro degli Interni del Terzo Reich e comandante delle SS.

“Lo spettacolo – dice il regista Sallustro – è diviso in tre blocchi. In ognuno di questi blocchi saranno protagonisti i tre personaggi, generati dal nazismo, che possono essere considerati “mostri” non solo in senso fisico, ma anche ideologico e morale. Questi mostri incarnano le atrocità che hanno portato ad uno dei periodi più bui della storia. Sarà proprio Masullo a commentare le loro gesta”.

Si tratta di un’indagine analitica e accurata della loro dimensione psicologica, umana e spirituale. Un viaggio nel “viaggio” verso se stessi, nella perenne alternanza fra Storia e Memoria, scoperto e celato, detto e non detto.

In scena Antonio Masullo che da narratore spinge i tre personaggi a dire e a rivelare, le motivazioni reali dello sterminio degli ebrei e delle concause scatenanti.

L’Olocausto visto e interpretato nella sua oramai acclarata chiave esoterica e, altresì, in modalità indagatoria verso chi quell’olocausto lo ha perpetrato o subito. Un’analisi comparata, con quanto sta accadendo oggi nel mondo, in uno scenario fra massacro e/o genocidio. Una performance teatrale contestualizzata con l’attualità degli eventi bellici del presente.

In scena anche gli attori dell’Accademia Vesuviana del Teatro e Cinema: Francesca Fusaro, Tommaso Sepe, Vincenza Granato, Roberta Porricelli, Noemi Iovino, Maria Crispo, Stefania Vella, Lea Romano, Alessandro Cariello, Ferdinando Cozzolino, Gennaro Zannelli.

Il Trilogy Tour 25 vedrà Masullo in giro per l’Italia in molte città quali Milano, Roma, Crotone, Lecce, Torino, Bologna etc.

Nel mese di aprile sarà pubblicato in lingua spagnola l’ultimo testo della trilogia, concernente la figura emblematica della medium nazista Maria Orsic, peraltro già tradotto in inglese nel 2024 e presentato a Soho – Londra, nel luglio 2024; il testo in spagnolo sarà presentato a Madrid e a Barcellona.

Note biografiche Antonio Masullo

Antonio Masullo è nato a Nola (Na) nel 1976. Esercita la professione di avvocato penalista dal 2008. È iscritto all’Ordine dei Giornalisti della Campania come pubblicista e ha scritto per diversi anni per la testata online ExPartibus. Ha al suo attivo sette pubblicazioni: Solo di Passaggio (2001), Namastè in viaggio verso te (2011), Il diario di Alma (2012), Shoah – La cintura del Male (2019), presentato al Senato della Repubblica e al Parlamento Europeo su invito dell’Ambasciata d’Israele durante un workshop sull’antisemitismo, Mafalda di Savoia – La perla di Buchenwald – I sette giorni (2021), per il quale ha ricevuto il ringraziamento epistolare dei principi Vittorio Emanuele e Emanuele Filiberto di Savoia, per il contributo alla memoria umana e spirituale della principessa Mafalda. È coautore dell’antologia Venti Distopici con il racconto “Sette Pagine” (2021).

Nel gennaio 2023 debutta al teatro TIN di Napoli come autore, regista e interprete dello spettacolo “Binario 21” – La Memoria, la Storia e il tentato oblio. Nel maggio 2023 riceve il titolo di Divulgatore del Valore della Memoria durante la cerimonia di premiazione del concorso artistico-letterario internazionale “Scriptura”.

Nel gennaio 2024 pubblica il terzo testo della Trilogia dal titolo: “Maria Orsic – L’ultima verità del Male – Diario di una medium nazista”, presentato in molte città italiane e il 13 marzo 2024 nella sala stampa della Camera dei Deputati. Questo testo è stato tradotto in inglese e presentato il 5 luglio 2024 a Londra – Soho. Nell’aprile 2025 sarà

tradotto anche in spagnolo dal dr. Alejandro García Santibáñez e presentato a Madrid e a Barcellona.

Nel febbraio 2025 Masullo porterà al teatro TIN di Napoli una pièce scritta interamente da lui, dal titolo “HH – Heinrich Himmler – I semi dello Sterminio”, per la regia di Gianni Sallustro con gli attori dell’Accademia Vesuviana del Teatro e Cinema.

Il nuovo tour 2025 che aprirà il ciclo di presentazioni nazionali e internazionali e di attività divulgativa dell’Autore, agganciato alle performances teatrali si chiamerà Trilogy Tour 2025.

Note biografiche di Gianni Sallustro

Gianni Sallustro, laureato in Scienze Pedagogiche, diplomato attore, mimo, regista, doppiatore, maestro internazionale di Commedia dell’Arte, è Direttore Artistico dell’Accademia Vesuviana del Teatro e Cinema dalla sua fondazione (2007) . Annovera nel proprio curriculum artistico molteplici esperienze cinematografiche e televisive, in particolare in fiction di successo targate Rai e Mediaset come “La squadra”,” Un posto al sole “, “Carabinieri” e “Sette Vite”, e la conquista di numerosi premi, sia per l’interpretazione che per la regia. Innumerevoli sono le sue partecipazioni, sia come interprete che come regista, a progetti e ad allestimenti di opere teatrali dei più grandi registi del teatro moderno e contemporaneo: Antonio Calenda, Antonio Capuano, Michele Monetta Antonio Fava, Maria Orsini Natale, Emma Dante, Nicola Fano, Manlio Santanelli, Peppe Sollazzo, Filippo Zigante. E’ stato tra i migliori attori i formatisi alla scuola di Dario Fo, premio Nobel per la letteratura nel 1997, con cui ha collaborato per circa sette anni e di Michele Del Grosso, uno dei padri nobili dell’avanguardia teatrale partenopea, oggi Sallustro viene considerato l’erede artistico di Del Grosso. Dal 2022 Sallustro è il direttore artistico del Teatro Instabile Napoli, nel cuore del centro storico di Napoli.

Per il Cinema ricordiamo le sue partecipazioni in: “Una giornata di Maggio” di Lello Esposito – “Caravaggio mette in scena Caravaggio” film dossier di Michele Del Grosso “Prove d’autore “di Antonio Capuano – “Le voci di Napoli “di Gianni Sallustro – “Irreality” di Salvatore Scarico – “La basilica di Nola” film dossier “Ricordi in bianco e nero” di Raffaele Ceriello -“Mind Warp” di Lucrezio Catapano “L’eredità” di Raffaele Ceriello – “La barba” di Daniele Ciniglio – “Il peso esatto del vuoto” di Vincenzo Pirozzi – .

Per il Teatro ricordiamo:

– “L’uomo, la bestia e la virtù” di L. Pirandello ,regia Giampiero Notarangelo -“Natale in casa Cupiello” di E. De Filippo, regia di Marco Esposito -“Processo a Giovanna d’Arco “di Brecht, regia di Guglielmo Guidi -“La giara” di L. Pirandello, regia Ernesto Del Giudice -“Compagnia Medebach” di Carlo Goldoni, regia di Mariacristina De Miranda -“L’importanza di chiamarsi Ernest” di O.Wilde, regia di Marcello Cotugno -“Il Matrimonio di Pulcinella” di Bruno Leone, regia di Annamaria Russolillo -“L’innesto”di Pirandello, regia di Guglielmo Guidi -“Il capitan Fracassa “di Gautier, regia di Ferdinando Pisacane -“Il ritratto di Elsa Greer” di Agata Cristhie, regia di Ciro Damiani -“Limerick” di Baino,regia di Raffaele Rizzo -“Francesca e Nunziata”di Maria Orsini Natale, regia Maria Orsini Natale -“Il vico”di Raffaele Viviani, regia di Michele Del Grosso -“Razzullo e Sarchiapone sotto il tendone “di Annibale Ruccello, regia di Michele Del Grosso -“Madre Courage “di Brecht, regia di Michele Del Grosso -“La mandragola” di N. Machiavelli, regia di Gianmarco Cesareo -“Caravaggio mette in scena Caravaggio , regia Michele del Grosso -“Na sceneggiata” di Nicola Fano, regia di Antonio Calenda -“Avanti il prossimo” di Dario Fo, regia di Antonio Fava -“Sei prime scene “ di Manlio Santanelli, regia di Michele Del Grosso -“La Commedia dell’Arte” di Dario Fo e Franca Rame, regia di Antonio Fava -“La notte del mito: l’Odissea” regia di Mario Aterrano -“Prove d’autore “di Pinter, regia di Antonio Capuano -“La moglie ebrea “ di Brecht, regia di Michele Del Grosso -“Il merlo”festival del Portogallo, regia di Raffaele Rizzo -“Pina Bausch” regia di Peppe Sollazzo -“Yo soy Maria” regia di Filippo Zigante -“Pierino e il lupo” regia di Filippo Zigante -“Ascoltatemi “ regia di Gemma Tisci -“Rumori fuori scena “di Michael Freyn, regia di Gianni Sallustro -“Lo magnifico Cunto “ di Basile , regia di Gianni Sallustro -“Il berretto a sonagli” di Pirandello, regia di Gianni Sallustro -Il medico dei pazzi” di Scarpetta, regia di Gianni Sallustro -“Una valigia piena di guai” di Frayn , regia di Mariasole Sodano -“Chi dice uomo dice danno” di Moliere , regia di Gianni Sallustro -“La locandiera” di Goldoni , regia di Gianni Sallustro -“Un invito a palazzo” di M. N. Tarantino, regia di Gianni Sallustro -“La gatta Cenerentola… assassina per amore”, regia di Michele Del Grosso -“Non ti pago” di E. De Filippo, regia di Gianni Sallustro.