Teatro: “MUSICHE IN MOVIMENTO” E LA FIABA DI “BELLA E BESTIA” da domani al Teatro dei Piccoli

Nella foto un momento dello spettacolo “Bella e Bestia”

Musica e teatro e con il Progetto Sonora (sabato 7) e con La Contrada – Teatro Stabile di Trieste (domenica 8) di scena al Teatro dei Piccoli nella Mostra d’Oltremare di Napoli. Due spettacoli per bambini e famiglie programmati per la stagione di teatro e musica ideata e organizzata da Le Nuvole/Casa del Contemporaneo, I Teatrini e Progetto Sonora, in collaborazione con il Comune di Napoli e la direzione della Mostra d’Oltremare.

Si comincia sabato 7 febbraio (ore 11) con “Musica e movimento”una produzione di Progetto Sonora inserita nel ciclo “Concerti per l’infanzia” e specificamente pensata per i più piccoli (dai 3 anni) e le loro famiglie. Il concerto incentrato sui ritmi e sul tempo musicale propone un approccio didattico e interattivo alternando ascolti musicali dal vivo a momenti guidati di attività motoria. Un esperto in didattica musicale per l’infanzia coinvolgerà attivamente il pubblico attraverso l’uso dello strumentario a percussione Orff.

Domenica 8 febbraio alle ore 11, La Contrada – Teatro Stabile di Trieste porta in scena “Bella e Bestia”. Lo spettacolo, scritto da Livia Amabilino e Lorella Tessarotto e diretto da Daniela Gattorno, vede sul palco Enza De Rose, Valentino Pagliei e Francesco Godina.

In questa rivisitazione della fiaba classica, la Bestia è un giovane principe (ma anche un ragazzo dei giorni nostri) trasformato in un essere mostruoso da un sortilegio. Per spezzare l’incantesimo, il protagonista dovrà trovare l’amore vero: l’occasione si presenta quando incontra Bella, una ragazza capace di guardare oltre le apparenze. Tra sorelle pasticcione, un padre sognatore e un simpatico cameriere, la storia esplora il tema dell’accettazione di sé, proponendo una vicenda brillante e poetica, adatta a spettatori di tutte le età, che culminerà nell’atteso lieto fine.

Biglietto unico: euro 9. Card a 5/10 ingressi a prezzo agevolato con preacquisto. Ingresso al Teatro da Viale Usodimare (pedonale) o da Via Terracina (consigliato nei festivi, Quick Parking convenzionato). Prenotazioni allo 08118903126 e 3270795871 (entrambi anche whatsapp) o per email a info@teatrodeipiccoli.it. Info: FB/ teatrodeipiccolinapoli o www.teatrodeipiccoli.it