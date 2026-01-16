Teatro: “Pietro Saltatempo – Il filo magico” di Giovanna Facciolo dal 18 gennaio in tournée italiana

“Pietro Saltatempo – Il filo magico” un momento dello spettacolo

Al via il tour italiano di “Pietro Saltatempo – Il filo magico”, lo spettacolo firmato dalla regista e scrittrice Giovanna Facciolo per I Teatrini, compagnia napoletana di teatro per le giovani generazioni fondata nel 1991 e diretta da Luigi Marsano. Ispirato a una fiaba popolare francese, debutterà il 18 gennaio all’ Auditorium Palacultura “Giovanni Paolo II” di Rende (CS), toccando successivamente altre città (tra Perugia, Napoli, Taranto) per un ciclo di repliche che si concluderà il 12 febbraio.

Protagonista dello spettacolo è Pietro, un bambino incapace di vivere il presente, per il quale ogni attesa è un intralcio. Divorato dall’ansia di crescere, Pietro ottiene dal misterioso “Padrone del Tempo” un dono straordinario: un filo magico che permette di saltare i momenti di noia o fatica per volare direttamente nel futuro. Ma il potere ha un prezzo oscuro: ogni istante saltato svanisce per sempre, trasformando la vita in una corsa accelerata verso la fine, senza possibilità di tornare indietro.

“Questo testo mi ha colpito – sottolinea l’autrice e regista Giovanna Facciolo – per la sua straordinaria attualità e per la ricchezza di suggestioni, capaci di stimolare riflessioni oggi particolarmente importanti, come la necessità di riappropriarci del tempo e vivere quello che ci è concesso fino in fondo, senza paura, senza scorciatoie o accelerazioni. Temi come la pazienza, la cura del presente, l’impegno, la necessità dell’attesa, ma anche la gioia dei risultati e il coraggio, sono quelli che si intrecciano in questa profondissima fiaba che proponiamo ai ragazzi e che sarebbe bello mostrare anche agli adulti”.

In scena gli attori Chiara Vitiello, Vincenzo Coppola e Luca Lombardi; con l’apporto visivo delle scenografie di Monica Costigliola, dei costumi di Marta Zazzaro e delle videoanimazioni di Diego Franzese, mentre il disegno luci è curato da Paco Summonte.

Dopo il debutto a Rende, il tour dello spettacolo farà tappa a Lametia Terme (Teatro Grandinetti, 20 e 21 gennaio), Pescina (L’Aquila – Teatro San Francesco, 22 e 23 gennaio), Perugia (Teatro Brecht, 25 e 26 gennaio), Napoli (Teatro Nuovo, 27 e 28 gennaio), Santa Croce sull’Arno (Pisa, Teatro Verdi, 5 e 6 febbraio), Nardò (Lecce, Teatro Comunale, 8 e 9 febbraio), Taranto (Teatro Tatà, 10 e 11 febbraio), Aradeo (Lecce, Teatro Domenico Modugno, 12 febbraio). Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sul calendario sono disponibili sul sito ufficiale della compagnia: www.iteatrini.it