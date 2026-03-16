TEDxSan Nicola la Strada torna con la II edizione:il 9 maggio 2026 la straordinarietà dell’ordinarioarriva alla Reggia di Caserta

Il 9 maggio 2026 torna TEDxSanNicolalaStrada con la sua seconda edizione, il format

internazionale dedicato alla diffusione di idee che meritano di essere condivise. Dopo il

debutto dello scorso anno, l’evento cresce e approda in una cornice d’eccezione: il

Consorzio della Mozzarella di Bufala Campana DOP, presso le Regie Cavallerizze della

Reggia di Caserta. Il tema scelto per questa edizione è (EXTRA)Ordinary – Quando

l’ordinario diventa meraviglia, un invito a riscoprire la straordinaria potenza dell’elemento

umano e le storie di persone comuni che, ogni giorno, riescono a fare la differenza.

Caserta, Marzo 2026 – Dopo il successo della prima edizione, TEDxSanNicolalaStrada torna

con un nuovo appuntamento che porta ancora più in alto la voce della comunità sannicolese.

Un percorso reso possibile dal lavoro del team TEDx guidato da Luca Ioime, sannicolese

doc che continua a credere profondamente nel valore della sua comunità.

Perché “(EXTRA)Ordinary – Quando l’ordinario diventa meraviglia”?

Dopo il tema della prima edizione, NEXUS – L’elemento umano nel mondo artificiale, che

metteva a confronto intelligenza artificiale e umanità, il risultato è stato chiaro: l’elemento

umano ha prevalso, coronando con lucentezza la vittoria dell’umana intelligenza.

È proprio questa consapevolezza a guidare la nuova edizione.

Se nel 2025 la domanda era quale spazio restasse all’essere umano nel mondo dell’AI, nel

2026 TEDxSanNicolalaStrada porta quella risposta sul palco nella sua forma più pura. Il

tema di quest’anno è un invito a riscoprire la straordinaria forza dell’elemento umano e delle

storie che ci circondano ogni giorno. Perché, intorno a noi, persone comuni compiono gesti

straordinari: non hanno superpoteri e non cercano gloria, ma con una scelta, una parola,

un’azione riescono a cambiare il corso delle cose. (EXTRA)Ordinary è un invito a guardarle

più da vicino, a riscoprire la bellezza dell’umano, che viviamo senza accorgercene. Perché

essere ordinari non significa essere invisibili, ma profondamente umani. E l’extra non è fuori

dall’ordinary: è dentro di noi, ogni volta che scegliamo di fare la differenza.

Anche in questa edizione ci aspettano incontri emozionanti. Il palco TEDx ospiterà infatti

speaker d’eccezione provenienti da mondi diversi, psicologia, giornalismo, innovazione e

crescita digitale e molti altri, tutti uniti dalla volontà di raccontare storie autentiche.

La seconda edizione del TEDxSanNicolalaStrada è dedicata a tutti.

“Ciò che rende davvero straordinario il nostro tempo non è la tecnologia, ma le persone. Le

loro scelte, il loro coraggio silenzioso, la capacità di fare la differenza anche quando

nessuno guarda. Portare TEDxSanNicolalaStrada alla Reggia di Caserta è un sogno che

diventa realtà, ma soprattutto è la dimostrazione che anche dalla provincia si possono

accendere idee capaci di arrivare lontano. Questo TEDx è dedicato a chi ogni giorno

dimostra che l’ordinario può diventare meraviglia. Perché, alla fine, la vera innovazione non

è quella che costruiamo con le macchine, ma quella che scegliamo di costruire tra esseri

umani e…dentro noi stessi.” – dichiara Luca Ioime, Organizer di TEDxSanNicolalaStrada.

TEDx incontra Startup Weekend Caserta

L’edizione 2026 si inserisce all’interno di Startup Weekend Caserta, evento dedicato

all’innovazione e all’imprenditorialità in cui sviluppatori, designer e aspiranti imprenditori

collaboreranno alla creazione di nuove startup. In questo contesto TEDx porterà sul palco la

dimensione umana dell’innovazione, tra storie, visioni e percorsi di crescita.

Biglietti disponibili e un grande annuncio: ci sarà uno sconto dedicato a

studenti e associazioni del territorio

“Quest’anno saliamo sul palco in un luogo straordinario, nel cuore reale di Caserta, con uno

dei panorami più belli del nostro territorio a farci da cornice. Ma anche se il TEDx cresce e

arriva qui, non dimentichiamo da dove siamo partiti. La prima edizione l’abbiamo dedicata

alla scuola A. Diaz di San Nicola la Strada, ai ragazzi che ogni giorno siedono tra i banchi

con sogni ancora da scrivere. Anche quest’anno abbiamo voluto pensare a loro: abbiamo

creato uno sconto speciale per gli studenti ed anche uno dedicato alle associazioni di

Caserta e provincia, perché crediamo che questo palco debba essere accessibile a chi vive

e costruisce il territorio ogni giorno. Sarò io stesso a far arrivare personalmente questi inviti

ai ragazzi e alle realtà associative. La promessa che anche da qui, dalla nostra terra, si

possano accendere idee capaci di cambiare il futuro.” – dichiara Luca Ioime, organizer di

TEDxSanNicolalaStrada.

Per il pubblico, i biglietti per partecipare a TEDxSanNicolalaStrada 2026 sono già disponibili

online al seguente link:

https://www.eventbrite.com/e/biglietti-tedxsan-nicola-la-strada-extraordinary-1983363547762

L’organizzazione

TEDxSanNicolalaStrada è un evento con licenza TED, organizzato in autonomia e senza fini

di lucro, nato dalla visione di Luca Ioime.

L’evento è reso possibile grazie a un team multidisciplinare composto da:

Maria Pia Zampella (Co-organizer), Andrea Scandurra, Anette Olianna Walbeck, Claudia

Bellati, Francesca Pasconcino, Joseph Di Gennaro, Lorenzo Caiazzo, Luciana Ianniello,

Maria Grazia Foresta, Mariarita Di Nuzzo, Mario Di Girolamo, Nicola Biccardi, Noemi Di

Rienzo, Tommaso Desiato e Vittoria Di Caterino.

Professionisti, creativi e innovatori uniti dal desiderio di portare ispirazione, cultura e idee

che meritano di essere condivise nel cuore della provincia di Caserta.