The Voice of Germany, trionfo dei Soul-Food Vocalist: il gruppo di Pompei conquista la “Battle of the Night”

Prestazione da brividi sulle note di “Fall on Me”: Sarah Engels sceglie il gruppo campano come migliore esibizione della puntata. In lacrime anche il coach Nico Santos. Tutti promossi ai Teamfights insieme a Zayed.

Un’emozione che ha superato i confini del palco e conquistato pubblico, coach e giudici di uno dei talent show musicali più seguiti in Germania. I Soul-Food Vocalist conquistano la “Battle of the Night” di The Voice of Germany, ottenendo uno dei riconoscimenti più prestigiosi della trasmissione e portando ancora una volta il nome di Pompei sotto i riflettori della televisione internazionale.

Il quartetto campano, composto da Carmen Scognamiglio, Francesco Capriglione, Antonella Parmentola e Simone Capriglione, è stato protagonista di una delle esibizioni più emozionanti dell’ultima serata delle Battles, andata in onda venerdì 6 novembre 2026. Una performance talmente intensa da commuovere fino alle lacrime sia il loro coach Nico Santos sia la special coach Sarah Engels.

A rendere ancora più significativo il risultato è stato il modo in cui è maturato. I Soul-Food Vocalist si sono esibiti insieme a Zayed, giovane cantante altoatesino proveniente da Bolzano, appartenente come loro alla squadra di Nico Santos. Non una semplice competizione tra avversari, ma un incontro musicale che ha trasformato la Battle in un’esibizione capace di lasciare il segno.

“Fall on Me”, un’esibizione che commuove anche i coach

Per la sfida, Nico Santos ha scelto un brano particolarmente impegnativo dal punto di vista emotivo e vocale: Fall on Me, canzone di Andrea Bocelli cantata con il figlio Matteo, della quale successivamente Christina Aguilera e A Real Big World hanno realizzato una loro cover. La versione che i SFV hanno cantato a The Voice è un mix delle due. Una scelta che ha permesso ai quattro componenti del gruppo e a Zayed di costruire un’intensa interpretazione corale, dando vita a un momento di grande partecipazione emotiva.

Fin dalle prime note, la performance ha conquistato il pubblico e il tavolo dei coach. La reazione più significativa è arrivata da Sarah Engels, che ha descritto quanto appena ascoltato come qualcosa di paradisiaco, arrivando a pronunciare parole che hanno colpito tutti i presenti: «È questa la canzone che vorrei ascoltare quando lascerò questo mondo. Non ho parole. Se Nico non porta avanti tutti voi, allora qui c’è qualcosa che non va!».

Un giudizio che testimonia quanto il quartetto sia riuscito a trasmettere attraverso la propria interpretazione. Anche Shirin David ha espresso grande apprezzamento, sottolineando il livello della performance e riconoscendo che quella dei Soul-Food Vocalist avrebbe meritato il titolo di “Battle of the Night”.

Il riconoscimento di Sarah Engels e le parole di Nico Santos

Il momento della decisione è stato particolarmente atteso. Nico Santos, infatti, ha preferito aspettare anche l’esibizione degli altri concorrenti prima di comunicare la propria scelta. Una volta conclusa la serata, il coach ha deciso di premiare entrambi i protagonisti della sfida, portando sia i Soul-Food Vocalist sia Zayed alla successiva fase dei Teamfights. «È stata la sfida più incredibile che abbia mai ascoltato», ha commentato Santos, visibilmente emozionato e orgoglioso dei propri talenti.

A suggellare la serata è arrivato poi il verdetto di Sarah Engels, che ha assegnato proprio alla loro esibizione il riconoscimento di «Battle of the Night». «C’era qualcosa di divino», ha dichiarato la special coach, motivando così la propria scelta.

Un premio che ha raccolto anche il consenso degli altri coach e che rappresenta un’importante affermazione per il gruppo italiano, capace di distinguersi in una competizione internazionale di altissimo livello.

La gioia dei Soul-Food Vocalist: «Siamo ancora senza parole»

La soddisfazione del quartetto è esplosa anche sui social, dove i Soul-Food Vocalist hanno voluto condividere con il pubblico la gioia per il risultato raggiunto, ringraziando tutte le persone che li stanno accompagnando in questa esperienza televisiva.

«Abbiamo vinto la Battle Of The Night! È incredibile, siamo ancora senza parole… vogliamo ringraziarvi tutti per il grande sostegno che arriva ogni giorno come una valanga!!!».

Parole che raccontano l’entusiasmo per un traguardo importante, ma anche la consapevolezza di quanto il sostegno ricevuto sia stato fondamentale durante il percorso nel talent tedesco.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto proprio a Sarah Engels: «Grazie infinite alla special coach Sarah Engels che ci ha scelto come l’esibizione più bella della puntata!».

Il quartetto ha poi voluto sottolineare il ruolo determinante del proprio coach, Nico Santos, ringraziandolo «per averci seguito con grande passione ed entusiasmo», senza dimenticare Shirin David e gli altri coach per le bellissime parole espresse nei loro confronti.

Un pensiero particolare è stato riservato anche a Zayed, con il quale hanno condiviso il palco e costruito una esibizione davvero straordinaria. «Grazie, grazie, grazie al nostro compagno di viaggio Zayed che ha accolto la nostra richiesta di vivere questa Battle non come una sfida ma come un’opportunità di fare una bella esibizione insieme… e pensiamo che questa cosa sia arrivata!!!».

Ora lo sguardo è rivolto ai Teamfights

La conquista della “Battle of the Night” ha consegnato ai Soul-Food Vocalist un riconoscimento di grande prestigio, ma soprattutto la possibilità di proseguire il percorso a The Voice of Germany. La decisione di Nico Santos ha infatti permesso al quartetto di Pompei e a Zayed di accedere alla fase successiva, nella quale saranno chiamati ad affrontare nuove sfide e concorrenti.

Per i quattro artisti campani si apre così un altro capitolo di un’avventura che, con questa esibizione, ha già regalato una soddisfazione importante e una vetrina internazionale. «Prossimo step: Teamfights!», così il gruppo ha salutato i propri sostenitori.

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