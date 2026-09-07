TONY COLOMBO ALL’IPPODROMO DI AGNANO:SVELATI I PRIMI SUPER OSPITI. OLTRE 20MILABIGLIETTI VENDUTI PER L’EVENTO DEL 12SETTEMBRE 2026

Fred De Palma ed Eddie Brock sul palco insieme

all’artista nato a Palermo per il concerto più

importante della sua carriera. Si attende stasera

l’annuncio del terzo ospite

Entra nel vivo il countdown per “Grazie per tutta la

vita, l’atteso show di Tony Colombo in programma

sabato 12 settembre 2026 all’Ippodromo di

Agnano. Pensato e progettato come l’appuntamento

centrale di un’intera vita in musica, l’evento ha già

superato la soglia dei 20.000 biglietti venduti: il

“Settore 1” è ufficialmente sold out, mentre il

“Settore 2” viaggia verso il tutto esaurito per un

impianto che prevederà ampie aree strutturate con

posti a sedere.

A scaldare l’attesa è l’annuncio dei primi grandi nomi

che condivideranno il palco con Colombo.

Il primo super ospite della serata sarà Fred De

Palma, icona della musica Latina e hitmaker

internazionale con brani come “Una volta ancora” e

“La testa gira”. Insieme a lui ci sarà anche Eddie

Brock, tra i protagonisti dell’ultimo Festival di

Sanremo con il brano “Avvoltoi”. La produzione ha,

inoltre, confermato che in serata, attraverso i canali

social di Colombo, verrà svelato un terzo ospite a

sorpresa.

Questo appuntamento segna il coronamento di una

stagione straordinaria da 60 date tutte esaurite,

trasformandosi nell’occasione per alzare

ulteriormente l’asticella produttiva e scenica.

Per Tony Colombo – 40 anni compiuti lo scorso

maggio e 34 trascorsi sul palco fin dal suo esordio a

soli sei anni – la serata dell’Ippodromo di Agnano

rappresenta una sintesi di carriera: un unico grande

spettacolo capace di unire repertorio, nuovi

arrangiamenti e un imponente impianto visivo.

LA DIREZIONE ARTISTICA E I MUSICISTI

Il cuore della serata sarà una produzione musicale

curata nei minimi dettagli. La direzione musicale

dell’evento è affidata a Luca Barbato, che guiderà

sul palco una band formata da Alessandro Scialla

(piano e tastiere); Viki Landolfi (batteria); Antonio

Mauriello (basso); Federico Luongo, Raffaele

Salapete e Maurizio Fiordiliso (chitarre); Emidio

Ausiello (percussioni); Enrico Rispoli Group

(cori). La cura tecnica del suono è affidata a

Gaetano Tartaglione (fonico di palco) e Francesco

Di Tullio (fonico di sala).

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