TONY COLOMBO ALL’IPPODROMO DI AGNANO:SVELATI I PRIMI SUPER OSPITI. OLTRE 20MILABIGLIETTI VENDUTI PER L’EVENTO DEL 12SETTEMBRE 2026

By Fabia Lonz | Published | Nessun commento
Fred De Palma ed Eddie Brock sul palco insieme
all’artista nato a Palermo per il concerto più
importante della sua carriera. Si attende stasera
l’annuncio del terzo ospite
Entra nel vivo il countdown per “Grazie per tutta la
vita, l’atteso show di Tony Colombo in programma
sabato 12 settembre 2026 all’Ippodromo di
Agnano. Pensato e progettato come l’appuntamento
centrale di un’intera vita in musica, l’evento ha già
superato la soglia dei 20.000 biglietti venduti: il
“Settore 1” è ufficialmente sold out, mentre il
“Settore 2” viaggia verso il tutto esaurito per un
impianto che prevederà ampie aree strutturate con
posti a sedere.
A scaldare l’attesa è l’annuncio dei primi grandi nomi
che condivideranno il palco con Colombo.
Il primo super ospite della serata sarà Fred De
Palma, icona della musica Latina e hitmaker
internazionale con brani come “Una volta ancora” e
“La testa gira”. Insieme a lui ci sarà anche Eddie
Brock, tra i protagonisti dell’ultimo Festival di
Sanremo con il brano “Avvoltoi”. La produzione ha,
inoltre, confermato che in serata, attraverso i canali
social di Colombo, verrà svelato un terzo ospite a
sorpresa.
Questo appuntamento segna il coronamento di una
stagione straordinaria da 60 date tutte esaurite,
trasformandosi nell’occasione per alzare
ulteriormente l’asticella produttiva e scenica.
Per Tony Colombo – 40 anni compiuti lo scorso
maggio e 34 trascorsi sul palco fin dal suo esordio a
soli sei anni – la serata dell’Ippodromo di Agnano
rappresenta una sintesi di carriera: un unico grande
spettacolo capace di unire repertorio, nuovi
arrangiamenti e un imponente impianto visivo.
LA DIREZIONE ARTISTICA E I MUSICISTI
Il cuore della serata sarà una produzione musicale
curata nei minimi dettagli. La direzione musicale
dell’evento è affidata a Luca Barbato, che guiderà
sul palco una band formata da Alessandro Scialla
(piano e tastiere); Viki Landolfi (batteria); Antonio
Mauriello (basso); Federico Luongo, Raffaele
Salapete e Maurizio Fiordiliso (chitarre); Emidio
Ausiello (percussioni); Enrico Rispoli Group
(cori). La cura tecnica del suono è affidata a
Gaetano Tartaglione (fonico di palco) e Francesco
Di Tullio (fonico di sala).
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