Torna “Est” il festival delle arti è dello spettacolo

Dopo il successo delle prime due edizioni, torna “Est – il festival delle arti e dello spettacolo di Napoli Est” una rassegna curata da Nest Napoli Est Teatro, in collaborazione con Callysto Aps. Il festival fa parte del progetto culturale “Affabulazione – Espressioni della Napoli Policentrica” promosso dal Comune di Napoli e finanziato dal Fondo Nazionale per lo spettacolo della Direzione Generale spettacolo del Ministero della Cultura.

La direzione artistica è stata affidata alla compagnia Nest: “Dopo il successo della prime edizioni, caratterizzate da una grande risposta di pubblico con tutti gli spettacoli sold out, non potevamo far altro che far ripartire la macchina organizzativa di Est che in questi due anni ha portato a San Giovanni a Teduccio artisti del calibro di Rocco Papaleo, Giuliana De Sio, Marina Confalone, Anna Redi, Francesco Di Bella e tanti altri. La risposta del pubblico è stata incredibile con un’affluenza inimmaginabile proveniente da tutta la zona Est di Napoli e non solo. Anche quest’anno gli spettacoli saranno totalmente gratuiti”.

Si parte al teatro Nest il 17 settembre ore 20:30 con Tony Laudadio che omaggia Pino Daniele con La Città che incanta – Pasqualino e Alessiuccia, di cui è autore, regista e interprete, torna alla musica, in quello che lui stesso definisce “un racconto, un tentativo di miracolo, un canto a voce nuda: a fronna ‘e limone”, una storia di amore e musica.

Il 18 settembre doppio appuntamento al Centro Asterix alle 10 e alle 20:30 con Terra Di Rosa di e con Tiziana Francesca Vaccaro, uno spettacolo sulla Cantatrice del Sud Rosa Balistreri, figura decisiva del folk siciliano degli anni ’70, tra le grandi protagoniste della riscoperta della canzone popolare nel mondo.

Il 21 (al Teatro Nest) e il 22 (al Centro Asterix) settembre ore 20:30 “Quotidiane ispirazioni”, un viaggio di musica e parole tra le grandi eredità artistiche della città di Napoli, interpretato da Francesco Di Leva e Adriano Pantaleo con Emanuele Ammendola, voce e contrabbasso. Al centro di questo spettacolo ci sono la musica e la poesia partenopea, melodie e artisti che ogni giorno ispirano il lavoro dei musicisti e degli attori coinvolti nello show, ispirazioni quotidiane, appunto.

Si prosegue il 25 settembre ore 20:30 al Nest con “Buonasera a tutti – Dai miei disordinati appunti” di Peppe Barra. Un momento di intimità tra artista e spettatori, oltrepassando la cosiddetta quarta parete in un continuo dialogo con la platea. Un viaggio nella vita dell’uomo e dell’artista.

Il 26 settembre al centro Asterix ci sarà lo spettacolo di Fabio Micera “Janare – Le voci delle streghe”, un podcast teatrale in musica, condotto da Bima, in cui si raccontano storie di donne e della notte che le ha cambiato la vita. In questa puntata Nina, un’adolescente che vive in periferia, racconta la sua notte, del suo amore tormentato e del finale a sorpresa.

Si continua il 27 settembre ore 20:30 al teatro Nest con “‘Nge Steve ‘na vota – le favole della tradizione” di Giuseppe Gaudino che condurrà gli spettatori in un affascinante viaggio nel cuore della tradizione classica napoletana, dove le favole di Giambattista Basile e Roberto De Simone prendono vita attraverso un reading teatrale unico con l’accompagnamento musicale del pianista e compositore Mariano Bellopede.

Il 28 settembre ore 20:30 al Nest ci sarà da ridere con “Alert Comedy”, uno spettacolo di un’ora e mezza, in cui il presentatore si alterna sul palco con altricomici, tra monologhi originali ed interazioni con il pubblico. Sul palco Vincenzo Comunale, David DDL, Adriano Sacchettini, Raffaele Nolli.

La terza edizione di Est si chiuderà in bellezza con il concerto di Tony Tammaro al centro Asterix il 29 settembre ore 20:30. Una serata tra le canzoni umoristiche il cui tema dominante è la “tamarraggine”, intesa come modello comportamentale di una certa fascia di popolazione.