Torna Improvvi_dance: masterclass di Technique e Instant Composition

Improvvi_dance, masterclass di Technique e Instant Composition, giunge alla sua quarta edizione e per quest’anno propone un dialogo tra danza e musica live. L’iniziativa è ideata e curata da Alessandra Petitti e Giacomo Calabrese, e organizzata da Dissonanzen e Casa del Contemporaneo. La masterclass è rivolta a danzatori, attori, performer, anche non professionisti e si svolge il 18-19-20 dicembre in Sala Assoli Moscato, sita in Vico Lungo Teatro Nuovo 110, Napoli.

I docenti sono Francesco D’Errico pianista, improvvisatore e compositore (Dissonanzen/Conservatorio di Santa Cecilia, Roma), Alessandra Petitti danzatrice performer (Dissonanzen) e Giacomo Calabrese danzatore performer (Teatri di Pelle).

Un master condotto dal pianista Francesco D’Errico, in dialogo con i danzatori Petitti e Calabrese, dà la possibilità ai partecipanti di portare la riflessione e la sperimentazione del dialogo tra danza e musica ad un livello più profondo e stimolante.

D’Errico è l’autore del testo Fuor di metafora. Sette osservazioni sull’improvvisazione musicale (Editoriale Scientifica, 2015), la cui lettura è consigliata ai partecipanti per affrontare il lavoro di Instant Composition per il confronto tra gli approcci all’improvvisazione di Charlie Parker e Lennie Tristano.

Per Parker l’improvvisazione è fraseologica: conta il senso e la compiutezza della singola frase. Per Tristano è morfologica: conta il flusso continuo e la trasformazione del materiale in tempo reale. Come dichiara D’Errico «Per così dire, il focus di Parker è sul profilo della chioma dell’albero, mentre quello di Tristano è sulle sue radici e su come esse alimentano l’albero».

Ai partecipanti viene data la possibilità di aprire la performance “Eclittica”, in scena domenica 20 dicembre ore 20.30, sempre in Sala Assoli Moscato.

giorni e orari

• venerdì 18 dicembre 14.00-17.00 masterclass

• sabato 19 dicembre 11.00-13.00 masterclass / prova performance da definire

• domenica 20 dicembre 11.00-13.00 masterclass / prova performance da definire / 20.30 performance

Per candidarsi alla masterclass, bisogna inviare una mail all’indirizzo alepetitti@gmail.com indicando come oggetto “Masterclass Improvvi_dance 18-20 dicembre 2026” e allegando un breve curriculum.

Costo masterclass € 70_ Uditori € 20

Earlybird 10 novembre 2026 € 60

Deadline iscrizioni 1° dicembre 2026 – Bonifico entro 04/12/2025

Info alepetitti@gmail.com – casadelcontemporaneo.it – dissonanzen.it

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