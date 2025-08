Torna “Visionnaire25 – Narrazioni tra cinema documentario e teatro”: al via la V edizione con il tema Divertissement.



Ospiti Peppe Lanzetta, Gabriele Mirabassi, Mario Autore, Marina Confalone, Marco Giusti, Ciro Ippolito, Carlo Luglio e Fabio Gargano, Dario Sansone, Aurelio Canonici, Catia Capua, Gino Aveta.



Un’occasione unica per vivere l’arte come incontro, emozione e scoperta.

Ideata e diretta da Andrea Avagliano, la rassegna è organizzata dall’Associazione Tutti Suonati in sinergia con il Museo FRaC Baronissi diretto da Massimo Bignardi, con il patrocinio del Comune di Baronissi, e il contributo della Film Commission Regione Campania.







Ritorna per il quinto anno consecutivo Visionnaire25 – Narrazioni tra cinema documentario e teatro, la rassegna che trasforma il Museo FRaC di Baronissi (Sa) in un palcoscenico di visioni, incontri e suggestioni.

Dal 7 agosto al 19 settembre 2025, ogni sera alle 21:00, il pubblico potrà immergersi in un viaggio tra cinema, musica, teatro e dibattiti, tutto a ingresso libero. Dal 7 agosto al 19 settembre 2025, sulla Terrazza degli Aranci e nelle sale del Museo FRaC di Baronissi (SA). Ingresso libero con inizio alle ore 21.00.Ospiti Peppe Lanzetta, Gabriele Mirabassi, Mario Autore, Marina Confalone, Marco Giusti, Ciro Ippolito, Carlo Luglio e Fabio Gargano, Dario Sansone, Aurelio Canonici, Catia Capua, Gino Aveta.Un’occasione unica per vivere l’arte come incontro, emozione e scoperta.Ideata e diretta da Andrea Avagliano, la rassegna è organizzata dall’Associazione Tutti Suonati in sinergia con il Museo FRaC Baronissi diretto da Massimo Bignardi, con il patrocinio del Comune di Baronissi, e il contributo della Film Commission Regione Campania. Link alla fotogallery



Ritorna per il quinto anno consecutivo Visionnaire25 – Narrazioni tra cinema documentario e teatro, la rassegna che trasforma il Museo FRaC di Baronissi (Sa) in un palcoscenico di visioni, incontri e suggestioni.Dal 7 agosto al 19 settembre 2025, ogni sera alle 21:00, il pubblico potrà immergersi in un viaggio tra cinema, musica, teatro e dibattiti, tutto a ingresso libero.

Il tema di quest’anno, Divertissement, si ispira all’opera Sports et Divertissements del compositore francese Erik Satie, di cui ricorre il centenario della morte. Un omaggio che si intreccia con proiezioni, performance e dialoghi, esplorando i confini tra arte, spettacolo e vita.

Tra i protagonisti di questa edizione: Peppe Lanzetta (il quale riceverà il Premio Visionnaire25 Cinema); Gabriele Mirabassi (che riceverà il Premio Visionnaire25 Musica) e Mario Autore (Premio Visionnaire25 Futuro). E ancora: Marina Confalone, Marco Giusti, Ciro Ippolito, Carlo Luglio e Fabio Gargano, Dario Sansone, Aurelio Canonici, Catia Capua, i giornalisti Gabriele Bojano ed Erminia Pellecchia e altri ancora.

Tra i momenti clou di questa edizione vanno sottolineati l’ omaggio a Marcello Mastroianni con l’anteprima campana del documentario “Ciao Marcello, Mastroianni l’antidivo” (29 agosto); le celebrazione dei 2500 anni di Napoli con Peppe Lanzetta e Dario Sansone (11 settembre) e la serata colonne sonore del cinema italiano con Gabriele Mirabassi e Catia Capua (5 settembre).

Dopo quattro edizioni di successo, Visionnaire25 conferma la sua vocazione a unire linguaggi diversi, ospitando grandi nomi della cultura italiana. Tra i passati protagonisti: Renato Carpentieri, Tomas Arana, Claudio Morganti, Elena Bucci, Alex Infascelli, Daniele Ciprí, Simone Annichiarico, Michele Sancisi, Gnut, Alessandro Rossellini, Roberto Colella, Andrea Tartaglia, Lorenzo Hengeller, Simona Boo, la moglie di Gianni Minà per un sentito omaggio al grande giornalista ma anche i giornalisti Francesco Piccinini, Giulio Baffi.



La rassegna si inaugura (7 agosto) con un appuntamento musicale esclusivo dedicato a Gershwin, Satie e Ravel con protagonisti il M° Aurelio Canonici (protagonista accanto a Corrado Augias da tre anni ne “La Gioia della Musica” su Rai3) e l’attore Mario Autore (protagonista del film I fratelli De Filippo di Sergio Rubini).

Il ciclo dei documentari vede ospiti il regista Ciro Ippolito, (autore del celebre film dedicato agli Squallor, Arrapaho) e il critico cinematografico Marco Giusti (Stracult, Blob) in dialogo con l’autore Rai Gino Aveta per C’era una volta Napoli (23 agosto); anteprima in Campania per il documentario vincitore del Nastro d’argento “Documentario dell’anno 2025” Ciao Marcello, Mastroianni l’antidivo con ospiti il regista Fabrizio Corallo e il giornalista Gabriele Bojano (29 agosto).

Il 5 settembre, in anteprima nazionale per visionnaire25, c’è una serata dedicata alle colonne sonore del cinema italiano con il clarinettista di fama internazionale Gabriele Mirabassi in duo con Catia Capua al pianoforte e con la voci narranti di Mariangela Palmieri (Dispac Unisa) e del direttore artistico, attore, Andrea Avagliano. Si prosegue con una serata dedicata a Napoli (11 settembre) e ai suoi artisti in occasione delle celebrazioni per i 2500 anni con Dadapolis, con i registi Carlo Luglio e Fabio Gargano, l’attore Peppe Lanzetta e il cantautore e frontman dei Foja Dario Sansone, in dialogo con Erminia Pellecchia. Gran finale il 19 settembre con la grande attrice del cinema e del teatro italiano Marina Confalone che rimette in scena un suo storico monologo, Raccionepeccui, scritto da Giuseppe Bertolucci.



“Visionnaire25 non è una semplice rassegna – spiega Andrea Avagliano, direttore artistico – ma un laboratorio permanente che unisce generazioni diverse di artisti e pubblico. La partecipazione gratuita è la nostra risposta alla necessità di cultura accessibile a tutti”.



Gli fa eco il Direttore del Museo FRaC Baronissi Massimo Bignardi: “Nel cuore dell’estate la terrazza degli aranci del Museo si anima di nuove presenze, rinnovando ed arricchendo, di anno in anno, il successo di Visionnaire festival di narrazioni tra cinema documentario, musica e teatro, giunto alla quinta edizione. Si rinnova e rinforza il progetto che, sin dalla sua apertura, guida i passi di una realtà museale che ha saputo aprire le porte a molteplicità creative”.



La Sindaca di Baronissi Anna Petta prosegue: “Visionnaire25 con la Direzione artistica di Andrea Avagliano, rappresenta un appuntamento fondamentale del programma eventi promosso dal Comune di Baronissi. Un momento in cui la cultura si fa esperienza collettiva, emozione condivisa, risorsa strategica per il presente e per il futuro. Tra musica, teatro, cinema d’autore e laboratori creativi, attraverso questo importante appuntamento, Baronissi si conferma come città viva, capace di produrre cultura, non solo di ospitarla. Dal nostro insediamento, abbiamo intrapreso una programmazione di altissimo livello con una riflessione sui linguaggi dell’arte e della contemporaneità. I luoghi simbolo del nostro territorio, dal Giardino degli Aranci al Parco del Ciliegio, dal Museo FRaC al patrimonio storico, diventano palcoscenici ideali dove arte e paesaggio dialogano in armonia. Visionnaire si inserisce in questa visione innovativa di Baronissi, divenendo occasione per rinsaldare il legame tra cultura e comunità: gli eventi non sono pensati per pochi, ma per tutte le generazioni, in uno spirito di inclusione, confronto e partecipazione. Quest’anno in particolare, con le “lezioni in musica”, il cinema al museo e i laboratori per i giovani, vogliamo accorciare la distanza tra chi crea e chi fruisce, offrendo un linguaggio accessibile, ma mai banale. Investire nella cultura significa credere nella crescita delle persone, nella formazione delle coscienze, nella bellezza come motore di sviluppo. Vivi Baronissi è la nostra scommessa sul futuro e Visionnaire si inserisce in questo filone culturale: un progetto che si nutre del talento diffuso sul territorio e guarda lontano. Baronissi si racconta attraverso l’arte, la memoria, le nuove visioni: e invita tutti a farne parte”.

“Dopo il successo del Baronissi Blues Festival, l’associazione Tutti Suonati – dichiara il presidente Fabio Clarizia – è felice di proseguire il percorso di promozione e diffusione della cultura tanto musicale quanto cinematografica al Museo FRaC con la rassegna Visionnaire25, giunta quest’anno alla quinta edizione. Nel tempo la manifestazione è cresciuta diventando sempre più un appuntamento di riferimento nell’offerta culturale del territorio. Tutto questo grazie anche a una amministrazione comunale sempre attenta e sensibile”.

Anche quest’anno la manifestazione ha il patrocinio morale dell’Associazione Roberto Rossellini. “Ho avuto il privilegio di far parte di questo festival dal suo inizio nel 2021 – dichiara Alessandro Rossellini – ero in tour per presentare The Rossellinis in giro per il mondo. Sarà l’amore per questo territorio, sarà perché ho incontrato persone speciali, tanto preparate quanto affettuose, sicuramente perché credo che il cinema e la cultura tout court vada promossa dove è più difficile farla arrivare ma ho fin da subito voluto rimanere ancorato a Baronissi e così ho convinto la mia family a dare quantomeno un supporto morale, con la speranza di poter negli anni crescere insieme a Visionnairefestival”.

Visionnaire25 ringrazia gli artisti Giuseppe Di Muro e Lucio Afeltra per aver donato le opere per i premi Visionnaire25.

L’artista autrice dell’opera riprodotta sul manifesto e sulla grafica è Rosaria Matarese. L’opera dal titolo Un progetto contro l’inferno, è del 1965 (collage su tavola)