Tre giorni di musica, arte e gare al Vesuvio Tattoo Festival

Con una straordinaria varietà di stili, tecniche e influenze, sono attesi a Napoli centinaia di artisti da tutto il mondo, per la prima edizione del “Vesuvio Tattoo Festival”, in programma alla Mostra d’Oltremare dall’11 al 13 dicembre. La manifestazione organizzata dai tatuatori Gabriele Incoronato e Daniele Sannino è la prima in Campania dedicata all’arte sulla pelle e alla musica, con sessioni di live tattooing, contest e serate con dj set. Ospiti speciali: Kindamo il più famoso tatuatore italiano, specializzato in tatuaggi in bianco e nero stile “chicano”, Claudia Bindi, tatuatrice che si è imposta nel settore come regina dello stile black and gray, e dalla California arriva Case One, il maestro del “lettering”. La conferenza stampa di presentazione è prevista martedì primo dicembre alle 10:30 nella Sala Giunta di Palazzo Giacomo. Partecipano: Enza Amato Presidente del consiglio comunale di Napoli, Teresa Armato Assessore al turismo e alle attività produttive del Comune di Napoli, Remo Minopoli Presidente Mostra d’Oltremare. “Un’esperienza che va oltre il tattooing – spiegano Incoronato e Sannino – perché avremo in città il meglio della scena internazionale, accanto a migliaia di visitatori: chi si tatua, chi osserva, chi studia, con musica, attitudine underground, area food, per un’esperienza da vivere oltre i confini della convention”.

Sono già disponibili biglietti e abbonamenti per partecipare all’evento: Vesuvio Tattoo Festival | ciaotickets

Per ulteriori informazioni

Vesuvio Tatto Festival – Vesuvio Tattoo Festival

Dove: Mostra d’Oltremare di Napoli

Quando: dall’11 al 13 dicembre 2026

Mi piace: Mi piace Caricamento in corso…