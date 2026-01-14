“Tre regole infallibili” arriva a Napoli: lunedì 19 gennaio proiezione evento al Cinema Metropolitan con il cast

Dopo il successo e il sold out di Roma, Tre regole infallibili arriva a Napoli con una proiezione evento speciale in programma lunedì 19 gennaio alle ore 20:30 presso il Cinema Metropolitan di Napoli.

Alla serata parteciperanno il regista Marco Gianfreda e il cast, con un Q&A finale aperto al pubblico, occasione di confronto diretto sui temi e sul percorso del film.

Il film è diretto da Marco Gianfreda e vede nel cast: Cristiana Dell’Anna, Matteo Olivetti, Guglielmo Aquaro, Roberta Rigano, Emmanuele Aita, Erica Siracusa, Renato Nuccio, Giuditta Pereira e Dario Frasca.

Tre regole infallibili è una produzione Bronx Film e Minerva Pictures, in collaborazione con Eskimo, con il sostegno di Rai Cinema.

Il film vanta una importante circuitazione festivaliera internazionale, con selezioni e premi in diversi festival, tra cui: Buffalo International Film Festival; Fabrizio Cinema Awards; Oldenburg International Film Festival; Festival de Cine Global Santo Domingo; One Country One Film; Yellowstone International Film Festival e Sicilia Film Commission (Official Selection).

La locandina restituisce l’anima del film: un racconto intimo e universale, sospeso tra desiderio di libertà, fragilità emotiva e ricerca di felicità, che mette al centro il bisogno di regole solo apparentemente “infallibili” per imparare a vivere e ad amare.

Biglietti disponibili online: https://www.circuitocinema.com/film/tre-regole-infallibili/