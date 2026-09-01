TRICOLORI UNDER 13 AL TENNIS NAPOLI

Stop al primo turno per i campani Lino Lorenzo Angelone (Olimpia Tennis Irpinia), Gabriele Russo (Match Ball Napoli) e Lorenzo Salvia (TC Capri). Oggi l’esordio al secondo turno di Roberto Cantelmo (GT Sammaritano), testa di serie n.2 dei Campionati italiani individuali Under 13 maschili al Tennis Club Napoli di viale Dohrn (ingresso gratuito per tutto il torneo). Oggi, martedì 1 settembre, sono in programma tutti i 16 incontri del secondo turno che qualificheranno i migliori 16 Under 13 italiani agli ottavi di finale di domani, mercoledì 2 settembre; si inizia alle ore 8.30 su tutti i campi del club fino all’imbrunire..

Ufficializzato anche il tabellone di doppio con lo stesso Cantelmo il coppia con Gabriele De Vita di Faenza che è in gara con la testa di serie n.3, già negli ottavi. Oggi si giocano gli otto incontri del primo turno del torneo.

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