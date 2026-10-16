Turismo: a Varcaturo il Lido Varcadoro punta sulla destagionalizzazione, attività invernali da 35 anni

Sessantasette anni di storia e 35 anni di attività anche durante la stagione invernale. Il Lido Varcadoro, storico stabilimento balneare di Marina di Varcaturo, nel Napoletano, punta sulla destagionalizzazione e propone iniziative rivolte a famiglie e bambini anche oltre i mesi estivi. Dal 17 ottobre al 1° novembre è in programma lo Spooky Beach Party, una rassegna dedicata ad Halloween con giochi, animazione, laboratori e attività per tutte le età.

L’iniziativa si inserisce in un percorso che mira a mantenere vivo il rapporto con il litorale durante tutto l’anno, trasformando la spiaggia in uno spazio di aggregazione e intrattenimento anche in autunno e in inverno. Una scelta che, secondo la filosofia dello stabilimento, consente di ampliare le opportunità di fruizione della costa e di offrire nuove occasioni di svago alle famiglie del territorio.

Il programma dello Spooky Beach Party prevede diversi appuntamenti tematici. Il 17 e 18 ottobre sono in calendario cacce alle zucche e ai fantasmini, giochi musicali, sfide sui gonfiabili e olimpiadi a tema. Il 24 e 25 ottobre spazio alla Scuola dei Mostri, con prove, laboratori e sfide dedicate ai più piccoli. Il 31 ottobre, in occasione di Halloween, sono previsti giochi a squadre, prove di abilità e una festa in maschera.

La rassegna si concluderà il 1° novembre con il Día de las Ánimas, appuntamento ispirato alle tradizioni messicane e organizzato in collaborazione con @okticiporto. La giornata proporrà attività per tutta la famiglia, alcune a pagamento, e menù dedicati alla ristorazione.

Per le giornate del 17, 18, 24, 25 e 31 ottobre, l’organizzazione annuncia l’ingresso gratuito, compresi parcheggio, giochi, gonfiabili e laboratori. Per il 1° novembre sono previste alcune attività a pagamento. Per il pranzo al ristorante saranno disponibili un menù di terra per adulti a 25 euro, uno di mare a 35 euro e un menù per bambini a 15 euro. È richiesta la prenotazione.

Con 67 anni di attività alle spalle, il Lido Varcadoro propone così un modello di intrattenimento legato alla valorizzazione del litorale anche fuori dalla stagione balneare, con iniziative che puntano sulla socialità e sul coinvolgimento delle famiglie.

Lo stabilimento si trova in via Orsa Maggiore, a Marina di Varcaturo. Per informazioni e prenotazioni al ristorante è possibile contattare il numero 333 575 4080, anche tramite WhatsApp, oppure consultare il sito www.varcadoro.com 333 575 40 80 per prenotare ristorante

344 060 89 35 per info attività e spiaggia

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