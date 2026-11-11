Turismo Campania, NCC in stato di agitazione. Sistema Trasporti, ACNCC e Federnoleggio Confesercenti pronti a scendere in piazza

Sistema Trasporti, ACNCC e Federnoleggio Confesercenti proclamano lo stato di agitazione degli operatori NCC della Campania e si riservano di convocare in qualsiasi momento una mobilitazione e un presidio davanti al Consiglio regionale. La decisione arriva dopo la presentazione della proposta di legge regionale n. 89 del 5 novembre 2026, che prevede l’abrogazione dell’articolo 13-bis della disciplina regionale sul trasporto pubblico non di linea.

Le tre sigle, fronte comune delle principali rappresentanze del trasporto professionale di persone in Campania, parlano di una bruttissima storia e chiedono che una norma vigente non venga cancellata per effetto di un accordo politico. Solo pochi mesi fa, ricordano, la Regione aveva introdotto una regola di semplice buonsenso: chi trasporta persone per professione deve possedere i titoli, i requisiti e le autorizzazioni previsti dalla legge. L’articolo 13-bis lascia alle strutture ricettive la possibilità di offrire ai propri ospiti un trasferimento gratuito e realmente accessorio, ma quando il trasporto diventa organizzato, professionale o compreso in un’attività commerciale si applicano le regole di chi svolge quel mestiere, e i trasferimenti inclusi nei pacchetti turistici vanno affidati a soggetti in possesso dei titoli e dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Ora quella norma dovrebbe improvvisamente sparire, e la proposta di legge arriva a presentare la scelta come un adempimento obbligatorio per impegni con il Governo. È proprio questo il punto contestato dalle organizzazioni, secondo cui nell’ordinamento non esiste alcun automatismo che obblighi una Regione ad abrogare una propria legge soltanto perché un Ministero ha formulato osservazioni o perché è stato raggiunto un accordo politico per evitare un eventuale contenzioso costituzionale. Un’osservazione ministeriale, fanno notare, non è una sentenza né una pronuncia della Corte costituzionale e non basta da sola a determinare l’illegittimità di una norma. Il Governo, peraltro, ha scelto di non impugnare la legge regionale n. 7/2026: definire l’abrogazione un adempimento obbligatorio appare quindi quantomeno improprio.

Per le tre sigle il quadro somiglia piuttosto a un forte condizionamento politico su una norma che aveva cercato di mettere ordine in un settore segnato da anni da zone grigie e trasporto abusivo. Lo si può chiamare compromesso istituzionale o pressione politica, ma non lo si può raccontare come un obbligo giuridico che discenderebbe automaticamente dall’ordinamento. Le organizzazioni contestano anche nel merito le note ministeriali che hanno accompagnato la richiesta di modifica, perché a loro avviso non dimostravano l’illegittimità dell’articolo 13-bis: la norma non inventava una nuova riserva di mercato, ma si limitava a distinguere il trasporto realmente gratuito e accessorio da quello professionale, rinviando per quest’ultimo ai titoli e ai requisiti già previsti dalla legislazione statale.

Al centro della protesta restano la sicurezza dei passeggeri e la concorrenza nei confronti delle imprese autorizzate. In Campania, sostengono le sigle, ci sono imprese che hanno investito denaro, sostenuto esami, acquistato veicoli adeguati, pagato assicurazioni specifiche e sottoposto la propria attività a controlli, mentre accanto a loro continua a esistere un mercato in cui persone vengono trasportate dietro corrispettivo da soggetti privi dei titoli previsti. Un fenomeno tutt’altro che teorico: nel 2026 la Polizia locale di Napoli ha documentato un aumento delle violazioni per abusivismo nel trasporto e sono stati sequestrati veicoli utilizzati senza le necessarie autorizzazioni.

La sicurezza, avvertono, non può essere trattata come un dettaglio burocratico. Sulle strade italiane si sono già verificati incidenti gravissimi, anche mortali, che hanno coinvolto mezzi destinati al trasporto turistico. Nessuno può attribuire automaticamente quelle tragedie a una singola norma o alla sua assenza, ma proprio per questo sarebbe irresponsabile indebolire requisiti, controlli e responsabilità professionali. Da qui la domanda politica che le tre organizzazioni rivolgono alle istituzioni: se, dopo aver eliminato una norma nata per distinguere il trasporto accessorio da quello professionale, dovesse verificarsi un’altra tragedia, chi si assumerebbe la responsabilità di aver scelto di arretrare?

Sistema Trasporti, ACNCC e Federnoleggio Confesercenti chiedono quindi lo stralcio della disposizione che abroga l’articolo 13-bis, almeno fino a quando non sarà operativa una disciplina statale chiara e completa sull’uso dei veicoli da parte degli operatori turistico-ricettivi. Il futuro Codice della strada dovrebbe risolvere il problema, è la rassicurazione arrivata finora, ma per le sigle una promessa futura non può servire a cancellare oggi una norma vigente, tanto più se quella disciplina statale, allo stato degli atti, non offre ancora la soluzione annunciata.

Alla Regione le organizzazioni chiedono di mantenere l’articolo 13-bis, intensificare i controlli e applicare le sanzioni già previste nei confronti di chi esercita professionalmente il trasporto di persone senza titolo. Quando viene individuato un veicolo utilizzato abusivamente per trasportare persone dietro pagamento, sottolineano, non servono nuove conferenze né nuovi tavoli, ma controlli e, quando la legge lo prevede, sequestro e carro attrezzi. Le tre sigle chiederanno inoltre un’audizione urgente nella Commissione consiliare competente e un confronto con tutti i gruppi politici.

Non interessa, concludono, se la vicenda nasca da un Governo di centrodestra o da una Regione di centrosinistra: conta un principio più semplice, cioè che la legalità non diventi merce di scambio nei rapporti tra istituzioni. Prima si approva una norma di buonsenso a tutela delle imprese regolari e della sicurezza dei passeggeri, poi, davanti alle pressioni di un sistema in cui il trasporto abusivo è ancora diffusissimo, si torna indietro. Una scelta che Sistema Trasporti, ACNCC e Federnoleggio Confesercenti giudicano inaccettabile e alla quale rispondono con lo stato di agitazione, pronte, se sarà necessario, a portare gli NCC campani sotto il Consiglio regionale senza bisogno di settimane di preavviso.

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