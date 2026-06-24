Tutti gli appuntamenti in programma della settima edizione dello Sharing Art Pompei

Settima edizione per la Residenza Artistica Sharing Art (Via Civita 5/A Pompei – Na), patrocinata dal Comune di Pompei, dalla Città Metropolitana di Napoli, dalla Regione Campania e dall’Ente Parco Nazionale del Vesuvio, che vede alla direzione artistica l’attore e regista Luca Varone.

Situata nel cuore dell’Ager Pompeianus, tra gli scavi di Pompei e il Parco Nazionale del Vesuvio, nei pressi della Civitas Giuliana, la Residenza anno dopo anno è diventata sempre più un punto di riferimento non solo per artisti, ma per tutti coloro che amano vivere l’arte, la natura e il benessere nella sua totalità. Anche quest’anno, come per i precedenti, si è pensato ad un programma che comprende saggi, spettacoli, eventi e un ricco calendario di masterclass, da giugno fino al 31 agosto 2026.

Dopo l’apertura con la prima edizione di PAST – People Acting for Shared Tomorrows (progetto Erasmus finanziato dall’EU), un’esperienza internazionale di scambio giovanile capace di unire teatro, dialogo interculturale e cittadinanza attiva, dal 23 al 28 giugno si terrà il consueto appuntamento con la masterclass Dialoghi tra monologhi di Sebastiano Bottari, che proseguirà con altri due appuntamenti nel mese di luglio (dal 21 al 26) e nel mese di agosto (dal 4 al 9). Ricordiamo che questo laboratorio consiste nel lavorare sul montaggio di monologhi, dialoghi e poesie ed è rivolto ad allievi attori che desiderano sostenere le audizioni per le accademie e a professionisti che vogliano cimentarsi in un nuovo pezzo da aggiungere alla propria “valigia dell’attore”.

Dal 6 al 10 luglio 2026 si terrà la sesta edizione di Klimax Dance Lab, evento imperdibile per tutti gli appassionati di danza, dai principianti ai professionisti. Un’esperienza straordinaria di crescita artistica e confronto, che offre l’opportunità di studiare con maestri di fama internazionale.

Dal 29 al 30 agosto si terrà la prima edizione dello Shala Festival – Yoga e Arti Olistiche, una masterclass immersiva dedicata allo yoga, alla meditazione e alle discipline del benessere. Nato dalla visione dell’Associazione Shala Yoga Pompei fondata da Chiara D’Esposito, il festival propone due giorni di pratiche, workshop ed esperienze dedicate alla consapevolezza, all’ascolto e alla crescita personale, attraverso yoga, tecniche di respirazione, meditazione, arti olistiche e momenti di connessione.

Per quanto concerne gli eventi, anche quest’anno torna l’Entropia Beer Fest, l’atteso appuntamento estivo, giunto alla quinta edizione, in programma dal 15 al 19 luglio, che trasformerà l’area dello Sharing Art, in uno spazio dedicato alla birra artigianale di qualità, alla buona cucina e alla musica dal vivo. Questi gli appuntamenti musicali: il 15 luglio Nino Nero, il 16 Jovine Caso Tartaglia in Trio, il 17 Tribute Band Queen Forever, il 18 Allerja e il 19 Sound From Kelele.