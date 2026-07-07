Tutto pronto per la 13esima edizione del Marateatro Festival con un programma tutto napoletano

Tutto pronto per la tredicesima edizione del Marateatro Festival, in programma dal 16 luglio al 18 agosto tra Maratea e Trecchina. Ideato nel 2014 da Beatrice Federico e diretto artisticamente sin dalla sua nascita dal regista Giuseppe Miale di Mauro, il festival ha saputo crescere anno dopo anno, consolidando il proprio legame con il territorio e diventando uno degli appuntamenti culturali più attesi dell’estate lucana.

Nato dalla volontà di creare un progetto capace di coniugare spettacolo dal vivo, valorizzazione del territorio e partecipazione della comunità, il Marateatro Festival ha costruito nel tempo una propria identità riconoscibile, trasformando alcuni degli scorci più suggestivi della Perla del Tirreno in palcoscenici naturali aperti all’incontro tra artisti, cittadini e visitatori.Grazie all’intuizione e alla determinazione di Beatrice Federico, che ne ha seguito la crescita sin dalla prima edizione, e alla visione artistica di Giuseppe Miale di Mauro, la manifestazione è riuscita negli anni a proporre un’offerta culturale di qualità, capace di intrecciare teatro, musica e narrazione contemporanea in un dialogo costante con il paesaggio e l’identità del territorio.

La rassegna prenderà il via il 16 luglio con uno degli appuntamenti più caratteristici e attesi del festival: la performance dai balconi di Piazza Buraglia, nel cuore del centro storico di Maratea. Protagonisti della serata saranno i Just Sound Pop Quintet, formazione composta da Virgilio Brancaccio alla voce, Carmine Marigliano a flauto, tastiera e voce, Carmine Terracciano alla chitarra, Patrizio Amoroso al basso e Domenico Monda alle percussioni. Il gruppo porterà in scena un concerto-spettacolo dedicato alle più grandi hit della musica pop internazionale, in un viaggio musicale che attraversa decenni di successi senza tempo. Uno show dinamico e coinvolgente che unisce energia, emozione e una forte presenza scenica, pensato per far cantare e divertire il pubblico dall’inizio alla fine.

Il 1° agosto, nella splendida cornice del Parco Tarantini di Maratea, andrà in scena “Salotto Paolantoni” con Francesco Paolantoni e Arduino Speranza. Lo spettacolo è concepito come un vero e proprio salotto aperto, uno spazio conviviale e informale in cui il celebre attore e comico napoletano accoglie gli spettatori invitandoli a partecipare a una serata costruita tra racconti, sketch, improvvisazioni e riflessioni sul quotidiano. Grazie alla straordinaria intesa scenica con Arduino Speranza, prende forma un dialogo continuo con il pubblico che rinnova la tradizione del salotto teatrale attraverso un linguaggio contemporaneo, ironico e diretto. Artista versatile e amatissimo dal pubblico, Paolantoni ha saputo costruire negli anni un percorso originale, fatto di straordinaria capacità comunicativa. A lui sarà dedicata anche la seconda edizione del Premio Marateatro, un riconoscimento che il Festival conferisce a personalità capaci di lasciare un segno profondo nel panorama culturale e artistico nazionale. Un omaggio a un artista che ha saputo attraversare generazioni diverse mantenendo intatta la propria autenticità e la capacità di regalare sorrisi e riflessioni.

L’11 agosto il festival tornerà ad affacciarsi dai balconi del centro storico con “Anime Italiane”, spettacolo musicale interpretato da Antonio Marino e Tony Guido alle voci e Mariano Bellopede al pianoforte. Un viaggio attraverso alcuni dei brani più amati della canzone italiana, tra emozioni, ricordi e melodie che appartengono alla memoria collettiva del nostro Paese. La sinergia tra le due voci e il pianoforte accompagnerà il pubblico in un percorso musicale capace di raccontare storie, sentimenti e frammenti di vita quotidiana.

A chiudere la dodicesima edizione del Marateatro Festival sarà, il 18 agosto al Parco Forraina di Trecchina, “Bice chiama Franca risponde Delia”, spettacolo in musica e prosa con Elisabetta D’Acunzo per la regia di Peppe Miale. Lo spettacolo rende omaggio alla televisione italiana degli anni Sessanta e alle grandi artiste che hanno segnato quella stagione straordinaria della cultura nazionale. Partendo dalle suggestioni di Carosello e da un immaginario che attraversa tre decenni di storia italiana, il lavoro restituisce al pubblico il racconto di un’epoca e delle sue protagoniste, tra musica e parole.

Accanto agli spettacoli, il Marateatro Festival rinnova anche il proprio impegno nella promozione della partecipazione attiva e della formazione culturale. Dal 21 al 23 luglio, dalle ore 16 alle 19, il Centro Culturale “José Mario Cernicchiaro” di Maratea ospiterà il laboratorio gratuito “Formae”, workshop di design e realizzazione di oggetti in stampo dedicato alle forme e agli immaginari della decorazione mediterranea. Curato da Carmine Luino in collaborazione con Legambiente, il laboratorio offrirà ai partecipanti un’occasione di confronto creativo e sperimentazione pratica, valorizzando il patrimonio culturale e artistico del Mediterraneo attraverso un percorso aperto alla comunità.