Tutto Sposi: la Campania leader del comparto in Italia

Si avvia alla conclusione la trentasettesima edizione di Tutto Sposi, la manifestazione più longeva e importante d’Italia dedicata al pianeta wedding in corso alla Mostra d’Oltremare di Napoli. Nelle giornate di sabato 24 e domenica 25 oltre a presentare in anteprima le collezioni 2027 dell’abito bianco e i servizi dell’intero comparto delle cerimonie, l’evento presenta anche un taglio di dimensione culturale grazie ai Forum della Famiglia affrontando il tema della denatalità.

“I Forum della Famiglia e della Natalità sono un asset strategico di Tutto Sposi – dichiara Lino Ferrara, direttore editoriale dei Forum -, l’evento wedding più longevo d’Italia. Il successo di Tutto Sposi nasce anche dal suo profondo radicamento in Campania. Qui la cultura della famiglia e del matrimonio è ancora viva e condivisa. I mercati, infatti, si sviluppano dove una cultura è radicata. Per questo voglio valorizzare la dimensione culturale dell’evento”.

Proprio sotto l’aspetto economico il matrimonio rende la Campania leader nazionale per fatturati, ma interessa anche il mondo del lavoro con il coinvolgimento di un alto numero di occupati. Gli oltre 18mila matrimoni, registrati in Campania nel 2024 (dati Istat) hanno prodotto un fatturato di quasi 600 milioni di euro. Grazie a questi numeri la Campania, con 11.544 imprese, è la prima regione d’Italia, secondo un’analisi delle imprese della Camera di Commercio di Milano Monza e Brianza, davanti a Lombardia (10.636) e Lazio (8.289), con un dato importante: il 10,1% che indica il peso delle imprese dei settori legati a cerimonie e matrimoni sul totale delle imprese campane, uno dei valori più alti d’Italia (Fonte: Confartigianato).

“Il matrimonio non è soltanto un settore economico – afferma Lino Ferrara -, ma parte dell’identità di una comunità. In apertura dei Forum, l’avvocata Annamaria Bernardini de Pace ha affermato: «Le donne non vogliono più fare figli». Una frase che sembra semplice, ma apre una riflessione su un problema complesso. La crisi della natalità nasce da profondi cambiamenti sociali e culturali stratificatesi nel tempo”.

I Forum della Famiglia e della Natalità affronteranno questa crisi con due argomenti importanti: sabato 24 il tema del Welfare, con gli assessori della regione Campania, Andrea Morniroli, e del Comune di Napoli, Chiara Marciani con la partecipazione del sindaco di Benevento Clemente Mastella e della moglie Sandra Lonardo, una coppia esempio di famiglia longeva, e del magistrato Luigi Bobbio. Domenica si parlerà di emergenza casa e interverranno l’assessore Emanuela Ferrante, per il Comune di Napoli, Francesco Emilio Borrelli e Italo Bocchino. Ai convegni parteciperanno anche i rappresentanti degli Ordini professionali degli Avvocati, degli Assistenti Sociali e degli Psicologi della Campania.

A Tutto Sposi, invece, il programma prevede sabato le sfilate delle maison Vanitas e Chic & Holland distribuzione Pierangeli, mentre domenica sfileranno le modelle della collezione Atelier Amirante. Proprio in questa occasione sarà consegnato all’artista Andrea Sannino, in sala Rosso & Nero al padiglione 1 il premio Family Award.

L’ingresso ai Forum della Famiglia è gratuito, previa richiesta obbligatoria: info@forumdellafamiglia.com

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