Ubisoft Milan protagonista al Napoli DevFest 2025: un talk esclusivo tra creatività e tecnologia

Napoli DevFest si terrà sabato 11 ottobre 2025 dalle ore 09:00 presso Città della Scienza di Napoli sita in Via Coroglio 57.

Napoli. Sabato 11 ottobre 2025, a Città della Scienza di Napoli, si terrà un evento destinato a entrare nella storia della community tech italiana: Ubisoft Milan sarà protagonista al Napoli DevFest 2025, Fiera internazionale dedicata a developer, startup e innovazione digitale. Lo studio, famoso in tutto il mondo per la serie “Mario + Rabbids”, porterà sul palco il talk “Inside Ubisoft Milan: dal codice alla creatività”, condotto da Alessandro Mazzega (Communication Manager), Chiara Viale e Federica Aguzzi.

Un viaggio esclusivo nel dietro le quinte di Ubisoft Milan

Durante il panel, racconteranno il percorso dello studio, partendo dagli esordi sino ad arrivare ai successi più recenti: dagli iconici titoli per console portatili – come Rayman per Game Boy Color – e le tante collaborazioni su serie famosissime quali Just Dance e Assassin’s Creed, fino ai grandi progetti con Nintendo, tra cui l’acclamato “Mario + Rabbids Kingdom Battle” e il sequel “Mario + Rabbids Sparks of Hope”, che hanno valso a Ubisoft Milan numerosi riconoscimenti internazionali.

Ubisoft Milan apre le porte a professioni, talento e recruitment grazie al Napoli DevFest 2025.

Il talk si concentrerà sulle figure chiave nello sviluppo videoludico, con un focus sulle competenze tecniche utili a entrare in questo mondo e divenire protagonisti del settore. I relatori racconteranno il processo di selezione dello studio milanese e i percorsi di crescita possibili per chi sogna di trasformare la passione per i videogiochi in una carriera.

Napoli DevFest: polo di innovazione e networking internazionale

La partecipazione di Ubisoft Milan sottolinea l’ascesa di Napoli DevFest a evento di riferimento nazionale e internazionale tra tecnologia e creatività, consolidando un legame unico tra la scena italiana dello sviluppo software e le principali realtà mondiali. L’appuntamento, organizzato dal Google Developer Groups Napoli in collaborazione con Lemon Academy ETS promette opportunità di confronto diretto per professionisti, studenti e curiosi dell’industria del gaming.

“Siamo entusiasti di condividere con la community il nostro percorso e di raccontare come il lavoro di squadra e la contaminazione tra competenze abbiano portato alla nascita di proge(i globali, partendo dal talento italiano”, anticipa Alessandro Mazzega, Communication Manager di Ubisoft Milan.

“Siamo fieri ed onorati di avere ospiti del calibro di Ubisoft Milan, azienda leader del settore gaming che da anni porta innovazioni e professionalità all’interno di questo settore – dichiara Alessio Romaniello, Community Lead e Founder dell’evento – Napoli impreziosisce la propria vetrina internazionale grazie a realtà del genere che hanno scelto la nostra città per promuovere le loro idee, la loro mission e la loro visione”.

Media partner dell’evento Lemon Media – Webzine di società, economia, startup, tech, cinema, cultura e molto altro che si pone come obiettivo quello di raccontare eventi che promuovono innovazione, tecnologia, intrattenimento e cultura.

Il Napoli DevFest 2025 si conferma così evento imprescindibile per chi vuole scoprire da vicino cosa significa davvero innovare nel mondo videoludico. Biglietti e accrediti sono disponibili sul sito ufficiale della manifestazione e su Eventbrite