Ultima anteprima primaverile della rassegna Convivio Armonico 2026/ Museo Filangieri di Napoli, 24 maggio ore 11,30

Nell’ambito della 25esima edizione di Convivio Armonico – Partenope Barocco Festival, rassegna promossa dall’associazione Area Arte e realizzata in sinergia con la direzione del Museo Civico Gaetano Filangieri, che inizierà a settembre 2026,domenica 24 maggio alle ore 11.30, la Sala Agata del Museo Civico Gaetano Filangieri in Via Duomo a Napoli ospita il concerto “O DULCIS O PIA antifone Mariane nel 700 napoletano” con l’Ensemble Barocco Partenopeo LE MUSICHE DA CAMERA.

L’ENSEMBLE

Si tratta dell’ensemble in residence di Area Arte che utilizza strumenti d’epoca, concertato da Egidio Mastrominico (violino di concerto) con il soprano Francesco Divito, il mezzosoprano Rosa Montano, Renata Cataldi al flauto traversiere, Giuseppe Grieco al violino barocco, Vezio Iorio alla viola, Leonardo Massa al violoncello barocco e Debora Capitanio al clavicembalo. L’evento è realizzato con il contributo della Regione Campania, Assessorato alla Cultura.

IL PROGRAMMA

Il programma della mattina di domenica 24 maggio è dedicato al repertorio sacro mariano del ‘700 napoletano, inedito o poco eseguito e prevede: “Sonata a tre” in Re minore di Angleo Ragazzi; “Salve Regina” in La minore a voce sola con istromenti di GB. Pergolesi; “Salve Regina” a voce sola con istromenti di D. Perez; “Concerto per flauto traversiere, violini e basso” in Sol maggiore di Nicola Logroscino; “Salve Regina” a due voci con strumenti di G. Latilla. Il concerto, dopo le due anteprime di febbraio e marzo, è l’ultimo dei tre appuntamenti di primavera. Da settembre 2026 ufficialmente riprende la Stagione che accompagnerà il pubblico sino a febbraio 2027, tra il Museo Filangieri e la Basilica di S. Francesco di Paola in Piazza del Plebiscito a Napoli.

L’appuntamento è sempre con la formula del concerto gratuito con il solo biglietto d’ingresso al museo (10 euro). Chi ha sottoscritto la tessera di Amico/a del Filangieri — o ha aderito in altre forme a Tutta Nuova!, la campagna di crowdfunding in corso — accede gratuitamente a questo concerto e può portare con sé un ospite a €5.