UNA GIORNATA PER RICORDARE L’AVVOCATO PAOLO CARBONE: A NOCERA INFERIORE IL CONVEGNO SULLA TUTELA DEL MADE IN ITALY AGROALIMENTARE

Contraffazione alimentare e produzione agricola fra azioni penali e difesa del reddito degli agricoltori

Una giornata per ricordare la figura dell’avvocato Paolo Carbone, fra i fondatori della Camera Penale salernitana, scomparso nel marzo del 2023, all’età di 84 anni. Al termine di una carriera durata più di 50 anni, fu anche insignito dal prefetto di Salerno, Francesco Russo, del titolo di Cavaliere al merito del lavoro e della cultura.

Il filo conduttore della giornata sarà il convegno “La produzione agricola: un patrimonio per l’Italia tra sviluppo e tutela. La contraffazione alimentare: profili economici e giuridici”. L’evento è in programma alle ore 10.00 di giovedì 12 novembre 2026 nella sala conferenze “Cirri Rescigno” del Consorzio di Bonifica Sarno, in via Atzori a Nocera Inferiore.

Le relazioni sui temi della giornata prenderanno il via dopo i saluti istituzionali. A prendere la parola per primo sarà il presidente del Consorzio di Bonifica Integrale del Comprensorio Sarno, l’avvocato Mario Rosario D’Angelo, che ricorderà la figura dell’avvocato Paolo Carbone. Seguiranno il dottor Massimo Gargano, direttore generale dell’Associazione Nazionale Bonifica Integrale (ANBI), e il sindaco di Nocera Inferiore, l’avvocato Paolo De Maio.

Di grande prestigio il parterre dei relatori. A cominciare dall’avvocato Tino Iannuzzi, amministrativista, già Deputato della Repubblica e presidente dell’Associazione culturale “Paolo Carbone”. Il suo intervento affronterà il tema “L’agricoltura in Italia, forza propulsiva dell’economia tra opportunità e criticità – Il caso del cd. italian sounding”, con un approfondimento sui danni che l’italian sounding arreca ai produttori agricoli del nostro Paese.

A seguire sarà la volta del professor avvocato Giovanni Capo, ordinario di Diritto Commerciale presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Salerno, che toccherà un altro tema molto sentito: “La tutela dell’originalità del prodotto agroalimentare”.

I profili penali dell’italian sounding saranno al centro dell’intervento del professor avvocato Marco Naddeo, professore a contratto di Diritto penale dell’economia presso l’Università degli Studi di Salerno.

Il tema dell’azione penale nel contrasto al fenomeno della contraffazione del prodotto agroalimentare sarà affrontato anche dal dottor Luigi Cannavale, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore. La relazione conclusiva è affidata al dottor Roberto Mazzei, direttore di Coldiretti Campania, che si soffermerà sul tema “Cibo e salute. Aspetti critici dell’italian sounding e la mobilitazione di Coldiretti”. A moderare i lavori sarà la dottoressa Francesca Salemme, giornalista professionista di Lira Tv Salerno.

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