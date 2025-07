Una notte per Peppino: a Capri l’omaggio al grande musicista

nella foto la Certosa di San Giacomo a Capri

Festa grande a Capri per Peppino, ospite d’onore domenica 3 agosto (ore 21.30) dello special event dedicatogli dalla settima edizione del festival “Il Cinema in Certosa”. “Una notte per Peppino” – sottolinea Remigio Truocchio, direttore artistico della manifestazione – è il titolo scelto per questa serata, occasione per celebrare la sua straordinaria carriera e offrire al pubblico, dal vivo e sul grande schermo, un viaggio nella sua musica e nelle sue canzoni”. Nel suggestivo scenario della Certosa di San Giacomo, che trasforma per l’occasione il suo incantevole Chiostro Grande in un’arena cinematografica open air con 500 posti a sedere, la musica dei Capri Rockers, band capitanata dal figlio Edoardo Faiella, accoglierà sulla scena il grande musicista (che ha festeggiato i suoi 86 anni lo scorso 27 luglio). In questa occasione gli sarà consegnato dai produttori Maria Pia Ammirati (direttrice di Rai Fiction) e da Vanessa Capello, Pierpaolo Verga ed Edoardo De Angelis (O’Groove) il riconoscimento annunciato allo scorso Festival di Sanremo e mai ritirato dall’artista. Una serata d’onore dedicata a Peppino di Capri a cui prenderanno parte anche gli attori Francesco del Gaudio e Arianna Di Claudio con un intervento che precederà la proiezione di “Champagne” il biopic di Cinzia Th. Torrini di cui sono i principali interpreti.

L’omaggio a Peppino di Capri è l’evento principale della manifestazione in programma a Capri da sabato 2 agosto fino a sabato 9 organizzata da Cineventi, finanziata e promossa dalla Città di Capri con il sostegno della Direzione Musei e Parchi Archeologici di Capri e la collaborazione di Federalberghi. La selezione inizia sabato 2 agosto (ore 20.15) con la proiezione del film d’animazione di Tim Harper di “Ozi – La voce della foresta”, primo di quattro titoli dedicati ai ragazzi dalla sezione speciale “Giffoni a Capri”. A seguire sul grande schermo “Le assaggiatrici” di Silvio Soldini. Da Soldini all’anteprima nazionale del film di David Schurmann (“Il mio amico pinguino” con Jean Reno) a cui farà seguito la proiezione de “La città proibita” di Gabriele Mainetti entrambi in programma lunedì 4. La programmazione prosegue, mercoledì 6, con “Dragon Trainer” di Dean DeBlois e con il cult del 1971 “4 mosche di velluto grigio” di Dario Argento nella versione restaurata in 4K. Venerdì 8, per i ragazzi, “Buffalo Kids” di Solís García e García Galocha (ore 20.15) e “Napoli-New York” di Gabriele Salvatores (ore 22). Tra gli eventi speciali, giovedì 7 (ore 21.30) l’incontro condotto da Flavio Natalia (direttore della rivista Ciak) con l’attrice Barbara Ronchi precederà la visione del film di Cristina Comencini “Il treno dei bambini”. In questa occasione l’attrice ritirerà per questo film, di cui è tra i principali interpreti, il Ciak d’oro del Pubblico 2024 vinto nella categoria “miglior film drammatico”. In chiusura, sabato 9, il direttore artistico Remigio Truocchio dialogherà con Giovanni Esposito e Susy Del Giudice (ore 21.30) nell’incontro che precederà la visione del film “Nero” di cui Esposito è regista, oltre che protagonista insieme a Susy Del Giudice.

“Il grande schermo e i suoi protagonisti – conclude Melania Esposito, Assessore alla cultura e turismo di Capri – incontrano la bellezza senza tempo della Certosa di San Giacomo attraverso un progetto che emoziona, coinvolge e fa riflettere e che diventa parte dell’anima culturale di Capri”. Incontri e film per ragazzi ad ingresso gratuito. Per le altre quattro proiezioni in programma biglietto di posto unico a euro 3,50. Info: instagram.com/cinemaincertosa; FB/ilcinemaincertosa

Interventi

“È con gran gioia che riparte Il Cinema in Certosa, e con esso torna la magia di quelle serate d’estate in cui il grande schermo incontra la bellezza senza tempo della Certosa di San Giacomo. Un’emozione che si rinnova, un sogno condiviso che prende forma tra chiostri, colonne e il cielo stellato di Capri. Il Cinema in Certosa è diventato un rito collettivo, un’occasione per rallentare, per ascoltare e per guardare il mondo con occhi nuovi, immersi in un luogo che racconta secoli di bellezza. È per noi motivo di grande orgoglio vedere questo progetto crescere e diventare parte dell’anima culturale dell’isola. Capri merita eventi che sappiano emozionare, coinvolgere e far riflettere — ed è questo lo spirito con cui abbiamo immaginato ogni singola proiezione. Vi aspettiamo per vivere insieme nuove notti di cinema, sotto il cielo della Certosa”

Melania Esposito

Assessore alla cultura e turismo Città di Capri

“Con Champagne abbiamo voluto dedicare un racconto autentico a Peppino di Capri, protagonista indiscusso della musica popolare italiana. Un artista che, negli anni difficili della guerra, riprende la musica americana e innova la tradizione con eleganza e sensibilità. La sua musica, generazione dopo generazione, continua a intrecciarsi con le emozioni del pubblico più vasto. La regia attenta e raffinata di Cinzia TH Torrini e l’interpretazione vibrante di Francesco Del Gaudio – insieme ai piccoli Alessandro Gervasi e Leonardo Catenacci – restituiscono con grande forza la vita, l’avventura e soprattutto l’amore che attraversa ogni istante della storia di Peppino. Siamo felici di proiettare questo film proprio nella sua isola, alla sua presenza, in una serata che vuole essere molto più di un omaggio: una dichiarazione d’affetto e riconoscenza a un artista che ha fatto della sua voce un ponte tra epoche, emozioni e generazioni”.

Maria Pia Ammirati

Direttrice Rai Fiction

Il Cinema in Certosa si evolve nella direzione di un modello festivaliero che apre ai diversi linguaggi della cinematografia nazionale ed internazionale. Nata nel 2013, questa rassegna cinematografica ha da sempre innovato l’offerta culturale a Capri, proponendo anteprime in lingua inglese con sottotitoli in italiano, dedicando una giusta attenzione al pubblico e favorendo la visione a spettatori di ogni Paese ospiti dell’incantevole isola del golfo di Napoli. Le prime cinque edizioni (dal 2015 al 2019) hanno riscontrato un forte interesse confermando il valore culturale e turistico del progetto. Nel 2024, grazie al forte sostegno dell’amministrazione comunale, la manifestazione è stata rilanciata con successo consentendoci di progettare una nuova edizione ancor più articolata, che amplia il suo raggio d’azione avvicinandosi, per modalità, proposta e presenze, a festival già consolidati nel panorama nazionale ed internazionale. Nel 2025, la nostra selezione si rivolge al grande cinema italiano, con titoli di successo dell’ultima stagione proposti in lingua originale con sottotitoli in inglese. Una scelta strategica che valorizza il cinema nazionale agli occhi del turismo internazionale e getta le basi per costruire a Capri un festival cinematografico capace di offrire al pubblico esperienze culturali diversificate. Iniziamo quest’anno con un programma che offre incontri con autori e protagonisti e con un evento dedicato a Peppino di Capri in cui musica e cinema diventano tutt’uno. Uno sguardo al futuro, inteso qui come attenzione per le giovani generazioni, è la chiave di lettura per la sezione speciale realizzata in collaborazione il Giffoni Film Festival, a cui è affidata una selezione di quattro titoli che, con la dovuta leggerezza, affronta tematiche delicate quanto necessarie. “Il Cinema in Certosa” inizia così il suo viaggio nel tempo presente ma con uno sguardo ostinatamente rivolto al futuro.

Remigio Truocchio

Direttore artistico Il Cinema in Certosa

Il Cinema in Certosa

Settima edizione/ 2-9 agosto 2025

Certosa di San Giacomo, Capri

PROGRAMMA

Sabato 2 agosto 2025

20:15 | Giffoni a Capri

Ozi – La voce della foresta (87’, Animazione, 2024) di Tim Harper

Ozi, una piccola orangotango, perde la sua casa nella foresta pluviale a causa della deforestazione. Salvata da un centro di recupero, parte alla ricerca dei genitori.

L’abbiamo scelto perché: unisce emozione e impegno ambientale in una storia per tutte le età.

Ingresso gratuito ad esaurimento posti a sedere

22:00 | Dalla pagina allo schermo

Le assaggiatrici (123’, Storico, 2025) di Silvio Soldini

con Elisa Schlott, Max Riemelt, Alma Hasun

*Versione originale con sottotitoli in italiano

Durante la Seconda Guerra Mondiale, Rosa viene scelta come assaggiatrice di Hitler nel suo quartier generale, la Tana del Lupo. Tra paura, alleanze e patti segreti, scoprirà cosa significa sopravvivere ogni giorno.

L’abbiamo scelto perché svela una pagina nascosta della Storia, mettendo al centro il coraggio silenzioso e la vulnerabilità delle donne al tempo della Guerra.

Posto Unico: euro 3,50

Domenica 3 agosto 2025

21:30 | Evento speciale

Una notte per Peppino

Viaggio musicale nel mondo di Peppino di Capri con il gruppo I Capri Rockers di Edoardo Faiella.

Si uniranno i protagonisti del film Francesco del Gaudio e Arianna Di Claudio.

Ospite d’onore Peppino di Capri

a seguire

Champagne – Peppino di Capri (100’, Biografico, 2025) di Cinzia Th. Torrini

con Francesco del Gaudio, Arianna Di Claudio, Gaja Masciale

*Versione originale con sottotitoli in inglese

Per gentile concessione di Rai Fiction e O’Groove

La storia di Peppino di Capri: dalle prime note suonate da bambino ai soldati americani, al trionfo a Sanremo. Un viaggio tra amori travolgenti, cadute e rinascite, sempre sotto il segno della musica.

L’abbiamo scelto perché Peppino è l’anima romantica e ribelle di un’Italia che cambia: la sua vita è un intreccio di passione, musica e coraggio che racconta un’epoca e ispira ancora oggi.

Ingresso gratuito ad esaurimento posti a sedere

Lunedì 4 agosto

20:15 | Giffoni a Capri – ANTEPRIMA NAZIONALE

Il mio amico pinguino (97’, Biografico, 2024) di David Schurmann

con Jean Reno, Adriana Barraza, Nicolás Francella

Un pescatore solitario salva un piccolo pinguino da una macchia di petrolio. Tra i due nasce un’amicizia straordinaria, capace di superare ogni distanza.

L’abbiamo scelto perché è una storia vera che scalda il cuore e dimostra che l’amicizia non conosce confini, nemmeno tra specie diverse.

Ingresso gratuito ad esaurimento posti a sedere

22:15 | Cinema italiano internazionale

La città proibita (137’, Azione, 2025) di Gabriele Mainetti

con Enrico Borello, Yaxi Liu, Marco Giallini, Sabrina Ferilli

*Versione originale con sottotitoli in inglese

Mei arriva a Roma in cerca della sorella scomparsa. Marcello lotta per salvare il ristorante di famiglia. Quando i due si incontrano, si trovano uniti in una battaglia in cui la vendetta non si può scindere dall’amore.

L’abbiamo scelto perché intreccia azione e sentimento in un racconto intenso e attuale.

Posto Unico: euro 3,50

Mercoledì 6 agosto

20:15 | Giffoni a Capri

Dragon Trainer (125’, Azione, 2025) di Dean DeBlois

con Mason Thames, Gerard Butler, Nico Parker

Hiccup, giovane vichingo emarginato, stringe un’insolita amicizia con Sdentato, un drago leggendario, per costruire un futuro diverso per uomini e draghi.

L’abbiamo scelto perché è un’emozionante versione live action di una delle saghe più amate di sempre, che celebra coraggio, amicizia e libertà.

Ingresso gratuito ad esaurimento posti a sedere

22:30 | Cult di mezzanotte

4 mosche di velluto grigio (104’, Thriller, 1971) di Dario Argento

con Michael Brandon, Mimsy Farmer, Jean-Pierre Marielle

*Versione restaurata in 4k

Per gentile concessione di Cat People Distribuzione

Roberto, giovane musicista, uccide per errore un uomo che lo seguiva. Da quel momento è vittima di una persecuzione inquietante che lo spinge verso un incubo senza uscita.

L’abbiamo scelto perché è un cult visionario che segna l’evoluzione del thriller di Dario Argento.

Posto Unico: euro 3,50

Giovedì 7 agosto

21:30 | Incontri in Certosa

Barbara Ronchi

Flavio Natalìa, Direttore di CIAK, dialoga con l’attrice Barbara Ronchi.

a seguire

Il treno dei bambini (104’, Storico, 2024) di Cristina Comencini

con Barbara Ronchi, Serena Rossi, Christian Cervone

*Versione originale con sottotitoli in inglese

Per gentile concessione di Netflix e Palomar

Nel 1946, il piccolo Amerigo lascia Napoli a bordo di un “treno della felicità” e scopre un mondo nuovo al Nord. Accolto da Derna, affronta una scelta che segnerà per sempre la sua vita.

L’abbiamo scelto perché racconta con delicatezza l’Italia del dopoguerra, attraverso lo sguardo di un bambino.

Ingresso gratuito ad esaurimento posti a sedere

Venerdì 8 agosto

20:15 | Giffoni a Capri

Buffalo Kids (93’, Avventura, 2024) di Pedro Solís García e Juan Jesús García Galocha

Mary e Tom, due fratelli irlandesi orfani, si ritrovano ad attraversare l’America nel 1886 sul treno chiamato “Orphan Train”. Tra avventure, pericoli e incontri straordinari, le loro vite cambieranno per sempre.

L’abbiamo scelto perché è un’avventura esilarante e commovente, fatta di nuove amicizie, scoperte e di eroi inaspettati lungo il cammino verso una nuova casa.

Ingresso gratuito ad esaurimento posti a sedere

22:00 | Cinema italiano internazionale

Napoli-New York (126’, Commedia, 2024) di Gabriele Salvatores

con Pierfrancesco Favino, Dea Lanzaro, Antonio Guerra

*Versione originale con sottotitoli in inglese

Carmine e Celestina, due bambini nella Napoli del dopoguerra, salgono di nascosto su una nave diretta a New York, affrontando il viaggio dell’emigrazione alla ricerca di una vita migliore.

L’abbiamo scelto perché racconta con tenerezza e realismo il sogno americano, visto con gli occhi dell’infanzia.

Posto Unico: euro 3,50

Sabato 9 agosto

21:30 | Incontri in Certosa

Giovanni Esposito e Susy Del Giudice

Remigio Truocchio, direttore artistico della rassegna, dialoga con il regista e attore Giovanni Esposito e l’attrice Susy Del Giudice per una serata di aneddoti, clip e racconti.

a seguire

Nero (105’, Drammatico, 2025) di Giovanni Esposito

con Giovanni Esposito, Susy Del Giudice, Anbeta Toromani

Nero, piccolo criminale di periferia, scopre per caso di avere un potere miracoloso: può guarire le persone, ma a ogni guarigione perde un senso. Fino a che punto sarà disposto a sacrificarsi per salvare gli altri?

L’abbiamo scelto perché unisce noir, fede e umanità in una storia originale e toccante.

Ingresso gratuito ad esaurimento posti a sedere

INFO

Certosa di San Giacomo in Via San Giacomo 10 a Capri

Info: instagram.com/cinemaincertosa; FB/ilcinemaincertosa

NB – I biglietti per i 4 film a pagamento possono essere acquistati sia online che

presso la biglietteria della Certosa, attiva da un’ora prima dell’inizio annunciato delle proiezioni.