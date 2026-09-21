UNA SERATA DI STELLE PER PUPI: ANCHE ROSARIO MIRAGGIO E GIANFRANCO ZOLA ALL’EVENTO DI SOLIDARIETA’ DEL 26 SETTEMBRE A PIAZZA PLEBISCITO

Si avvicina l’appuntamento con “Una Serata di Stelle per PUPI”, il grande charity show promosso da Fondazione PUPI Ente Filantropico del Terzo Settore e Comune di Napoli, in programma sabato 26 settembre in Piazza del Plebiscito a Napoli.

A pochi giorni dall’evento, il cast si arricchisce di un grande protagonista della musica napoletana: Rosario Miraggio!. Sul palco, insieme a Rosario Miraggio, sono già annunciati Max Pezzali, Elisa, Fabio Rovazzi, Tullio De Piscopo, LDA, Aka 7even, Lola Ponce e Gli Autogol.

Grande spazio sarà dedicato anche allo sport e al legame indissolubile tra Napoli e Diego Armando Maradona. Saranno presenti Claudia Villafañe e Pedro Pasculli,insieme con Giovanni Simeone, Andrea Carnevale, Ciro Ferrara e Federico Buffa che dedicherà uno speciale racconto al mito di Maradona. Tra le new entry sarà presente Gianfranco Zola: nel Napoli dello Scudetto, per raccogliere l’eredità di Diego; un’amicizia profonda prima ancora di un’eredità sportiva.

Uno spazio importante alla vela e all’America’s Cup con Max Sirena, Amministratore Delegato di Luna Rossa, in una serata che conferma la centralità dello sport nel racconto di Napoli e del suo territorio.

I biglietti per “Una Serata di Stelle per PUPI” sono disponibili su TicketOne, con prezzi a partire da 29 euro, per permettere al maggior numero possibile di persone di partecipare e contribuire concretamente alla raccolta fondi per i progetti di 6 associazioni del Comune di Napoli e della Fondazione Pupi.

Il cuore della serata sarà infatti dedicato alla solidarietà: la Fondazione PUPI continuerà a sostenere in Argentina il programma “Lo Sport ci Rende Uguali”, attivo dal 2002 e nato dalla volontà di offrire a bambini, bambine e adolescenti tra i 6 e i 17 anni uno spazio educativo e ricreativo in cui la pratica sportiva diventi parte di un percorso più ampio di crescita personale e di gruppo

Per ulteriori informazioni sulla Fondazione PUPI e sull’evento: www.fondazionepupi.org

Facebook : Fondazione PUPI – Instagram : @fondazionepupi

Per destinare il 5×1000 alla Fondazione: CF 95073400137



Contatti :

Info generali evento:eventi@oltre-consulting.com

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