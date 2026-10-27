Venerdì 30 ottobre a Napoli si sfidano 14 idee d’impresa nate nelle università campane

Quattordici progetti finalisti, sette università coinvolte e idee imprenditoriali che vanno dalla medicina all’intelligenza artificiale, dall’energia alla sostenibilità: sono questi i numeri con cui si chiude la selezione di Start Cup Campania 2026, la competizione promossa dagli atenei della regione per trasformare i risultati della ricerca scientifica in nuove imprese.

La finale regionale si terrà venerdì 30 ottobre al Complesso Santa Patrizia di Napoli, in via Luciano Armanni 5. La giornata sarà dedicata all’innovazione, al confronto tra università e sistema produttivo e alla presentazione dei progetti selezionati.

Gli ammessi alla competizione principale sono undici, e a loro si affiancano tre progetti interamente realizzati da studenti, che concorreranno al Premio Speciale Mario Raffa. La selezione preliminare si è basata sulle valutazioni dei giurati, che hanno considerato originalità delle idee, contenuto tecnologico, fattibilità, prospettive di sviluppo e potenzialità di mercato. Durante la finale saranno assegnati premi e menzioni speciali ai progetti della competizione principale e ad altri progetti ritenuti meritevoli.

I undici finalisti della competizione principale sono AirGuard, di Federica Vitiello della Federico II; Attestia, di Giovanni Mazzeo dell’Università Parthenope; Evalentia, di Renato Zona dell’Università Vanvitelli; Foresee, di Giovanni Francesco Giuzio della Federico II; Hystreets, di Giovanni Bove dell’Università di Salerno; e ImmunoSafe, coordinato da Giovanna Polcaro dell’Università di Salerno. Completano l’elenco Maternal Radiomics, di Angelo Sirico dell’Università Vanvitelli; Napoli Quantum Bay, di Giuseppe Serpico della Federico II; Organoid-Ds, di Carminia Marina Ingenito dell’Università di Salerno; R-Guide, di Riccardo Aliotta della Federico II; e Sonaflux, di Elvira Rakova dell’Università del Sannio.

Per il Premio Speciale Studenti sono in gara ClaraLex, di Chiara Chiantore dell’Università Suor Orsola Benincasa; ErgoMovement, di Emanuele De Vita dell’Università di Salerno; e Thaliqora, di Maria Romano dell’Università Parthenope.

Start Cup Campania assegnerà 12mila euro ai primi cinque progetti della graduatoria generale: 5mila euro al vincitore, 3mila al secondo, 2mila al terzo e mille euro ciascuno al quarto e al quinto. Il Premio Speciale Studenti Mario Raffa vale 5.500 euro, di cui 500 in denaro e 5mila in servizi di consulenza. Il Premio Speciale Imprenditoria Femminile Enza Cappabianca ammonta a 6mila euro, di cui mille in denaro e 5mila in consulenza, e va al miglior progetto presentato da un team a maggioranza femminile. Il Premio Speciale per l’Innovazione Culturale e il Premio Speciale Social Innovation valgono mille euro ciascuno. Il comitato regionale ha inoltre individuato due menzioni speciali, per l’Utilità sociale e per Salute e benessere.

I progetti classificati ai primi cinque posti avranno accesso diretto al Premio Nazionale per l’Innovazione (PNI), la competizione che riunisce le migliori idee imprenditoriali nate dalla ricerca universitaria italiana. L’edizione dello scorso anno è stata vinta proprio da un progetto campano, RethaiN, dell’Università Federico II.

La giornata di venerdì 30 ottobre si aprirà alle 11.30 con gli incontri di networking e business matching presso gli stand dei team finalisti, occasione per avviare il dialogo con aziende, investitori e operatori dell’innovazione. Alle 14.45 partirà la sessione istituzionale, a cui sono stati invitati i Rettori delle Università campane, con gli interventi di Luigi Zeni, direttore della Start Cup Campania e rappresentante dell’Università Vanvitelli, e di Renato Passaro, delegato PNI dell’Università Parthenope. Dalle 15.00 toccherà ai finalisti presentare i propri progetti.

Alle 16.00 è in programma la tavola rotonda «Il mezzogiorno che innova: Startup, tecnologia e nuove opportunità», con Adriano Basile di STMicroelectronics, Antonio Manna di Elettronica SpA, Claudio Stamile di Fastweb-Vodafone, Antonio Bruno di Confindustria Campania, Sergio Forchia di Novartis, il giornalista Marco Esposito e Stefano Papirio, vincitore assoluto del PNI 2025 con RethaiN. La cerimonia di premiazione è fissata alle 17.30.

Start Cup Campania è promossa dalle Università degli Studi di Napoli Federico II, della Campania Luigi Vanvitelli, di Napoli Parthenope, di Napoli Suor Orsola Benincasa, del Sannio, di Salerno e di Napoli L’Orientale. L’iniziativa è coordinata dal COINOR della Federico II, con la partecipazione di PNICube e il sostegno di numerosi partner dell’ecosistema dell’innovazione regionale e nazionale.

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