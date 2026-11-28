Venerdì 4 dicembre 2026, alle ore 17.30, al “Museo Minimo”, Via detta San Vincenzo, 3 – angolo Via Leopardi 47 – Fuorigrotta – Napoli, www.museominimo.it – museominimo@virgilio.it +39 3402558990 / +39 081621170, sarà inaugurata la mostra “Tra Capricci Latini e Richiami Contemporanei”, a cura del sociologo e critico d’arte Maurizio Vitiello, con opere di Maurizio Aliotta, Beatriz Cárdenas, Maria Pia Daidone, Pier Tancredi De-Coll’, Bruno Gabriel Lalia, Franca Lanni, Luigi Lauri, Mauro Molinari, Roberto Sanchez con il patrocinio di Peripli, Café Philo, Museo Minimo, ANS Campania, Archivio Mauro Molinari. Catalogo in distribuzione. Interventi alle ore 18.00 di Floria Bufano, docente e scrittrice; Pino Cotarelli, giornalista. Nell’occasione sarà presentato il libro “Sguardi sul Contemporaneo 1”, curato e scritto da Maurizio Vitiello, pubblicato da “La Valle del Tempo”, direttore editoriale Mario Rovinello. Reading Tommaso Tuccillo. Riprese video Davide Guida. La mostra resterà aperta sino a lunedì 4 gennaio 2027; telefonare per appuntamento.

Scheda della mostra a cura di Maurizio Vitiello:

Gli artisti Maurizio Aliotta, Beatriz Cárdenas, Maria Pia Daidone, Pier Tancredi De-Coll’, Bruno Gabriel Lalia, Franca Lanni, Luigi Lauri, Mauro Molinari, Roberto Sanchez presenti in esposizione si sono mossi in totale autonomia per agganciare il tema, ad ampio spettro, proposto. In Italia sono varie le manifestazioni ad ampio livello, da “La Biennale di Venezia” al “Premio Sulmona”, dal “Premio Vasto” al “Premio Michetti”, a Francavilla al Mare e etc. …, a far filtrare partecipazioni vitali. Ogni anno il “Museo Minimo”, sito nel quartiere di Fuorigrotta a Napoli propone oltre a personali e collettive, delle rassegne tematiche a nostra firma; ricordiamole: “Declinazioni Plurali Alfabeto emotivo tra fotografia e digital art”, “Around Blue”, “Frontiere”. Il termine “capriccio” non deriva direttamente dal latino classico, ma ha radici incerte che potrebbero affondare nel latino popolare, probabilmente legato a termini come capra o capro (per la natura bizzarra e imprevedibile dell’animale) o caput (capo, testa). Indica una voglia improvvisa, un desiderio stravagante o un comportamento bizzarro e incostante. Si ipotizza, quindi, un legame con l’antico “caporiccio”, riferito al “raccapriccio” o a capro (bizzarria). Si può fare riferimento a una voglia improvvisa, al capriccio dei bambini, al ghiribizzo, al ticchio, all’ostinazione o un’azione imprevedibile. Per l’arte indica un’opera frutto della fantasia dell’autore che diverge dalle norme compositive, un’invenzione bizzarra. Per la musica s’intende una composizione di forma libera e di carattere fantasioso e virtuosistico. Poi, c’è la bizzarria del caso, della natura o della sorte. In sintesi, i capricci rappresentano tutto ciò che è estroso, impulsivo e fuori dal comune, spesso associato a creatività imprevedibile o a comportamenti infantili. Qui entra in gioco il mondo latino, di cui siamo figli, che incide ancor oggi, e tutte le derivazioni estetiche attuali propongono assetti particolari e salti di fantasia. Per quanto riguarda, invece, l’aggancio ai richiami contemporanei ci sembra utile nella logica operativa di ogni singolo artista che cerca di afferrare nel letto dei flussi di memoria recuperi visivi. Mobilitare sponde di capricci latini e compulsare e ravvivare richiami contemporanei significa stabilire una mobilitazione elastica tra un prima storico e un’attualità corrente. Si alimenta, così, un possibile inventario del mondo dove ogni immagine potrebbe essere uno specchio teso a riflettere l’assoluto dell’esperienza umana. Questa sintetica rassegna d’arte contemporanea è tesa a sostenere, promuovere e valorizzare artisti di talento e, quindi, offrire loro una storica location espositiva, da tempo dedicata a raccogliere e a far emergere ultime istanze. E’ una giusta e utile promozione per chi ha voglia di esserci. Si coglie, così, la palpabile e concreta necessità di riunirsi per trattare d’arte e ci si mette seriamente in discussione. Le opere che qui si propongono ci fanno intendere che si ha desiderio di un dibattito aperto. Lo spaccato espositivo col suo spettro di diversi codici segnala un deciso approfondimento sui sentieri recenti dell’arte contemporanea. Gli artisti hanno voglia di valicare il momento della crisi e, pertanto, manifestano con molteplici il desiderio alla conversazione e al confronto, responsabile e stretto. I linguaggi presenti in questa sede presentano solchi attivi di proiezioni di dimensioni creative. Le difficoltà ingegnano e le manifestazioni correnti dedicate alle arti visive contemporanee non perdono peso, ma alimentano, invece, nuovi orizzonti, oltre a ritemprare esplorazioni. Nel catalogo anche contributi poetici di Floria Bufano e Antonio Spagnuolo.

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