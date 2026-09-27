Vent’anni dell’Inferno di Dante: alle Grotte di Pertosa-Auletta

Esattamente vent’anni fa, il 26 settembre 2006, debuttava, nelle Grotte di Pertosa-Auletta, “L’Inferno di Dante”. Da allora lo spettacolo è andato avanti, in un percorso ventennale che rappresenta un caso più unico che raro nel panorama teatrale italiano. Sabato 26 settembre 2026, dalle 19:30 alle 21:00 con ingresso ogni 30 minuti, lo spettacolo festeggia questo traguardo con una serie di recite speciali nello stesso luogo in cui tutto ebbe inizio.

Nemmeno la pandemia ha spento le luci. Quando i teatri erano chiusi, la compagnia che lo realizza ha girato nelle Grotte il film dello spettacolo e lo ha proposto in streaming, portando l’Inferno di Dante nelle case del pubblico e mantenendo vivo, anche in quel periodo, il filo che unisce vent’anni di rappresentazioni.

«In vent’anni non abbiamo mai spento le luci, neanche quando tutto intorno si fermava», dichiara Domenico Maria Corrado, ideatore, autore e regista dello spettacolo. «Ogni sera, in fondo alla grotta, c’è un pubblico che ci aspetta e degli artisti che lo accompagnano nel viaggio di Dante. Questo ventennale è di tutti loro.»

In questi due decenni la rappresentazione itinerante ha attirato, e continua ad attirare, centinaia di migliaia di spettatori. Seguendo Dante e Virgilio nel cammino tra i gironi, il pubblico scopre e apprezza la meraviglia del sito speleologico, l’unico in Europa attraversato da un fiume sotterraneo. È proprio il fiume a rendere la location perfetta per il traghettamento delle anime sul barcone di Caronte, uno dei momenti più suggestivi dello spettacolo.

Tra i suoi estimatori più affezionati ci sono le scolaresche e i loro docenti che da anni scelgono L’Inferno di Dante anche come strumento di facile apprendimento dell’opera dantesca: vedere i personaggi e i luoghi della cantica prendere vita nella grotta rende il poema più vicino e più semplice da capire per i ragazzi.

Una continuità che si è retta sul lavoro di almeno 300 artisti, alternatisi nel tempo nei panni di Dante e dei personaggi più significativi della cantica: da Virgilio a Beatrice, da Caronte a Francesca da Rimini, dalle Erinni (Tesifone, Megera e Aletto) alle tre fiere (la Lupa, la Lonza e il Leone), da Farinata degli Uberti a Pier delle Vigne, da Ulisse al Conte Ugolino, fino al Male assoluto: Lucifero.

Lo spettacolo è prodotto da Luca Corrado Produzioni srls e organizzato da Tappeto Volante. È ospitato dalla Fondazione MIDA (Musei Integrati dell’Ambiente), che gestisce il sito speleologico.

In occasione della recita del ventennale, prima dello spettacolo, si terranno il taglio della torta celebrativa e un brindisi di buon auspicio, un momento di festa da condividere con il pubblico che in questi anni ha reso L’Inferno di Dante un appuntamento fisso.

Un altro record silenzioso: il prezzo del biglietto è rimasto lo stesso per tutti i vent’anni, 25 euro l’intero e 15 euro il ridotto per under 12 e scolaresche.

INFORMAZIONI

Evento: L’Inferno di Dante, spettacolo itinerante, recita del ventennale

Data: sabato 26 settembre 2026, dalle 18:30 alle 21:00, ingresso ogni 30 minuti

Luogo: Grotte di Pertosa-Auletta

Biglietti: 25 euro intero; 15 euro ridotto (under 12 e scolaresche)

Sito web: www.tappetovolante.org

Social: @tappetovolante

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