VENT’ANNI DI MOVIMENTALE TRA DANZA E VIDEOARTE

Compie vent’anni MOVIMENTALE, festival di danza e videoarte promosso e co-finanziato dal Comune di Napoli, nell’ambito della programmazione culturale 2026/2027, e ideato e diretto dall’associazione Interno 5, che sceglie per l’occasione un partner d’eccezione: il Museo e Real Bosco di Capodimonte, pronto a ospitare tra i mesi di luglio e dicembre 2026 l’edizione speciale di MOVIMENTALE, con la direzione artistica di Antonello Tudisco e la direzione organizzativa di Hilenia De Falco e Vincenzo Ambrosino.

Il festival rientra tra i 55 progetti che, nel quadro della Linea d’azione 2 del bando “Cultura Napoli 2026”, animeranno tutte le Municipalità cittadine fino al mese di marzo del 2027. Si tratta di un programma diffuso e multidisciplinare fortemente voluto dal sindaco Gaetano Manfredi, che conferma il ruolo della cultura come leva strategica di crescita, inclusione e valorizzazione del territorio. Con questo piano, che prevede un investimento complessivo di circa 2 milioni di euro, l’Amministrazione comunale sostiene la qualità progettuale, rafforza il protagonismo degli operatori culturali e promuove una programmazione capace di coniugare patrimonio e innovazione.

Nato nel 2006 a Sant’Agata dei Goti e cresciuto attraversando le principali istituzioni culturali napoletane (dal Madre al Goethe-Institut, fino al Teatro Area Nord, sua sede stabile negli anni più recenti), MOVIMENTALE arriva al ventennale fedele al principio che ne ha sempre orientato la ricerca: riattivare i luoghi attraverso il corpo e il movimento, trasformando spazi urbani e naturali in dispositivi performativi.

A Capodimonte il principio verrà rilanciato in modo ancora più ambizioso: il Museo diretto da Eike Schmidt, infatti, non sarà semplicemente sede ospitante, ma organismo vivo da far dialogare con il corpo e l’azione performativa per generare relazioni tra natura, architettura, arte e comunità.

Sei coreografi sono stati invitati a scegliere da una selezione di dodici capolavori, appartenenti alle collezioni del Museo di Capodimonte, un’opera affine alla propria ricerca per allestire una performance originale. Capolavori della storia dell’arte diventeranno, così, motivo di ispirazione per i coreografi attivando un dialogo profondo tra memoria e presente, tra estetica classica e linguaggi performativi.

Le dodici opere selezionate dal Museo di Capodimonte in sinergia con Interno 5 sono: Apollo e Marsia di Jusepe de Ribera, Atalanta e Ippomene di Guido Reni, Ercole al bivio di Annibale Carracci, Invidia di Jacques de Backer, La Caduta dei Giganti di Filippo Tagliolini,La Maddalena di Tiziano, La parabola dei ciechi di Pieter Brueghel il Vecchio, Ritratto della famiglia di Ferdinando IV di Angelica Kauffmann, Sacra Famiglia con San Giovannino del Parmigianino, la Trasfigurazione di Cristo di Giovanni Bellini, il Trionfo di Bacco di Francesco Fracanzano e la Venere dormiente con Cupido di Luca Giordano.

I coreografi coinvolti sono: Emma Cianchi, performer e fondatrice di ArtGarage nonché direttrice artistica per la danza, con Manuela Barbato, del Teatro Bellini di Napoli, tra le personalità più attive della scena contemporanea campana; Linus Jansner, coreografo e performer svedese, direttore artistico di Chaotic Kitchen, formazione di danza urbana, contemporanea e teatro fisico; Francesco Marilungo, ingegnere termomeccanico che, dopo un periodo di ricerca nel settore aerospaziale, trova la sua strada nell’arte performativa formandosi presso l’Atelier di Teatrodanza della Scuola d’Arte Drammatica Paolo Grassi di Milano per poi collaborare con la Compagnia KÖRPER; Marianna Moccia danzatrice, coreografa e performer aerea, dal 2008 nella compagnia Kitonb project e fondatrice della Compagnia FUNA; il duo IgorxMoreno (ovvero Igor Urzelai e Moreno Solinas), attivo tra Italia e Regno Unito il cui lavoro intreccia danza, performance e arti visive con un approccio ironico e concettuale. E, infine Antonello Tudisco, direttore artistico di Interno 5 e di MOVIMENTALE, il cui lavoro è caratterizzato da una forte dimensione poetica e da un attento studio della luce e dello spazio.

Accanto alle performance site-specific, il programma intreccerà videoarte, un concorso di videodanza, percorsi laboratoriali e residenze artistiche. Il concorso di videodanza è rivolto a coreografi e videomaker.

La sezione MOVIMENTALE_Lab, nello specifico, affiancherà alle performance un programma di formazione e ricerca sul corpo articolato in quattro laboratori tra la fine di giugno e luglio.

Corpo, architetture, prospettive a cura di Sara Lupoli e Corpo e paesaggio, condotto da Paolo Rosini, si rivolgeranno a danzatori e attori professionisti lavorando sul rapporto tra corpo, spazio, architettura e ambiente naturale. Corpo e nature, curato da Marina Rippa, proporrà pratiche performative fondate su ascolto, respirazione e movimento, mentre Corpo Sensibile, guidato da Chiara Alborino, sarà un laboratorio di danza inclusiva rivolto a persone con e senza disabilità.

PROGRAMMA

MOVIMENTALE – Festival di danza e video arte

luglio – dicembre 2026

VIDEO DANZA IN CONCORSO

1- 4 luglio | Cortile ingresso Museo di Capodimonte

3 e 4 luglio Apertura serale speciale del Museo

Proiezione dei video in concorso.

PROGRAMMA PERFORMANCE (con apertura serale speciale del Museo 3/4/23/24 luglio)

CORPI IN PARABOLA

Site specific performance da La parabola dei Ciechi di Bruegel il Vecchio

di Marianna Moccia/FUNA

Date: 3 e 4 luglio 2026 ore 20.00

Luogo: Palazzina dei Principi



CELESTE CRIN

Site specific performance da La Maddalena di Tiziano

di Francesco Marilungo/KÖRPER

Date: 3 e 4 luglio 2026 ore 21.00

Luogo: Cortile del Museo lato Belvedere



SENZA RAGGIUNGERMI

Site specific performance da Atalanta e Ippomene di Guido Reni

di Emma Cianchi/ARTGARAGE

Date: 23 e 24 luglio 2026 ore 20.00

Luogo: Palazzina dei Principi

DON’T YOU HEAR

Site specific performance da Apollo e Marsia di Ribera

di Linus Jansner

Date: 23 e 24 luglio 2026 ore 21.00

Luogo: Cortile del Museo lato Belvedere



TITOLO DA DEFINIRE

Site specific performance da Ercole al Bivio di Annibale Carracci

di Igor x Moreno

Date: 14 e 15 novembre 2026 doppia replica ore 17.00 ore 18.00

Luogo: Museo di Capodimonte – Salone delle Feste



HYBRIS

Site specific performance da La Caduta dei Giganti di Filippo Tagliolini

di Antonello Tudisco/INTERNO 5

Date: 12 e 13 dicembre doppia replica ore 17.00 ore 18.00

Luogo: Museo di Capodimonte – Salone delle Feste



MOVIMENTALE_Lab

Corpo, architetture, prospettive

a cura di Sara Lupoli

Date: 30 giugno, 1 e 2 luglio 2026 ore 11.00 – 14.00

Luogo: Cortile interno del Museo lato Belvedere

Descrizione: Laboratorio per danzatori e attori professionisti

Corpo Sensibile

a cura di Chiara Alborino/Scuola elementare del Teatro – Conservatorio Popolare per le Arti della Scena

Date: 30 giugno, 1 e 2 luglio 2026 ore 15.00 – 18.00

Luogo: Spazio antistante Palazzina Colletta

Descrizione: Laboratorio di danza inclusiva rivolto a persone con e senza disabilità

2 luglio 2026

Sharing aperto di entrambi i laboratori – Spazio antistante Palazzina Colletta – Parco di Capodimonte:

Corpo Sensibile ore 18.00

Corpo, architettura, prospettive ore 18.30

Corpo e paesaggio

A cura di Paolo Rosini

Date: 20, 21 e 22 luglio 2026 ore 11.00 – 14.00

Luogo: Cortile interno del Museo lato Belvedere

Descrizione: Laboratorio per danzatori e attori professionisti sul rapporto tra corpo e ambiente

Corpo e nature

a cura di Marina Rippa/f.pl. femminile plurale

Date: 20, 21 e 22 luglio 2026 ore 16.00 – 19.00

Luogo: Spazio antistante Palazzina Colletta

Descrizione: Pratiche performative basate su ascolto, respirazione e movimento

22 luglio 2026

Sharing aperto di entrambi i laboratori – Spazio antistante Palazzina Colletta

Corpo e nature ore 18.00

Corpo e paesaggio ore 18.30

MOVIMENTALE_Lab

Corpo, architetture, prospettive

a cura di Sara Lupoli

Date: 30 giugno, 1 e 2 luglio 2026 ore 11.00 – 14.00

Luogo: Cortile interno del Museo lato Belvedere

Descrizione: Laboratorio per danzatori e attori professionisti

Sara Lupoli Artista e performer, sviluppa progetti che intrecciano corpo, spazio e pratiche collettive. La sua ricerca si concentra sulla costruzione di azioni performative attraverso processi condivisi.

Corpo Sensibile

a cura di Chiara Alborino/Scuola elementare del Teatro – Conservatorio Popolare per le Arti della Scena

Date: 30 giugno, 1 e 2 luglio 2026 ore 15.00 – 18.00

Luogo: Spazio antistante Palazzina Colletta

Descrizione: Laboratorio di danza inclusiva rivolto a persone con e senza disabilità

Chiara Alborino Coreografa e formatrice, sviluppa una ricerca orientata alle pratiche inclusive e partecipative. Il suo lavoro mette al centro il corpo come strumento di relazione e comunicazione, favorendo l’accesso ai linguaggi della danza contemporanea.

2 luglio 2026

Sharing aperto di entrambi i laboratori – Spazio antistante Palazzina Colletta – Parco di Capodimonte:

Corpo Sensibile ore 18.00

Corpo, architettura, prospettive ore 18.30

Corpo e paesaggio

a cura di Paolo Rosini

Date: 20, 21 e 22 luglio 2026 ore 11.00 – 14.00

Luogo: Cortile interno del Museo lato Belvedere

Descrizione: Laboratorio per danzatori e attori professionisti sul rapporto tra corpo e ambiente

Paolo Rosini

Artista e performer, sviluppa una ricerca sul rapporto tra corpo e paesaggio, esplorando le relazioni tra ambiente naturale e presenza umana attraverso pratiche immersive.

Corpo e nature

a cura di Marina Rippa/f.pl. femminile plurale

Date: 20, 21 e 22 luglio 2026 ore 16.00 – 19.00

Luogo: Spazio antistante Palazzina Colletta

Descrizione: Pratiche performative basate su ascolto, respirazione e movimento

Marina Rippa

Autrice, attrice e regista, è fondatrice della compagnia f.pl. femminile plurale. Il suo lavoro si basa su pratiche partecipative e processi di creazione condivisa con forte impatto sociale.

22 luglio 2026

Sharing aperto di entrambi i laboratori – Spazio antistante Palazzina Colletta

Corpo e nature ore 18.00

Corpo e paesaggio ore 18.30

INFO

Gli eventi di luglio sono a ingresso gratuito, previa prenotazione, scrivendo a movimentalefestival@gmail.com

Ticket museo 5 euro

Ridotto (18-25 anni) 2 euro

Apertura 19,30-23,20 (ultimo ingresso 22,30)