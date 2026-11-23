Cerimonia giovedì 26 novembre all’Istituto di Cultura Meridionale di Napoli

NAPOLI. Giovedì 26 novembre 2025 alle ore 11, presso la sede dell’Istituto di Cultura Meridionale (Palazzo Arlotta, via Chiatamone 63, Napoli) si terrà la cerimonia della quindicesima edizione del Premio di giornalismo “Francesco Landolfo”.

Sarà presente la segretaria generale della Federazione nazionale della Stampa, Alessandra Costante.

Nel corso della cerimonia verrà assegnato un premio speciale alla carriera a Gerardo Ausiello, vicedirettore de “Il Mattino”.

I VINCITORI

Carta stampata (ex aequo): “Sapore di sale” di Emilio Vitaliano (BBC Scienze); “Il fortino della camorra raso al suolo dalle ruspe: «È il nostro nuovo inizio»” di Manuela Galletta (La Stampa)

Radio-televisione (ex aequo): “Tartarughe al sicuro con Life Turtlenest” di Andrea Bettini (Futuro24, Rainews24); “Viaggio nell’ex manicomio di Aversa” di Silvia D’Angelo (Tg Club, TeleClubItalia)

Web (ex aequo): “Da Terra dei Fuochi a Terra del Sole: l’agrivoltaico a Giugliano” di Pietro Faustini (Corriere.it); “Campania oltre la Terra dei Fuochi: il fiume Sarno, il più inquinato e il più pagato” di Carmen Cretoso (Anteprima24.it)

Targa Gianpaolo Necco a “La sfida delle bonifiche” di Giovanna Di Francia (Connessioni, Tv Campi Flegrei)

Menzioni speciali: “Un’ora in sala operatoria tra automi e protesi 4.0” di Maria Pirro (Il Mattino); “Quali e quanti sono gli immobili abusivi sul Vesuvio” di Sandro Di Domenico (Napolitoday.it); “Coltivano la Campania, ma ricevono meno di un quarto dei fondi: il paradosso delle 30mila donne dell’agricoltura” di Germana Carillo (Greenme.it).

IL PREMIO

Il Premio, giunto alla quindicesima edizione, ricorda e valorizza l’impegno nella professione di Francesco Landolfo, segretario dell’Ordine dei giornalisti della Campania, già vicedirettore del quotidiano “Roma”, fondatore e presidente dell’Arga Campania (associazione regionale giornalisti ambiente e agroalimentare), scomparso nel 2006.

Nell’ambito del premio viene assegnata una targa in ricordo di Gianpaolo Necco, consigliere nazionale Fnsi e UnArga, a cui si deve il rilancio delle attività dell’Arga Campania.

Il premio è indetto dal quotidiano “Roma”, dall’Ordine dei Giornalisti della Campania, dal Sindacato Unitario Giornalisti della Campania e dall’Arga Campania con il sostegno della Fnsi e il patrocinio morale dell’Ordine nazionale dei Giornalisti.

LA GIURIA

La giuria è composta da Antonio Sasso e Pasquale Clemente, direttore editoriale e direttore responsabile del quotidiano “Roma”; Ottavio Lucarelli, presidente dell’Ordine dei giornalisti della Campania; Claudio Silvestri, segretario generale aggiunto della Fnsi; Geppina Landolfo, segretaria del Sindacato Unitario Giornalisti Campania e vicepresidente nazionale UnArga; Antonella Monaco, presidente Arga Campania; Gennaro Famiglietti, presidente dell’Istituto di Cultura Meridionale.

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