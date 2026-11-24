«Vedo un videogioco messo sotto accusa e trascinato persino nella bagarre politica, con qualche partito che lo usa per guadagnare un po’ di viralità sui social. Ma non è certo colpa di GTA VI se ad esempio a Napoli continuano a registrarsi episodi di violenza, alcuni dei quali commessi da ragazzi che erano poco più che bambini quando uscì il capitolo precedente». Lo afferma Enrico Ditto, imprenditore e responsabile enti locali di Azione a Napoli, intervenendo sul dibattito aperto dall’uscita dell’atteso titolo di Rockstar “Grand Theft Auto VI”. Il videogioco è stato pubblicato il 19 novembre, tredici anni dopo il quinto capitolo. È finito subito al centro di prese di posizione di associazioni ed esponenti politici, tra chi lo accusa di celebrare e normalizzare la violenza. Anche il post social di una leader di partito in attesa del lancio è diventato un caso. Napoli non è esclusa da questa dialettica.

«Anch’io – prosegue Ditto – ci giocavo tredici anni fa, e non per questo oggi vado in giro a investire passanti per passatempo. Cercare sempre una responsabilità esterna serve soltanto a non ammettere che abbiamo cresciuto ragazzi che faticano a distinguere il bene dal male, senza che nessuno li accompagnasse nel farlo. È la ciliegina su un clima di deresponsabilizzazione che riguarda gli adulti prima ancora dei giovani».

«Questa città – ricorda Ditto – ha pianto solo negli ultimi anni Francesco Pio Maimone, Giovanbattista Cutolo, Emanuele Tufano, Santo Romano, Arcangelo Correra. E soltanto nell’ultima settimana sono arrivati gli arresti per gli spari ad altezza d’uomo tra la folla dei baretti di Chiaia e le misure cautelari per tre giovanissimi, uno dei quali minorenne, accusati di un’aggressione a coltellate nel centro storico». In due settimane, ricorda l’imprenditore, tra ottobre e novembre la Questura di Napoli, nell’ambito di un’operazione nazionale contro la criminalità giovanile, ha arrestato 28 persone, cinque delle quali minorenni, e ne ha denunciate 76, tra cui 36 minorenni.

«La sicurezza dei nostri ragazzi – conclude Ditto – merita un dibattito serio, e piegarla alla propaganda, da qualunque parte arrivi, significa soltanto banalizzarla. Il rischio è che al prossimo caso eclatante, come quello del padre che a ottobre ha rischiato la vita al Vomero per difendere le figlie da un branco, si punti il dito contro un videogioco invece che contro l’assenza di politiche per i giovani e la distanza delle istituzioni dai territori. Sarebbe un po’ come attribuire i guasti delle condutture idriche cittadine a Super Mario».

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