Il 12 dicembre a Somma Vesuviana la presentazione del progetto promosso da Nextora e sostenuto dalla Confederazione F.O.R.Z.A.

Superare la contrapposizione tra imprese e lavoratori e promuovere un modello di welfare fondato sulla collaborazione tra parti sociali, associazioni e Terzo settore. È l’obiettivo di Elysa, il marchio nato per riunire in un’unica rete servizi digitali e sportelli territoriali destinati a cittadini, famiglie e imprese.

Il progetto sarà presentato ufficialmente sabato 12 dicembre 2026 al Rose Rosse – Relais di Charme di Somma Vesuviana, in occasione di una giornata di confronto e approfondimento che segna il primo anniversario del marchio.

Nata dalla start-up innovativa Nextora, con il sostegno della Confederazione F.O.R.Z.A., Elysa si propone di favorire l’incontro tra il mondo datoriale, quello dei lavoratori e le organizzazioni del Terzo settore, valorizzando le rispettive competenze nella costruzione di servizi di welfare, assistenza, formazione e tutela sociale.

Al centro dell’iniziativa una nuova concezione del rapporto tra impresa e lavoro. L’imprenditore viene riconosciuto come protagonista dello sviluppo economico e sociale del territorio, attraverso la creazione di occupazione e reddito. Un ruolo che, secondo la filosofia del progetto, richiede investimenti costanti nel capitale umano, nella formazione professionale e nel welfare aziendale e familiare.

Parallelamente, Elysa intende ampliare l’attenzione alle nuove forme di lavoro, superando una rappresentazione legata prevalentemente al settore industriale. Tra i destinatari della rete figurano infatti anche gli operatori dei servizi, dello sport, della sanità e del lavoro domestico e di cura, categorie per le quali risultano fondamentali informazione, assistenza e piena conoscenza di diritti e doveri.

Un ruolo centrale è affidato alla bilateralità, attraverso la collaborazione tra organizzazioni datoriali e sindacati dei lavoratori, contratti collettivi ed enti bilaterali. Strumenti che consentono di sviluppare iniziative condivise in materia di formazione, assistenza e welfare. Nella rete Elysa, il fronte datoriale è rappresentato da CASIMPRESA, organizzazione sindacale datoriale e di categoria per il lavoro domestico, che presenterà i propri servizi rivolti alle imprese e ai consulenti.

Accanto alle parti sociali opera il Terzo settore, rappresentato da SOS F.O.R.Z.A. ODV, ONMIC, Sole e Solidarietà e CODICI Campania. Le associazioni sono impegnate in attività di assistenza agli anziani, sostegno alle persone con invalidità civile e volontariato sociale, oltre che nella progettazione di interventi e nella partecipazione a bandi per lo sviluppo di nuovi servizi sul territorio.

«Con Elysa vogliamo dimostrare che imprese, lavoratori e Terzo settore possono diventare protagonisti di un progetto comune. La crescita delle imprese e la tutela delle persone non sono obiettivi contrapposti, ma due dimensioni fondamentali dello sviluppo sociale ed economico. Come Confederazione F.O.R.Z.A. sosteniamo questa iniziativa perché crediamo nell’innovazione, nella bilateralità e nella capacità di fare rete per trasformare il welfare in servizi concreti e accessibili a tutti», dichiara Giovanni Coppola, Segretario Generale della Confederazione F.O.R.Z.A.

La giornata del 12 dicembre prenderà il via alle ore 9 con l’accoglienza dei partecipanti, la colazione di benvenuto e gli stand dei partner. Alle 10 è prevista l’apertura dei lavori affidata ad Alessandro Bagnale, con la moderazione di Giovanni Coppola.

Nel corso della mattinata interverranno rappresentanti di CASIMPRESA, PMI International, delle associazioni del Terzo settore e del mondo della formazione professionale e della scuola. Seguirà un approfondimento sul ruolo della Confederazione F.O.R.Z.A. nella promozione delle start-up innovative, con particolare riferimento a Nextora, realtà dalla quale ha preso origine Elysa.

In programma anche una dimostrazione dal vivo della piattaforma digitale, interventi istituzionali e un momento di confronto con il pubblico.

Dalle ore 14 spazio al pranzo conviviale offerto dal gruppo Elysa, accompagnato da musica e momenti di festa per celebrare il primo anno del progetto. La manifestazione si concluderà nel pomeriggio, intorno alle ore 18, con il taglio della torta e il brindisi finale.

L’iniziativa punta a consolidare una rete nella quale imprese, lavoratori e associazioni non siano interlocutori contrapposti, ma soggetti capaci di condividere competenze e risorse per rispondere in maniera più efficace ai bisogni delle comunità.

Per informazioni e conferme di partecipazione è possibile contattare il numero 329 2136969.

L’appuntamento è per sabato 12 dicembre 2026, dalle ore 9, al Rose Rosse – Relais di Charme, a Somma Vesuviana.