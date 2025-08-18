White dinner sesta edizione da Riserva Rooftop

Posillipo si tinge di bianco. Il Ferragosto a Napoli si festeggia da Riserva Rooftop con la sesta edizione della “white dinner” ideata dagli imprenditori Salvatore Maresca, Roberto e Andrea Bianco. Il 15 agosto alle 20 si anima il party in terrazza con dress code rigorosamente bianco. Gli ingredienti: acrobati, musica, drink e piatti di alta cucina serviti sotto un cielo stellato. Le prenotazioni arrivano da ogni parte del mondo, tanti i turisti che partecipano all’evento. «Si festeggia sul rooftop del ristorante, ma anche nella “Sky lounge Martini” – spiega Roberto Bianco – diventata il salotto all’aperto dell’estate napoletana, con vista mozzafiato sullo sky line della città. E cosa più importante, in una Napoli che resta chiusa per ferie da anni diamo vita a una festa attesa non solo dai Napoletani, ma anche dai turisti». Alla “White dinner” sono tutti da gustare i piatti “cult” della tradizione campana, come gli gnocchi allo scarpariello rivisitati, le linguine alla Nerano, i bucatini all’ischitana. Non mancano le incursioni dello chef Davide Cannavale in altre regioni con il “Giro gastronomico d’Italia, che fa tappa in Sicilia, e poi la carne alla brace. Per dessert torna il “Riserva ice-cream”, gelato (fai da te) alla vaniglia tahiti, frutti di bosco, frutta secca pralinata, salsa al cioccolato e al caramello, cialda croccante e il tradizionale tiramisù. Ad accompagnare i piatti, i i drink estivi “mixology gourmet” realizzati con tecniche di alta cucina e alta pasticceria da Mickael Reale. Si sorseggiano in terrazza il cocktail “sogno d’Oriente” preparato con vodka infusa alla vaniglia, liquore all’arancia, cordiale di melagrana, yougurt al pistacchio ed “exotic rubik” miscelato con cachaca lavata all’olio di cocco, liquore al basilico, succo di lime, purè di mango, sciroppo di zucchero aromatizzato alla vaniglia e sale.