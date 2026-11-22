Fondata a Napoli nel 2024, online da dicembre 2025, la startup conta 15 categorie di spazi e piazza la Campania al secondo posto in Italia dopo la Lombardia

L’area di Napoli è terza, dopo Milano e Roma

NAPOLI — Una camera d’albergo si prenota in pochi minuti, uno spazio di lavoro no: da questa asimmetria è partita Woolkye, startup napoletana che in meno di un anno dal lancio ha messo online circa 2.000 spazi di lavoro in tutta Italia. La piattaforma, attiva da dicembre 2025, permette di prenotare un ambiente anche solo per un’ora, senza contratto di locazione, e di pubblicarne uno sia da parte di aziende sia da parte di privati.

Il catalogo comprende 15 categorie. Oltre a uffici, postazioni, coworking e sale riunioni, si trovano sale corsi, sale conferenze, sale eventi, studi medici ed estetici, studi di registrazione, sale podcast, sale posa per foto e video, spazi fitness, spazi outdoor e giardini, magazzini.

Il dato territoriale è uno dei più netti. La Campania è la seconda regione d’Italia per numero di spazi sulla piattaforma, dopo la Lombardia, mentre l’area di Napoli è la terza a livello nazionale, dopo Milano e Roma. Woolkye è una società campana, costituita ad agosto 2024, e il territorio d’origine pesa in modo evidente sulla distribuzione dell’offerta.

Il lavoro fuori dalla sede aziendale è una pratica strutturata. Secondo l’Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano, nel 2025 i lavoratori italiani che hanno svolto almeno parte dell’attività da remoto sono stati circa 3.575.000, in crescita dello 0,6% sul 2024. L’ISTAT ha rilevato che nel 2023 il 13,8% degli occupati, poco meno di 3,4 milioni di persone, ha lavorato da remoto almeno un giorno nelle quattro settimane precedenti la rilevazione.

Una startup concepita da due giovani menti partenopee

La società è stata fondata da Carlo Junior Uggiano, 30 anni, amministratore delegato, e Giuseppe Esposito, 27 anni, direttore finanziario, entrambi con esperienza in diversi settori, tra cui edilizia e ricettività. Al progetto lavorano attivamente 10 persone.

Finora Woolkye si è autofinanziata con le risorse dei soci ed è in preparazione un primo round di investimento.

La strategia di crescita ha seguito un ordine preciso: prima l’offerta, poi la domanda.

Nei mesi precedenti e immediatamente successivi al lancio, la società ha concentrato gli sforzi sull’acquisizione di spazi, perché, come spiegano i fondatori, prima di cercare chi prenota servivano ambienti da prenotare. Costruito il catalogo, le prenotazioni crescono in modo costante mese dopo mese, insieme al numero di utenti iscritti. Per il 2027 l’obiettivo è rafforzare ulteriormente la presenza sul territorio nazionale.

Una piattaforma innovativa che risponde su più fronti

Recentemente due tra le varie prenotazioni ricevute nell’ultimo periodo hanno mostrato due necessità diverse che Woolkye ha saputo intercettare perfettamente anche se avevano casistiche diverse l’una dall’altra.

Un team aveva bisogno di una sede per un solo mese: un contratto d’affitto tradizionale non era percorribile e la piattaforma ha consentito di trovare uno spazio per il tempo richiesto. Un’azienda che opera nella sicurezza sul lavoro, invece, prenota spazi ogni giorno, scegliendo di volta in volta l’ambiente adatto invece di sostenere i costi di sedi fisse.

Sono proprio le esigenze di questo secondo tipo a segnare l’evoluzione della domanda, come osserva Uggiano: «Una camera d’hotel la prenoti in pochi minuti, un luogo di lavoro no. Da qui siamo partiti con Woolkye. Oggi le richieste non sono più solo “mi serve una sala per un’ora”: ci sono aziende che si spostano per qualche mese e hanno bisogno di una base provvisoria, o che devono ripartire in fretta quando la loro sede non è disponibile».

La piattaforma si rivolge così a due fronti: chi cerca un ambiente per un periodo definito, che può andare da un’ora a un mese, e chi dispone di metri quadrati inutilizzati e può metterli a reddito. Il meccanismo ricalca quello delle prenotazioni alberghiere, con ricerca per città e categoria, disponibilità in tempo reale e pagamento online.

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