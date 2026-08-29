XXXIV Festival “I Luoghi della Musica”: il 30 agosto evento speciale a Manocalzati

By Fabia Lonz | Published | Nessun commento
Dopo la pausa di ferragosto, riprendono gli appuntamenti della XXXIV edizione del Festival Internazionale di Musica da Camera “I Luoghi della Musica”, promosso dall’Associazione Accademia Internazionale di Musica “A. Toscanini” con la direzione artistica del M° Antonella De Vinco. Riconosciuta dal Ministero della Cultura, la manifestazione coniuga l’eccellenza artistica degli artisti con la promozione del patrimonio storico e culturale irpino. Dopo un lungo periodo di assenza, la rassegna fa il suo grande ritorno a Manocalzati con un appuntamento a ingresso gratuito.
Dettagli dell’evento
Manocalzati (AV) – Castello di San Barbato
Concerto: “PASSIONE E SENTIMENTO”
Formazione: Duo Bertolini – Mandia
Programma: Musiche di Mozart, Rossini, De Abreu, Villoldo, Gardel e Monti.
Gli artisti
Raffaele Bertolini: clarinettista dal profilo internazionale diplomato al Conservatorio di Milano, si è esibito come solista con rinomate compagini (tra cui l’Orchestra del Mozarteum di Salisburgo e i Professori del Teatro San Carlo). Svolge un’intensa attività didattica ed è docente presso il Conservatorio di Lecce.
Carmine Mandia: fisarmonicista diplomato con il massimo dei voti, lode e menzione speciale, ha completato gli studi di Musica d’Insieme al Conservatorio “D. Cimarosa” di Avellino. Svolge un’ampia attività concertistica e, in ambito teatrale, collabora con importanti attori e drammaturghi del panorama italiano.
La Direzione Artistica desidera esprimere un sincero ringraziamento al Sindaco di Manocalzati Dott. Pasquale Tirone per la calorosa accoglienza e la preziosa collaborazione.
Eventi Speciali e Concerti Gratuiti
30 agosto
17 e 20 settembre
L’ingresso è sempre gratuito per: Soci della Toscanini, bambini e persone con disabilità.
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