XXXIV Festival “I Luoghi della Musica”: il 7 agosto un evento speciale ad Atripalda 

Continuano con grande successo le serate della XXXIV edizione del Festival Internazionale di Musica da Camera “I Luoghi della Musica”, promosso dall’Associazione Accademia Internazionale di Musica “A. Toscanini” sotto la direzione artistica del M° Antonella De Vinco. Riconosciuta dal Ministero della Cultura, la rassegna unisce l’alto profilo qualitativo degli interpreti alla valorizzazione delle bellezze storiche dell’Irpinia. Nella serata venerdì 7 agosto è previsto un imperdibile concerto ad ingresso gratuito in collaborazione con Abellinum Events, mentre l’evento inizialmente programmato a Manocalzati per l’8 è rinviato al 30 agosto.

IL PROGRAMMA

Venerdì 7 Agosto 2026 – ore 21:00

Atripalda (AV) – Parco Archeologico dell’antica Abellinum

Giusy Miriam Pompilio (voce) e Luciano Pompilio (chitarra)

in

“FANTASIA ITALIANA”

Lo spettacolo: un interessante e suggestivo repertorio che spazia dall’operetta alla canzone classica napoletana.

Gli artisti: Giusy Miriam Pompilio (voce): cantante lirica laureatasi al Conservatorio “U. Giordano”, si è perfezionata con maestri di fama quali Stefano Vizioli e Inès Salazar. Nel 2023 è stata l’unica italiana selezionata per il prestigioso programma “Young Stars” in Germania.

Luciano Pompilio (chitarra): chitarrista di fama internazionale, vanta la vittoria in 25 concorsi internazionali (tra cui il primo premio a Montélimar). Con i suoi album è entrato nelle classifiche classiche di iTunes ed è stato insignito del “Premio República” dal Congresso del Paraguay per l’interpretazione di Agustín Barrios. Dal 2022 si esibisce in duo con la figlia Giusy Miriam.

La Direzione Artistica desidera rinnovare la propria gratitudine al Comune di Atripalda — in particolare al Sindaco Paolo Spagnuolo e al Delegato alla Cultura Lello Barbarisi — per il contributo alla realizzazione delle varie manifestazioni cittadine.





Biglietti e Abbonamenti

Biglietto singolo: € 2

Eventi Speciali e Concerti Gratuiti

7 agosto

17 e 20 settembre

L’ingresso è sempre gratuito per: Soci della Toscanini, bambini e persone con disabilità.

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Info e Prenotazioni

Segreteria Organizzativa

Cell. e WhatsApp: 333 336 0294

Tutti i giorni dalle 10:00 alle 19:00.

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