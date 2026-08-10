XXXIV Festival “I Luoghi della Musica”: la rassegna approda a Summonte e Parolise il 10 e l’11 agosto

Prosegue in Irpinia il ricco calendario della XXXIV edizione de “I Luoghi della Musica”, il prestigioso Festival Internazionale di Musica da Camera organizzato dall’Associazione Accademia Internazionale di Musica “A. Toscanini” con la direzione artistica di Antonella De Vinco. La rassegna, riconosciuta dal Ministero della Cultura, conferma la sua missione di valorizzare il patrimonio storico e paesaggistico locale con appuntamenti musicali di grande rilievo. I concerti di lunedì 10 e martedì 11 agosto 2026 vedranno protagonisti interpreti d’eccezione ed ensemble giovanili nelle suggestive piazze di Summonte e Parolise.

1. Lunedì 10 Agosto 2026 – Ore 20.15

Summonte (AV) – Piazza Alessio De Vito

In collaborazione con la Pro Loco Submontis

Concerto: “LA NOTTE DEI DESIDERI… SUGGESTIONI SENZA TEMPO”

Formazione: Trio Italiano

Endrio Luti – fisarmonica

– fisarmonica Cristina Trimarco – fagotto

– fagotto Thomas Luti – sassofono

Programma: un viaggio eterogeneo che spazia tra Moretti, Mozart e Gardel.

Gli artisti:

Il Trio Italiano è una formazione unica nata dalla passione musicale di una famiglia. I suoi componenti si esibiscono per prestigiosi enti e teatri italiani ed esteri (tra cui l’Accademia di Santa Cecilia di Roma, il Teatro Regio di Parma e la Società dei Concerti di La Spezia). La peculiarità del trio risiede nell’originale dialogo timbrico e acustico tra fisarmonica, fagotto e sassofono.





2. Martedì 11 Agosto 2026 – Ore 20.15

Parolise (AV) – Piazza Don Marciano

In collaborazione con l’Associazione The Brass Collection

Concerto: “GENIUS LOCI: GIOVANI TALENTI IN CONCERTO – SWEET WIND OF THE WINDS”

Formazione: Wind Clarinet Ensemble

Eduardo De Martino, Giovanni Pepe, Giammarco Rufino, Teresa Pirozzi, Antonio Vitolo – clarinetti

Programma: un repertorio coinvolgente con opere di Mozart, Stamitz, Mercadante, Bizet, Mascagni e Gounod.

Gli artisti:

La Wind Clarinet Ensemble è una formazione di giovani clarinettisti nata nel 2019 con l’obiettivo di portare la musica classica e moderna al di fuori dei tradizionali luoghi da concerto (piazze, cortili e strade). Vincitori di premi come “Miglior gruppo giovane” al concorso ArsArea di Fossano, essi propongono un repertorio che abbraccia il genere classico, il jazz, la musica sudamericana e il folk.

La Direzione Artistica desidera esprimere un sincero ringraziamento al Sindaco di Summonte Ivo Capone, per la fiducia accordata e il costante supporto; al Sindaco di Parolise Antonio Ferullo, per il sostegno e la grande sensibilità dimostrata.

Biglietti e Abbonamenti

Biglietto singolo: € 2

Eventi Speciali e Concerti Gratuiti

17 e 20 settembre

L’ingresso è sempre gratuito per: Soci della Toscanini, bambini e persone con disabilità.

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Info e Prenotazioni

Segreteria Organizzativa

Cell. e WhatsApp: 333 336 0294

Tutti i giorni dalle 10:00 alle 19:00.

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