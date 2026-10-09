Zucca, funghi e cotture lunghe senza lasciare il Golfo: Amiro presenta la carta d’autunno

«Andare verso l’inverno, per una cucina di mare, significa spostare il peso dalle freschezze alle cotture lunghe e alle salse più profonde, senza rinunciare alla sapidità che ci definisce». Così lo chef Cicco descrive la carta autunnale di Amiro, il ristorante di via Medina, a pochi passi da Piazza Municipio e dal porto, guidato dall’imprenditrice Alessia Bisaccio. La stagione entra nel menu con la zucca delle roche servita con fonduta di pecorino e noci tostate, con i funghi di sottobosco e con la guancia di manzo brasata a bassa temperatura su purea di patate. Il mare rimane il riferimento: la frittura di gamberi e calamari de “Il golfo di Napoli e Kagoshima”, a doppia panatura italo-giapponese, e l’orata in crosta di erbe con patate bravas, chimichurri mediterraneo e maionese al pil pil portano avanti la contaminazione aperta con la carta estiva restando ancorate al Golfo.

L’altro asse della carta è la tradizione napoletana, che nel centro della città è diventata anche un prodotto di consumo turistico, replicato in serie lungo le strade. «Il rischio che corre oggi la cucina napoletana non è l’oblio, ma la caricatura», sostiene Bisaccio. «Quando un piatto viene ripetuto all’infinito per chi passa di fretta, smette di raccontare qualcosa e diventa una cartolina. Noi facciamo il percorso inverso: partiamo dai piatti che ogni napoletano riconosce e li trattiamo con il rispetto che si deve a un testo importante, cioè studiandoli. È l’unico modo che conosciamo per custodire una tradizione senza imbalsamarla».

Il menu attinge al repertorio partenopeo e allo stesso tempo evita di ricalcarlo, e il metodo si legge nei nomi dei piatti. “Terra d’Agro, mare di Santa Lucia” mette sui lumaconi crema di fagioli di Aversa, cozze di Santa Lucia e guanciale croccante, nel segno dell’abbinamento tra legumi e frutti di mare più radicato nelle case napoletane. “Una genovese in Emilia” sposta lo stracotto di carne e cipolla, piatto napoletano dal nome ingannevole, sulla pasta fresca all’uovo, così che due culture italiane della cottura lenta si parlino. Completano il quadro l’uovo in purgatorio e il polpo alla luciana, nome che rimanda ai pescatori dell’antico borgo di Santa Lucia.

Lo strumento tecnico è la scomposizione. Nel “Pomodoro al quadrato” lo spaghetto di Gragnano trafilato al bronzo è accompagnato da coulis, pomodorini gialli e rossi confit, concassé di ramato e concentrato fatto in casa. «Il pomodoro è l’ingrediente che a Napoli tutti pensano di conoscere, ed è esattamente per questo che mi interessa», spiega Cicco. «Metterlo nello stesso piatto crudo, confit, ridotto e concentrato costringe chi mangia a sentirne ogni passaggio. La stessa logica vale per “Identità partenopea”, dove le vongole arrivano in tavola sia in salsa sia affumicate: la tradizione non si tocca nell’ingrediente, si approfondisce nella lavorazione».

Il menu degustazione riassume questa impostazione in un itinerario che comincia con l’ostrica fritta con gel di limone e basilico, continua con uovo in purgatorio, polpo alla luciana, Fusillone Roma 3.0 e “Terra d’Agro, mare di Santa Lucia”, arriva alla guancia con patate e funghi e finisce con la delizia al limone, dolce simbolo della pasticceria campana.

«Un ristorante, in una città come la nostra, ha una responsabilità che va oltre il piatto», conclude Bisaccio. «Decide ogni giorno quale Napoli mettere davanti a chi la sta conoscendo. Noi abbiamo scelto quella che ha ancora qualcosa da dire».

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