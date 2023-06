L’Antica Pizzeria Da Michele apre a Malta, sul mare, nel Balluta Building 8/10, venerdì 30 giugno. L’apertura sarà direttamente rivolta al pubblico, come ormai da tradizione de l’Antica Pizzeria Da Michele.

La pizzeria sorge in un palazzo storico, sul mare di Balluta Bay in St. Julians, uno dei luoghi più suggestivi dell’isola.

<<L’Antica Pizzeria Da Michele arriva nella splendida Malta e, in particolare, a Balluta Bay, meta di tanti italiani e non solo – spiega Alessandro Condurro, AD de l’Antica Pizzeria Da Michele in the world -. Accogliamo questa nuova apertura, la seconda sul mare dopo Crotone, con il desiderio di renderla un punto di riferimento non solo per i turisti, ma anche per i tanti abitanti, sia in estate che in altre stagioni>>.

<<A Malta l’Antica Pizzeria Da Michele avrà una triplice natura – continua Francesco De Luca, AD de l’Antica Pizzeria Da Michele in the world. – Quella di pizzeria, ovviamente, di bar e anche di ristorante con cucina nostrana. Questa scelta si pone nel solco dell’idea di restare fedeli alla nostra storia, per ciò che concerne la pizza, ma anche di aprirci alle esigenze del luogo in cui apriamo i locali>>.

Il menù de l’Antica Pizzeria Da Michele Malta comprende le pizze della casa madre di Forcella, ovvero marinara, margherita e cosacca, e si arricchisce di gusti della tradizione come salsiccia e friarielli, provola e pepe e diavola, assieme ad altre varianti. Ancora, una selezione di antipasti, piatti e dolci della tradizione partenopea, bevande, amaro e caffè.

<<Per noi è un onore portare a Malta l’Antica Pizzeria Da Michele e l’obiettivo è mantenere la stessa qualità per cui il brand è conosciuto e amato in tutto il mondo – spiegano Antonio Carlini e Karlo Carlini –. Per questa ragione abbiamo anche previsto un impianto di osmosi inversa di ultima generazione per la purificazione dell’acqua, in modo da poter ottenere una pizza, ma anche un caffè, di massima qualità>>.

La pizzeria presenta 20 tavoli interni e 20 nell’area esterna, più grande, nella suggestiva piazza di Balluta, che affaccia sul mare, sotto gli alberi balluta che danno il nome alla piazza.

Orari:

aperta tutti i giorni dalle ore 12:00 alle 23:00 (dalle 16:00 alle 19:00 solo servizio bar)