“A Dark Tale” di Vincenzo Lamagna approda al cinema!                                                                                                               

Il cortometraggio “A Dark Tale”, scritto e diretto da Vincenzo Lamagna approda al cinema Vittoria di Napoli. La proiezione avverrà nei giorni lunedì 16 dicembre e martedì 17 dicembre ore 21.15 nella storica sala “L’altra sala”. Il prezzo del biglietto è di 5 euro. Dopo aver ricevuto consensi, premi e selezioni nei più prestigiosi festival cinematografici internazionali, questo è un altro traguardo per il regista Vincenzo Lamagna che vede finalmente il suo sogno allargarsi sempre più e assumere una forma sempre più concreta per chi ha lavorato tanto e ha speso tutte le energie in questo progetto. Un’opera che, attraverso la potenza narrativa della fiaba, esplora il degrado sociale, la violenza domestica e i legami familiari, con un approccio visivamente suggestivo e tematicamente profondo.

Tra i riconoscimenti più importanti ricordiamo: Premio “Best Short Film” al Foggia Film Festival (14ª edizione, 2024). Inoltre, il cortometraggio è stato selezionato ufficialmente in festival di rilievo internazionale:

St. Louis International Film Festival

accordi @ DISACCORDI – International Short Film Festival (2024)

Capri Hollywood International Film Festival

Rome Independent Film Festival (RIFF)

Corto e a Capo – Official Nomination (2024) Queste menzioni confermano l’universalità del messaggio e la qualità artistica dell’opera che si distingue per l’impatto emotivo e il linguaggio cinematografico innovativo. La trama

Fratello e sorella, separati da un tragico evento, si ritrovano sulla scena di un crimine. Mentre il sangue scorre attraverso lo spazio e il tempo, la storia si trasforma in una fiaba oscura, dove il destino mette ripetutamente alla prova il loro legame indissolubile. Una narrazione che intreccia tre storie apparentemente diverse ma unite da un unico filo conduttore: l’assenza di un lieto fine. Vincenzo Lamagna trae ispirazione da autori come Guillermo Del Toro, per l’atmosfera e la palette cromatica che richiama Il labirinto del fauno, e da Matteo Garrone per la mancanza di una collocazione spazio-temporale definita, come in Dogman. Il risultato è un microcosmo visivo che cattura lo spettatore fin dal primo fotogramma.

Il cortometraggio vanta un cast unico: Roberto Caccioppoli, Anita Zagaria, Fabio Brescia, Raffaela Maria Morra, Umberto Luigi Iannicelli, Emanuele Di Simone, Federica Palumbo, Clio Cipolletta.

La produzione è curata da Gelsomina Prositto per Nano Film Production, in associazione con FAC Fare Arte Cultura, con il sostegno della Film Commission Regione Campania e FotoEMA di Sergio Angeloni. Le riprese si sono svolte nelle periferie di Napoli Nord, grazie al patrocinio del Comune di Caivano. I giornalisti e tutti gli organi di stampa sono invitati alla serata e l’autore Lamagna è disponibile per rilasciare interviste e dichiarazioni.

LINK TRAILER: https://www.youtube.com/watch?v=xHz3So9PYZA