Al Museo Campano di Capua Olaf John Laneri e il Quartetto Goldberg inaugurano il Beethoven Project

Il Museo Campano di Capua è pronto a trasformarsi in palcoscenico per uno dei progetti musicali più ambiziosi degli ultimi anni. Domenica 28 settembre 2025, alle ore 18:30, prende il via il Beethoven Project, un percorso triennale inserito nell’ambito dell’Autunno Musicale, che condurrà il pubblico attraverso l’integrale delle Sonate per pianoforte di Ludwig van Beethoven e alcune delle pagine più alte della musica da camera.

A inaugurare il ciclo sarà il pianista Olaf John Laneri, interprete di rilievo internazionale e vincitore del Concorso Busoni, affiancato dal Quartetto Goldberg, formazione di punta della nuova generazione cameristica. L’iniziativa prevede 9 concerti, distribuiti su 3 stagioni autunnali, con l’obiettivo di offrire un viaggio completo e coerente nell’universo beethoveniano: dai lavori giovanili alle creazioni della piena maturità, fino agli ultimi capolavori che hanno segnato la storia della musica occidentale.

Ogni appuntamento sarà costruito con cura filologica e sensibilità artistica, includendo una sonata per pianoforte rappresentativa di ciascuno dei tre periodi creativi di Beethoven – giovanile, centrale e tardo – sempre con la presenza di una sonata dotata di titolo, e accostando a questi brani selezionati quartetti per archi. Una formula che intende restituire al pubblico la complessità e la straordinaria evoluzione stilistica del “genio di Bonn”.

Il concerto inaugurale vedrà Laneri impegnato nelle Sonate op. 2 n. 1, op. 22, op. 78 e nella celebre Sonata op. 53 “Waldstein”, tra le più imponenti e visionarie della produzione pianistica beethoveniana. L’appuntamento unisce l’approfondimento musicologico alla fruizione diretta della grande musica, nella cornice suggestiva del Museo Campano, uno dei luoghi d’arte più significativi della Terra di Lavoro.

La scelta di Olaf John Laneri come interprete d’apertura conferisce al progetto una cifra di altissimo livello. Nato a Catania da padre siciliano e madre svedese, Laneri ha compiuto studi d’eccellenza in Italia e all’estero, perfezionandosi presso l’Accademia Pianistica di Imola. Dopo importanti affermazioni ai concorsi di Monza, Tokyo e Hamamatsu, nel 1998 ha conquistato il podio del 50esimo Concorso Busoni con un Secondo Premio di particolare distinzione, in un’edizione in cui non fu assegnato il Primo Premio. La critica internazionale ha più volte elogiato la profondità interpretativa del pianista, capace di unire rigore tecnico e visione poetica, qualità che lo hanno portato a esibirsi nei più prestigiosi teatri e festival europei e asiatici, dalla Philharmonie di Berlino alla Salle Gaveau di Parigi, fino al Festival della Ruhr.

Il costo del biglietto è di 10 euro per l’intero e di 5 euro per il ridotto (intero a 6 euro e ridotto a 3 euro per l’acquisto dei biglietti per i tre concerti pianistici del Beethoven Project). Per l’acquisto dei biglietti e delle varie agevolazioni consultare il sito https://www.autunnomusicale.com/info.

L’Autunno Musicale, storica rassegna che da decenni porta a Caserta e provincia interpreti e progetti di respiro internazionale, riafferma così la propria vocazione: creare occasioni di incontro tra il pubblico e la grande musica, nel segno della qualità e della continuità. Con il Beethoven Project, la sfida è ambiziosa e affascinante: offrire una lettura integrale e meditata delle Sonate, aprendo una finestra privilegiata sul genio creativo di Beethoven e sulla sua inesauribile modernità.

