Al Théâtre De Poche debutta “Faccere” di Massimo Andrei

Il Théâtre de Poche di Napoli si prepara ad accogliere il debutto di Faccere, l’ultima opera di Massimo Andrei, con la regia di Peppe Miale, interpreti Roberta Misticone e Titti Nuzzulese, in scena il 23, 24, 30 novembre e il 1° dicembre alle 21.00. Lo spettacolo è prodotto e organizzato da Mudra Arti dello Spettacolo, con la direzione artistica di Olimpia Panariello, le musiche originali di Mariano Bellopede, i costumi di Fabiana Amato, le scenografie a cura del Biennio di Teatro ABANA. Faccere, incentrato sulle vite intrecciate di Valentina e Rosaria, due consulenti di bellezza alle prese con il quotidiano lavorativo di un beauty center, rappresenta un brillante connubio di comicità, introspezione e critica sociale. Tra risate, freddure e aneddoti surreali, Faccere esplora i paradossi della nostra epoca: l’ossessione per la bellezza esteriore e il confronto inevitabile con il tempo che scorre. Valentina e Rosaria vivono l’apparente monotonia di una giornata tipo: creme, trattamenti e clienti alla ricerca dell’elisir di giovinezza. Tuttavia, nei momenti di pausa, la relazione tra le due si svela in tutta la sua complessità. Rosaria si distingue per la sua spontaneità, una qualità che spesso si scontra con la sua origine sociale modesta, rendendola a volte inopportuna ma sempre autentica. Valentina, invece, si muove su un terreno emotivo instabile, cercando continuamente di colmare le crepe della sua fragilità con una corazza che protegge ma isola. Entrambe rappresentano un universo femminile sfaccettato, che esplora amicizia, verità, finzione e il delicato equilibrio tra il desiderio di essere accettate e la lotta contro i propri demoni interiori. Sono colleghe, amiche, a volte rivali, e attraverso i loro dialoghi emerge un’analisi pungente della condizione umana e delle sue contraddizioni. Il titolo Faccere allude a quel doppio volto che ognuno di noi mostra: la facciata pubblica e quella privata, autentica e vulnerabile. E se l’unica felicità possibile passa attraverso l’amore che si dà e si riceve, forse la vera bellezza risiede proprio nell’accettazione di sé e nell’amore per chi ci sta accanto, persino per quella collega con cui si condivide gran parte della vita. Ad accompagnare il dualismo tra interiorità ed esteriorità esplorato nello spettacolo, le musiche originali di Mariano Bellopede costituiscono un elemento narrativo fondamentale. La partitura si sviluppa in un gioco di contrasti: melodie leggere e brillanti si alternano a timbri profondi, raffinati ed eleganti, persino ancestrali. L’effetto finale è quello di un ambiente sonoro apparentemente semplice e sereno, ma nella sostanza complesso.

Mudra Arti dello Spettacolo, è un’organizzazione nata nel 2017 e diretta da Olimpia Panariello, che si dedica alla promozione culturale attraverso teatro, musica e danza, Faccere rappresenta una delle numerose iniziative pensate per coniugare intrattenimento e riflessione. Con una storia di collaborazioni importanti con enti e istituzioni della Regione Campania, Mudra continua a portare sul palco esperienze esclusive per un pubblico variegato, dagli adulti ai più piccoli.

Il Théâtre de Poche di via Salvatore Tommasi 15, con la direzione congiunta di Peppe Miale, Sergio di Paola e Massimo de Matteo, è un piccolo teatro sotterraneo che dal 1992 porta in scena l’arte teatrale nel cuore di Napoli, alternando le performance ai laboratori teatrali, una rampa di lancio importante per numerosi allievi che hanno cominciato a costruire il proprio percorso artistico in quest’ambito

Per info e prenotazioni: olimpia.p.artidellospettacolo@gmail.com – 328 329 1792 – 081 549 0928