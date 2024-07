All’Hotel Excelsior Venice Lido Resort, l’Antica Pizzeria Da Michele con le bollicine Ferrari

Gusto e tradizione in un luogo iconico: dopo il successo degli scorsi anni, l’Antica Pizzeria da Michele è ancora protagonista all’Hotel Excelsior Venice Lido Resort, con le proposte dedicate a chi desidera gustare la famosa pizza di Napoli a Venezia, in un ambiente dal fascino senza tempo.

Per l’occasione, venerdì 5 luglio una serata speciale con pizza e bollicine, aperta al pubblico su prenotazione, da gustare in una cornice unica come l’Hotel Excelsior Venice Lido Resort, con la sua inconfondibile architettura moresca adagiata sulla spiaggia di Venezia.

La serata prevede una selezione di pizze dal menù dell’Antica Pizzeria da Michele, quali la classica montanarina, la margherita, la Sorrento e la pizza con tartufo e fichi, accompagnate da Ferrari Maximum Brut e Ferrari Maximum Rosé (per info e prenotazioni: tel.041.5260201 – costo a persona €45 bevande incluse)

Recensita come “il tempio sacro della pizza” l’Antica Pizzeria da Michele propone le sue specialità all’Hotel Excelsior Venice Lido Resort, che da anni ospita il gotha del turismo internazionale ed è punto di riferimento del cinema, in una collaborazione ormai consolidata, volta far conoscere le diverse specialità gastronomiche non solo agli ospiti dell’hotel ma a chiunque desidera concedersi una pausa per pranzo o per cena.

“I nostri ospiti apprezzano la possibilità di vivere e conoscere le eccellenze del nostro paese”, afferma Alessio Lazazzera, General Manager dell’Hotel Excelsior Venice Lido Resort. “La collaborazione con realtà come l’Antica Pizzeria da Michele ha già riscosso grande successo e quest’anno si rinnova grazie alla possibilità di abbinamento con la cantina Ferrari, tutto in una cornice di indiscutibile bellezza come il nostro hotel può offrire.”

Senza dimenticare il connubio con il cinema che lega le due realtà: è proprio la pizza dell’Antica Pizzeria da Michele protagonista dell’iconica scena in cui Julia Roberts si innamora del suo sapore nel film “Mangia, Prega, Ama”.

L’Antica Pizzeria da Michele affonda le sue radici nel 1870 quando la famiglia Condurro diede origine a una lunga tradizione di maestri pizzaioli nel cuore di Napoli: la prima pizzeria risale al 1906 per opera di Michele e da allora 5 generazioni di maestri continuano l’attività del fondatore, nel rispetto della tradizione e tenendo fede alle indicazioni di Michele, che volle la pizza napoletana solo nei gusti marinara e margherita, senza l’aggiunta di “papocchie” che ne alterano il sapore e la genuinità.

Dalla sede di via Sersale a Napoli, nata nel 1930 e ancora oggi in piena attività come quasi un luogo di pellegrinaggio, l’Antica Pizzeria da Michele ha avviato un’espansione nel mondo con la garanzia di offrire la stessa pizza in ogni sua sede, identica per qualità e consistenza, realizzata con lo stesso tipo di impasto, ingredienti e modalità voluti da Michele.

### Hotel Excelsior Venice Lido Resort

L’Hotel Excelsior Venice Lido Resort, in una comoda posizione sulla splendida isola del Lido, con inconfondibile stile moresco, offre un servizio di motoscafo privato per gli ospiti che desiderano avventurarsi nella città storica, a soli 15 minuti di barca. Con 196 camere e suite spaziose e sofisticate, che adottano un classico tema moresco, oltre a grandi spazi per riunioni ed eventi, l’hotel offre una gamma completa di servizi su misura per soddisfare le esigenze dei viaggiatori. La ristorazione celebra la cucina locale veneziana e globale presso l’Elimar Beach Bar and Restaurant, il Blue Bar, il ristorante Adriatico e il Pool Bar dell’hotel. L’hotel vanta anche le inconfondibili Cabanas sulla spiaggia con vista sul Mar Adriatico e sul Mediterraneo, che fanno da sfondo allo stabilimento balneare più esclusivo del mondo. Dal 1932 l’Hotel Excelsior ospita anche la Mostra del Cinema di Venezia, famosa in tutto il mondo. Per ulteriori informazioni: www.hotelexcelsiorvenezia.com

